11 видов маникюра, про которые все уже давно позабыли, а они взяли и лихо вернулись в тренды

Чтобы сделать модный маникюр, совсем не обязательно тестировать на своих ногтях новый и незнакомый дизайн. В этом году на пике популярности оказалось множество знакомых нам вариантов, которые делали все поголовно в конце прошлого века. Мы решили узнать, как именно сейчас выглядят эти ностальгические тренды.

«Молочный» маникюр

«Решила выбрать молочно-белый цвет для этого лета»

В конце прошлого века особой популярностью у звезд пользовались белые лаки: с таким маникюром щеголяли многие супермодели и актрисы. Сейчас этот тренд вновь возвращается, что не может не радовать. Ведь благодаря молочным оттенкам ногти выглядят здоровыми и блестящими. Кроме того белый цвет отлично сочетается с любыми нарядами. Поэтому спустя два с лишним десятка лет молочный маникюр все еще выглядит актуальным.

А вот яркие неоновые цвета в последнее время потеряли былую популярность. Похоже они просто плохо вписываются в образ «скромной роскоши», который сейчас находится на пике моды

Насыщенные оттенки красного

«Я просто одержима этим цветом!»

В 1995 году журнал «Times» признал темно-красный лак одним из продуктов года. В то время женщины отдавали предпочтение именно насыщенным оттенкам и маникюр выглядел почти черным при определенном освещении. Этот цвет можно было увидеть и на страницах журналов и на экранах телевизоров. Сейчас в моду опять возвращается темно-красный цвет, но в несколько ином исполнении. В тренде теперь бордовые оттенки, в которых присутствуют нотки коричневого.

А вот оттенок «вишневая кола», который еще недавно можно было увидеть буквально повсюду — это уже вчерашний день. Похоже он всем просто приелся и потихоньку теряет свою актуальность.

Дизайн «Тай Дай»

«Маникюр „Тай Дай“»

Украшенные яркими разводами ногти сейчас снова обретают популярность. В конце прошлого века такой дизайн можно было увидеть и на футболках и на ювелирных украшениях и на ногтях. Этот маникюр отлично подходит для отпуска: он выглядит ярко, свежо и необычно. Чтобы создать покрытие «тай-дай» можно использовать любые приглянувшиеся цвета, к тому же он симпатично смотрится на ногтях разной длины, главное, выбрать подходящий дизайн.

Квадратная форма ногтей

В последние годы женщины практически забыли о квадратной форме ногтей, предпочитая ей овальную или миндалевидную. Однако сейчас этот ностальгический дизайн снова в тренде. Многим нравятся строгие линии, которые придают маникюру элегантность. Если же квадратная форма кажется чересчур радикальной, можно слегка закруглить кончики. Такой промежуточный вариант между квадратным и овальным маникюром подчеркивает естественную красоту пальцев и отлично сморится даже на коротких ногтях.

Маникюр с эффектом металлик

«В первый раз попробовала такой маникюр и мне понравилось!»

Тридцать лет тому назад женщины не стеснялись сиять на всю катушку: перламутровые тени, перламутровая помада и перламутровый лак — эффект металлик был на пике популярности. Сейчас этот тренд возвращается. Причем выбрать можно любой оттенок такого лака: кричаще яркий или близкий к натуральным цветам. По мнению экспертов этой осенью особой любовью будет пользоваться бронзовый маникюр.

Нежно-розовые ногти

«Решила сделать нейтральный розовый маникюр»

В конце прошлого века в маникюре главенствовали 2 противоречащих друг другу тренда: яркие краски и нежные полутона. В этом году прежнюю популярность обретает светло-розовое покрытие, которое по оттенку близко к натуральному. Благодаря такому маникюру ногти выглядят одновременно естественно и элегантно.

А вот ярко-розовый маникюр, которые все поголовно делали после премьеры фильма «Барби», — это уже вчерашний день. Сейчас в тренде минимализм, поэтому ногти с таким покрытием кажутся настоящей безвкусицей.

Забавный и необычный дизайн

«Хотела простой черный маникюр, но мастер предложила такой вариант. Пищу от восторга!»

Тридцать лет назад женщины не боялись экспериментировать с маникюром. Благодаря этому на ногтях повалялись забавные мультяшные картинки, неожиданные абстрактные образы и проказливые смайлики. Сейчас этот ретро тренд снова с нами, поэтому если вам уже наскучили спокойные цвета и нейтральные узоры, можно изобразить на своих ногтях что-то яркое и необычное.

При этом от массивных трехмерных украшений на ногтях стоит отказаться. Существует тонкая грань между интересным нейл-артом и кричащей безвкусицей и отследить ее не всегда просто. К тому же в моде сейчас стиль «тихая роскошь», поэтому маникюр с огромным количеством разных деталей может показаться устаревшим

Французский маникюр

«В первый раз в жизни сделала французский маникюр»

Сейчас популярный когда-то французский маникюр вновь возвращается во всем блеске славы. Правда, в этом году особой популярностью пользуется тренд, когда полоска на кончике ногтя прорисовывается как можно тоньше. Такой вариант отлично подходит для тех, кто не любит слишком вычурный дизайн, но при этом хочет выделиться из толпы. К тому же микро французский маникюр визуально удлиняет даже короткие ногти.

А вот длинные ногти с широкими белыми полосками на кончиках, которые еще недавно были на пике популярности, сейчас выглядят старомодно: просто нафталин. Этот тренд благополучно канул в прошлое. Более того подобный дизайн невольно укорачивает ногти

Накладные ногти

«Впервые попробовала накладные ногти»

Далеко не все барышни могут отрастить длинные коготки. К счастью в этом сезоне в моду опять вернулись накладные ногти. Причем многие современные варианты выглядят как гелевый маникюр и смотрятся более чем естественно. Кроме того, чтобы нанести накладные ногти, не нужно записываться в салон.

Маникюр, украшенный блестками

Блестящий лак обрел настоящую популярность в конце предыдущего столетия. Но тогда в моде был маникюр, когда блестками покрывали всю ногтевую пластину. А женщины использовали более вызывающие дизайнерские решения. Сейчас такие варианты выглядят откровенно устаревшими, хотя и навевают ностальгию. Стилисты рекомендуют использовать такой лак аккуратнее, например покрыть блестками только кончики ногтей.

Лунный маникюр

«Мой лунный маникюр»

Хотя такой вариант выглядит на редкость свежо и современно, он был в тренде еще 3 десятка лет тому назад. А впервые обрел популярность еще в 1920-х годах. В те времена женщины начали потихоньку избавляться от перчаток и покрывать ногти лаком. Но полностью окрашенные ногти могли говорить о том, что девушке есть что скрывать. Предполагалось, что ей приходится заниматься тяжелым трудом, а значит истинной леди ее можно назвать только с натяжкой. Поэтому женщины специально не наносили лак на лунулу, чтобы продемонстрировать чистые и здоровые ногти. В наши времена такой вариант — это отличная альтернатива стандартному французскому маникюру.