"Подобрать с улицы, подарить любовь и заботу - несложно". Да, конечно, если не работаешь и целый день дома. К тому же если собака воспитанная и умная. Иначе можно превратить свою жизнь в кошмар. Да и собакену будет не комфортно.
16 трогательных историй о собаках, читая которые думаешь: "Я что, за интернет плачу чтобы плакать?"
Животные
1 час назад
Владельцы собак не понаслышке знают, насколько эти создания могут быть верными, добрыми и заботливыми друзьями. Они рядом и в радостные моменты, и в трудные времена. Порой кажется, что они понимают нас даже лучше, чем люди, и всегда готовы прийти на помощь.
- Родители купили щенка овчарки, как оказалось, ради забавы. Посмотрела я на этот цирк, так жалко его стало, и решила забрать. Научила его командам. Как-то раз ночью я резко просыпаюсь от страха, пес лежит рядом. Слышу разговор в коридоре, дверь в комнату открывается, и вдруг мой верный друг кинулся с лаем на непрошенных гостей и прогнал их. Оказалось, в мою квартиру на первом этаже залезли воры. © Подслушано / VK
- Иногда случается так, что ты кому-то очень нужен. Для меня этим кем-то стал пес, которого выкинули хозяева. Он потерял надежду найти новый дом и просто слонялся по улице. Я не смогла пройти мимо этого белого гиганта. Сейчас он спит рядом, временами вздрагивая и утыкаясь мокрым носом мне в щеку. Он до сих пор не может поверить, что попал в большую и любящую семью. Подобрать с улицы, подарить любовь и заботу — несложно. Сложно не растрогаться, когда видишь, как пес, который раньше шарахался от людей, теперь скачет вокруг тебя, боясь упустить из виду, и постоянно облизывает руки. © Подслушано / VK
«Кажется, я слишком сильно люблю свою собаку. Серьезно, я живу ради нее. Дом, который я купила после развода, по сути предназначался для нее. Дом маленький, а задний двор в 2 раза больше, чтобы собаке было где гулять. Каждый день я думаю о том, что можно сделать для нее хорошего. Ребята, как вы думаете, можно ли слишком сильно любить свою собаку?»
- С юности мечтала о таксе. Наткнулась на объявление: «Заберите даром или выкину». На фото — вовсе не такса и не щенок, но очень милый песик. Приехала забирать, уже выхожу, как вдруг слышу — кто-то еще скулит в квартире. Оказалось что у него есть сестра, которую тоже никто не хотел забирать. Теперь у меня есть Лола и Лучик. Я оставила мечту о таксе, поняла, что хотела преданных друзей, и неважно, какой они будут породы. © Палата № 6 / VK
- Пришли к бабушке в гости, а у подъезда лайка сидит. Мы с папой ее впустили, она поднялась с нами до самой квартиры. Папа в шутку открыл дверь и сказал: «Заходи!» Она вошла, подбежала к бабушке и начала ласкаться. Бабушка говорит, что она очень похожа на ту собаку, которую мы 7 лет назад отдали. Тогда решили позвать ее по имени, а она откликнулась! Получается, что вернулась к нам через 7 лет! © Подслушано / VK
- После гибели кота дома стало как-то пусто. Мы понимали, что другого такого не найдем, поэтому решили завести собаку. Хотели, чтобы она была небольшой, дружелюбной и умной. Под эти критерии подошли 3 породы: карело-финская лайка, спаниель и бигль. Лаек на тот момент в продаже не было, а бигль оказался для нас дорогим. Так в моей жизни появился спаниель. Мы назвали собаку Джессикой. Хотели сделать ей походный рюкзачок, чтобы она носила в нем свои миски и палатку, в которой будет жить на выездах. К сожалению, подходящей по размеру палатки не нашли, но Джеси все равно очень много со мной путешествовала и повидала много красивых мест. Сейчас ей почти 10 лет, вся седая, плохо ходит, но ведет себя как щенок! © Unlic / Pikabu
- В десять лет я нашел крошечного щенка, который даже не умел ходить. Я знал, что мой отец против собак и не разрешит привести щенка домой, поэтому я взял у родителей ключи от подвала и обустроил там место для ночлега. Целыми днями возился с ним и прогуливал школу и музыкальные занятия. Очень скоро мои родители узнали о пропусках. Я испугался, что меня будут ругать, но они просто попросили объяснить, что происходит. Когда я сказал правду, мы все вместе пошли за щенком в подвал. С тех пор Мишка живет с нами. © Подслушано / VK
- У меня нет научных доказательств того, что собаки понимают любовь так, как ее понимают люди, но могу сказать с уверенностью, что моя собака относится ко мне не только как к вожаку стаи, но и как к любимому человеку. Ей не нравится, когда я грущу, и она делает все возможное в ее собачьих силах, чтобы поднять мне настроение. Она следит за безопасностью всей семьи и проявляет заботу о каждом, но всегда приносит мячик именно мне, независимо от того, кто его бросил. Я думаю, что она действительно любит меня так же сильно, как я люблю ее. © Chi -Lan / Quora
- Жил-был милый золотистый ретривер по имени Макс. У него была хозяйка по имени Сара. Она любила своего пса больше всего на свете, и Макс отвечал на эту любовь десятикратно. Он следовал за ней повсюду, виляя хвостом и подпрыгивая. Однажды Сара сильно простудилась и несколько дней была прикована к постели. Макс знал, что с его любимой хозяйкой что-то не так, и не отходил от нее ни на секунду. Всякий раз, когда она кашляла или чихала, пес наклонял голову набок и смотрел на нее обеспокоенно. Через несколько дней Сара пошла на поправку, и Макс был очень рад видеть ее снова в строю. Он носился по квартире, виляя хвостом и кувыркаясь. Тогда Сара посмотрела на своего верного спутника и поняла, что в мире нет такой сильной любви, как любовь собаки.
