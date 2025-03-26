15 женщин, которым семья мужа вообще не дает заскучать

Есть у меня клиент, мужик, жена и двое стариков. Когда умер старик, я как раз у них что-то делал. Думаю, блин не знаю его отец, ее, как соболезнования выражать? Когда узнал - выпал в осадок. Это родители его покойной много лет предыдущей жены!!! До сих пор не могу поверить. Родители думал ....