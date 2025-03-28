13 человек, которые такое ляпнули, что окружающие еще долго не могли в себя прийти
Истории
1 час назад
Не зря существует выражение: «Язык — враг мой». Иногда, не задумываясь, можно такого наболтать, что потом придется еще долго в смущении оправдываться. Вот и герои нашей статьи влипли из-за своих неоднозначных реплик.
- Однажды зашла в магазин с одной своей очень энергичной и эмоциональной знакомой. Она буквально бегала по отделам, решая, купить это или то, а может быть, вообще вот это. Охранник ходил за нами и пристально наблюдал. Напряжение на его лице с каждой секундой возрастало. Тут моя знакомая спросила довольно громко, мол, чего это он нас преследует. Я ответила: «Жениться, наверное, хочет на вас!» И тут она как закричит: «Дядечка, не надо на мне жениться, ты ж меня и дня не выдержишь. Я вредная и капризная». Со смеху чуть не лопнули два кассира, я и сам охранник. © Дарья Шевелева
- В магазинчике у дома посменно работают мама и дочка. Ну я и ляпнула зачем-то маме, что дочка на нее совсем не похожа. А это правда — они абсолютно разные. На что получила ответ, что ее дочь приемная. Мне было так стыдно в тот момент, я была готова провалиться сквозь землю от стыда. © Jamilya Temirova
- К нам в фитнес-клуб ходил дядечка лет 60–65: крупный, седой и невысокий. Однажды пришел с мальчиком лет пяти. Хотела сделать комплимент и говорю: «Внук на вас похож!» Он смерил меня взглядом и процедил: «Это мой сын!» Хотелось сбежать от этой неловкой ситуации. © Ярослава Князева
- Забежала к коллегам в соседний отдел, и при входе в нос мне ударила волна просто невыносимого амбре. Я без доли стеснения спросила: «У вас здесь что-то стухло?» По красным лицам юристов стало понятно, что я спросила что-то не то. Оказалось, что этот запах исходил от нового юриста в отделе. Он носил синтетические костюмы и, судя по всему, менял рубашку и принимал душ раз в неделю. В общем, весь юридический отдел — четыре девушки — задыхался от этого запашка. Они никак не могли придумать, как же эту тему деликатно поднять. В итоге они продержались месяц, после чего начальница все-таки поговорила с молодым человеком. Это помогло, но он еще пару лет радовал нас экзотическими дизайнерскими нарядами. © Татьяна Кочукова
- Мне неделями звонил неизвестный номер, рано утром, днем и даже поздно вечером. Трезвонил даже в шесть утра в воскресенье. В какой-то момент я не выдержала и решила выяснить, кто такой настойчивый в своих звонках. Оказалось, что это один из банков хотел предложить мне завести у них карту. Я им говорю: «Вы мне звоните по сто раз на дню, мне так даже родная мать не названивает. Я подошла к телефону, потому что вы меня измором взяли. Вы зачем так навязчиво себя ведете?» Сотрудница банка не растерялась и говорит: «Ну просто у нас много предложений. Вот мы вам по очереди и звоним».
- На моей свадьбе подруга начала тост словами: «Я знала многих Ольгиных женихов, но...» По ее замыслу речь должна была завершиться фразой о том, что в итоге я сделала правильный выбор. Но тут родственник мужа медлить не стал и спросил: «А их много было?» Бывший муж мне потом эту ситуацию очень долго припоминал. © Ольга Дроздова
Очень странно, что юристы не смогли придумать как сказать человеку, что он воняет...
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- В магазине была акция на шоколад: купи три и заплати за две. Подхожу к кассе, и мне пробивают три штуки. Я говорю: «Девушка, разве это не по акции шоколад?» Ответ заставил меня выпасть в осадок: «Он у нас дешевле, чем в других магазинах. Вы бы там купили две по этой цене, а у нас — три!» Я попыталась объяснить, что это не так, но на первой фразе передумала и с тех пор в этом магазине по скидке больше ничего не покупаю. Потом оказалось, что в системе был сбой, но та дама до сих пор думает, что они шоколад почти бесплатно раздают. © Valeria Oztuzsuz
- Работаю в дискаунтере на кассе. Двенадцать часов в день слушаю перлы: и крема с шампунями мы в подвале по ночам сами разливаем, и этикетки со сроком годности переклеиваем, и махинации с ценниками на кассе постоянно проворачиваем. Короче, книгу можно писать. © Оксана Белянина
- Моя коллега рассказывала мне какую-то историю из своей жизни и говорит: «У них была птичка». Я уточняю: «Какая именно птичка?» Она — удивленными глазами и возмущенно — снова повторяет: «Птичка!» Я пытаюсь ей объяснить, что птицы бывают разные. Она мне отвечает, что знает, но у них была птица — «птичка». Мозг у меня вскипел. Я ей говорю: «Может, воробей?» А она: «Да, воробей». Ну и о чем мне было с ней потом говорить? © Тамуна Тамара
- Однажды я протянул кому-то тарелку супа, и фразы «Осторожно, он горячий» и «Это томатный суп» смешались в одно: «Осторожно, это суп». © TheInsatiableOne / Reddit
- Она у себя дома организовала детский сад, а я был бедным аспирантом. Мы не встречались, просто дружили — вместе ездили за продуктами (у меня не было машины), ходили на мероприятия и всё такое. В тот день мы болтали о растениях, и я упомянул, что у меня вроде как талант к садоводству. И вдруг без задней мысли ляпнул: "Ну, значит, я буду ухаживать за растениями, а ты — за детьми". Как только я понял, что только что сказал, тут же покраснел как помидор и замолчал. А она просто ответила: "Ой". Через несколько месяцев мы поженились. © kamuelak / Reddit
- Гуляла вокруг дома, а сзади шел сосед. Слышу крик в спину: «Женя, ты что, глупая? Быстро остановись!» Я была в возмущении от такого хамства. Повернулась и отчитала его как школьника. Он молча меня слушал, а потом говорит: «Ну вообще-то я со своей собакой разговаривал». Так я и узнала, что мы с его собакой — обладательницы одного имени.
О, если бы существовало специальное слово, обозначающее обладателей одного имени..
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- Мой парень сегодня меня не узнал... Дело в том, что я всегда хожу в платьях или юбках. Купила на днях штаны — обалденные, красного цвета. Пошла на встречу с парнем в них. Он сидел на лавке и втыкал в телефон, я подошла, говорю: «Привет!», а он посмотрел на мои ноги и говорит: «Не знакомлюсь». Получил в плечо. Посмотрел на меня полностью, извинился и сказал, что штаны мне не идут. Пошел и купил мне новое платье. © Карамель / VK
Еще несколько статей о том, как люди попадали в эпичные истории:
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