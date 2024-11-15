10 идей маникюра, который смотрится статусно, при этом скашивает несколько лет

Когда мы подбираем образ, хочется добиться уникального баланса: выглядеть свежо и элегантно одновременно. Маникюр играет в этом немаловажную роль. Рассказываем, какие виды маникюра украсят женщину в любом возрасте.

В конце статьи также расскажем, лаков каких цветов с годами стоит избегать.

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Оранжевый и коралловый маникюр

Оранжевый мгновенно придает ногтям яркости и здорового сияния. А еще у него есть приятный бонус: цвет идет тем, у кого бледная кожа. Вообще сейчас яркие тона в маникюре модны. Но если оранжевый кажется чересчур броским, можно остановить выбор на вечной классике — коралловом. Он позволит одновременно быть в тренде и сохранять элегантность.

Розовый маникюр

Вопреки стереотипам, розовый крут в любом возрасте. Эксперты очень даже горячо рекомендуют маникюр такого цвета. Мягкие, светлые тона розового визуально удлиняют пальцы. А насыщенный оттенок классно смотрится на коротких ногтях и отвлекает внимание от морщинок на коже. Также можно присмотреться к полупрозрачным молочно-розовым лакам: получится очень нежный маникюр.

Шоколадный и кофейный маникюр

Не все оттенки коричневого рекомендуют использовать в маникюре в зрелые годы. Но шоколадный и кофейный тона смотрятся как раз великолепно. Они придают шика, к тому же актуальны круглый год. На заметку: цвет молочного шоколада хорош для повседневного образа. А кофейный советуют приберечь для вечерних луков.

Мятный и изумрудный маникюр

С зеленым маникюром в зрелые годы тоже стоит быть аккуратной. Однако мятный и изумрудный оттенки обалденно освежают образ. Лайфхак для тех, кто любит яркие, но не сильно броские цвета: мятный выглядит жизнерадостно, при этом является более спокойным оттенком, чем, например, оранжевый. А изумрудный смотрится статусно. Для пущего эффекта эксперты рекомендуют поверх изумрудного лака нанести блестящее покрытие.

Микс цветов

И в зрелом возрасте не стесняйтесь миксовать несколько разных цветов в одном маникюре. Можно даже добавлять аккуратные узоры на ногти. Только важно грамотно подобрать оттенки лаков, чтобы они не придавали возраста. Также старайтесь не переборщить с палитрой, чтобы маникюр не был чересчур пестрым. Например, используйте цвета, которые будут максимально сочетаться друг с другом. Или выделите акцентным, контрастным тоном только один-два ногтя, а остальные выдержите в одном спокойном цвете.

Стразы, рисунки и наклейки

Если хочется праздничного или просто веселого маникюра, прибегните к дополнительному декору. Можно клеить стразы любого размера — все будет смотреться уместно. Также симпатично выглядят аккуратные и неяркие рисунки. Наконец, присмотритесь к небольшим наклейкам для ногтей. При этом важно подобрать нюдовый оттенок лака. Тогда маникюр будет выглядеть элегантно.

Блестящий маникюр

Такой маникюр всегда смотрится одновременно эффектно и не чересчур вычурно. Поэтому эксперты рекомендуют его всем, даже дамам зрелого возраста. Кстати, мерцающий или металлизированный лак может стать отличной альтернативой обычным темным лакам. Сами по себе они накидывают лет. А вот если глубокий оттенок вроде черного побольше сдобрить глиттером, то он автоматически придаст легкости и здорового сияния.

Закругленные ногти

Форма ногтей тоже может придавать или скашивать возраст. Так, больше всего эксперты рекомендуют плавные, округлые линии в маникюре. Круто будут смотреться, например, ногти овальной и миндалевидной формы, так как они визуально делают пальцы длиннее и тоньше. Хочется чего-то более модного — обратите внимание на квадратные ногти с закругленными краями. А вот заостренных ногтей стоит избегать. Они нелестно подчеркивают возрастные изменения на коже рук.

Нюдовый и французский маникюр

Телесный и песочный цвета, полупрозрачный белый — словом, любой нюдовый маникюр нехило так скидывает возраст. Также можно приглядеться к сероватым оттенкам, если кожа смуглая. Еще один вид маникюра, который в любом возрасте смотрится обалденно, — это французский. Однако если классический вариант с белым кончиком ногтя кажется скучным, можно заменить белый цвет на любой яркий. Контрастный кончик так освежает образ.

Красный маникюр

Практически любой оттенок красного будет круто смотреться на дамах как юного, так и зрелого возраста. Особенно изумительно выглядят теплые тона: например, на оранжевой базе. Но еще непременно стоит приглядеться к бордовым и вишневым оттенкам. Да, они тоже идут женщинам в любом возрасте. К тому же такой маникюр придает элегантный и ультрамодный вид.

Бонус: лаки каких цветов придают возраста

Эксперты рекомендуют избегать классических синих и зеленых оттенков, так как они выделяют вены на руках, что выглядит не очень эстетично. По той же причине не лучшим выбором будут холодные оттенки красного. Также эксперты не советуют увлекаться сильно темными оттенками: черными, насыщенными коричневыми, фиолетовыми и прочими тонами. Так рискуете подчеркнуть пигментные пятна, если они есть. Исключение составляет лишь бордовый, он выглядит очень даже свежо. А еще нелестно выглядит желтый лак для ногтей. Он придает тусклости коже, к тому же с ним сухие участки и морщины на руках становятся заметнее. Если хочется сделать столь же жизнерадостный маникюр, обратите внимание на золотистый оттенок.