© Success Agbikimi / Quora
- Я серьезно заболела, вечером выпила чаю и уснула. Проснулась спустя несколько часов, потому что моя собака бегала вокруг меня и лаяла. Я почувствовала сильную тошноту и сонливость, поэтому снова легла, но она продолжала лаять на кухне. Не выдержав, пошла за ней и увидела, что все это время была открыта конфорка, но газ не был зажжен. Вот так мой маленький пес спас мне жизнь. © Не все поймут / VK
- Наш бассет-хаунд Магси — очень хороший пес, веселый и дружелюбный, но не самый умный, что сильно меня смешит. В один снежный зимний день мы пошли гулять. Как и другие собаки, он на несколько секунд поднимал лапки, когда они замерзали. В какой-то момент он поднял правую переднюю лапу, опустил ее, поднял правую заднюю лапу, снова опустил, а затем... он попытался поднять сразу две лапы. В ту же секунду он навернулся боком в снег. Я рассмеялся и не мог остановиться, а он тут же вскочил, отряхнулся и побежал дальше играть в снегу как ни в чем не бывало. © Chuck Falzone / Quora
- Пока выгуливали с парнем собаку, поссорились. Он поехал к родителям, а мы вернулись домой. Только зашли — она сразу начала суетиться, снова на улицу проситься. Ну что делать — вышли. И никогда бы не поверила в эту историю сама, но она взяла и потащила меня к остановке. А там все еще сидел мой парень. Так мы с милым помирились, а пес сидел у наших ног с довольной мордой. Вот же мохнатый Купидон! © Подслушано / VK
- В моей школе был самопровозглашенный пес-охранник. Это был большой лабрадор с огромным шрамом на боку. Он начинал каждое утро с того, что приходил на перекресток и переводил учеников через дорогу. После звонка на урок он шел домой! Дети из семьи, которой принадлежал лабрадор, тоже ходили в нашу школу, но его никто специально не учил охранять их, к тому же он провожал всех детей без исключения, а не только своих. Я никогда не была любителем собак, но эту умную и добрую собаку я никогда не забуду.
© Anne W Zahra / Quora
- Я верю, что все мои собаки искренне заботились обо мне и любили меня. Однажды, когда я был подростком, сидел в своей спальне на полу, прислонившись спиной к закрытой двери, и плакал из-за очередной неразделенной любви. Помню, как услышал, что кто-то царапает дверь снаружи. Это была моя собака, она просила, чтобы ее впустили. Я открыл дверь. Она вошла в комнату и посмотрел мне в глаза с беспокойством, как будто спрашивая: «Почему ты плачешь?» Потом села рядом, положила лапу мне на колени и начала облизывать мое заплаканное лицо. Я никогда этого не забуду, и да, я искренне верю, что она любила меня и мою семью. © Anonymous / Quora
- Кажется, мой пес не осознает, что он не человек. У него есть свое место на диване, а спит он в кровати. Он «разговаривает» со мной, и я его понимаю и выполняю его просьбы. Он тоже почти всегда понимает, о чем говорю я. Он умеет обращаться с дверными ручками и закрывать замки. Пес «поет», когда мой муж играет на губной гармошке. Он везде ходит со мной, ему даже разрешено заходить в магазины, потому что он хорошо себя ведет. Кажется, он думает, что он мой ребенок. © Sam the Girl / Quora
- Когда мой Клетус Муншайн был щенком, я научила его сидеть рядом со мной на диване и «держаться за руки». Он всегда запрыгивал на диван и протягивал мне лапу. Я хватала ее, сжимала, и он долгое время так со мной лежал пока я смотрела телевизор, разговаривала с домочадцами или читала книгу. Однажды я заболела и распласталась по всему дивану, а ему не хватило места, чтобы сесть рядом. В итоге он лег у моих ног и закинул лапу мне на ногу, так он показал, что «держит меня за руку» и утешает меня. Я люблю это удивительное мохнатое существо и верю, что он меня тоже любит. © Noelle L Hollis / Quora
В этой статье вы найдете еще много удивительных историй о собаках, которые оставили след в душе своих хозяев.
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