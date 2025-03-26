Нефигасе шуточки у свекрови. Получается, я - моднявя колбаса, а вы так, серая масса. но я так ии быть вам подыграю и сегодня принаряжусь бабуськой. Ну спасибо, мордом в лужу...
15 женщин, которым семья мужа вообще не дает заскучать
Истории
10 минут назад
Родственники второй половинки могут приносить нам разные эмоции. И сегодня мы решили собрать истории от женщин, которым достались не просто люди, а настоящие мастера по созданию ситуаций на любой вкус.
- На нашу свадьбу родная сестра мужа решила стать королевой вечера. И пришла в свадебном платье. У меня все. © ЮлиЯ / Dzen
- Я купила свекрови очень дорогие крема по уходу за кожей. Позже я узнала, что мой свекор втихаря ими пользуется, поэтому она спрятала крема у себя в шкафу, а дешевые оставила как "приманку" для свекра. © Ah_whatcha_ma_oomph / Reddit
- Свекровь добрая, не любит конфликты, обожает моду. Поэтому одевается стильно, ярко и современно. А недавно она пришла в детский сад к нашему сыну в обычной одежде — как настоящая бабушка! Мы еще удивились, что она без платка на голове была, только его и не хватало для образа! Свекровь над нами пошутила: «А я специально проще оделась, чтобы вам соответствовать и не особо выделяться!» © Мамдаринка / VK
- Поехали с мужем отдыхать. Отдали ключи от квартиры свекрови, попросили поливать цветы два раза в неделю. Рассказали, где что лежит на всякий случай. Звоню ей спросить, как дела, а она мне прямо с обидой: «А что, у вас не все ящики открываются? Где ключи?!» Говорю: «А зачем вам во все ящики лазить?» Она поняла, что прокололась, и начала: «Я аптечку искала…» Отвечаю ей: «Вы же знаете, где лекарства на кухне лежат. Уже не первый год в одном месте!» © ******skaya@yandex.ru / Dzen
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- Свадьба в деревне. Куча людей. Ложатся спать, бабуля челюсть положила в стакан. Дядя захотел пить. Взял бабушкин стакан, челюсть упала ему на нос— он как заорет! Тогда бабка сделала то, что делают в деревне, когда слышат крик. Она закричала: «Пожар!» Гости проснулись от крика и выскочили на улицу. Смеху было море, долго потом вспоминали. © ВВП / Dzen
- Десять лет не могла понять, каким образом свекор умудряется всегда ходить в одной и той же одежде — синие спортивки с полосками, шлепки с шипами и растянутая белая майка в пятнах. Вчера открыла его шкаф. Там было четыре пары таких спортивок и шесть одинаковых белых растянутых маек. Я в восхищении. © Палата №6 / VK
- Моя свекровь была в больнице, а мой муж поехал ее навестить. У нее была шторка в палате, так что она не могла видеть, кто заходит, а муж мог. Когда я приехала и обняла ее, она сказала: «Я по улыбке сына поняла, что это ты зашла». Она была чудесной женщиной. © Sonja Blancke Steis / Quora
- Мои «почти свекры» (я была помолвлена какое-то время) были идеальными. Несмотря на то, что они были богатыми, они были простыми и заботились обо мне. Называли меня своей дочерью до последнего. И даже когда мы с их сыном расстались, они настаивали на том, чтобы продолжать общение, потому что любили меня. Со временем все сошло на нет, но это нормально. © Unknown author / Reddit
- Обожаю маму парня. Несколько лет назад пришли в итальянский ресторан с парнем-канадцем и его семьей. Итальянец-официант подошел и спросил, как у нас дела. Я с апломбом и легкостью ответила на приветствие по-итальянски, заставила официанта смеяться, поспрашивала его о меню и поблагодарила. Поворачиваюсь к столу, а мама парня говорит: «Ой, ну что за выпендрежница». © Dushka Zapata / Quora
- Была замужем восемь лет, развелись. Через пару лет позвонила свекрови, чтобы выразить свои соболезнования, когда свекра не стало. Она сказала мне: «Ты развелась с сыном, но не со мной». Она все еще хотела со мной общаться. И мы еще долго поддерживали связь, пока я не переехала. © Francine Bell / Quora
- Когда моя свекровь звонит по телефону, то говорит: «Позови моего сына». Но все меняется, когда они в ссоре. Она выдает: «Передай своему мужу…» © Aral / Pikabu
- Как и у большинства, отношения со свекровью довольно специфические. Все делаю не так. Но апогеем стала фраза: «Ира! Иди сюда, я научу тебя правильно отрывать туалетную бумагу». И смех, и грех. © ARSENIYA2000 / Pikabu
- Я в этом году родила сына. Звонит мне свекровь, спрашивает, как сын, как роды прошли (она живет в другом городе), и в процессе разговора я ей сообщаю, что сынок очень похож на меня. На что она мне говорит: «Ну ничего страшного, может, он еще перерастет». © Мамдаринка / VK
- У меня был день рождения. Свекровь пришла вечером, чтобы поздравить меня, и подарила букет. Уже на следующий день моя соседка пожаловалась на то, что какие-то хулиганы сорвали все цветы с ее клумбы. И до меня дошло, что это свекровь букет там собрала перед моим днем рождения... © Мамдаринка / VK
- Свекровь у меня невероятно сильная женщина. Может сама лампочку поменять, сама гвоздь забьет, сама двери сколотит. Она всегда была такой, а мы уже 17 лет как семья. Сейчас она внуков радует разными «фокусами». Дети в полном восторге, не понимают, как это бабушка такое умеет. А она им рассказывает: «Вы с ленивым дедушкой поживите полжизни — еще не такое научитесь делать!» © Мамдаринка / VK
А историй про родственников с чудинкой мало не бывает. Поэтому держите еще подборку.
Комментарии
Уведомления
Есть у меня клиент, мужик, жена и двое стариков. Когда умер старик, я как раз у них что-то делал. Думаю, блин не знаю его отец, ее, как соболезнования выражать? Когда узнал - выпал в осадок. Это родители его покойной много лет предыдущей жены!!! До сих пор не могу поверить. Родители думал ....
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