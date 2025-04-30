16 трогательных историй о собаках, читая которые думаешь: "Я что, за интернет плачу чтобы плакать?"

«Кажется, я слишком сильно люблю свою собаку. Серьезно, я живу ради нее. Дом, который я купила после развода, по сути предназначался для нее. Дом маленький, а задний двор в 2 раза больше, чтобы собаке было где гулять. Каждый день я думаю о том, что можно сделать для нее хорошего. Ребята, как вы думаете, можно ли слишком сильно любить свою собаку?»