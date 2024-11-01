Что случилось, нa рeддите кончились картинки кривого маникюра? Пришлось наконец-то найти пароль от пинтeреста и инcты?)) Иначе не могу объяснить эту подборку вменяемых работ.
18 видов осеннего маникюра, который смотрится статусно
Красивые ногти дарят хорошее настроение. А мы расскажем, что сейчас в тренде и какой дизайн ассоциируется с роскошью и высоким статусом. Наверняка вам что-то понравиться — сохраняйте идеи себе для будущего маникюра.
Цветочный маникюр
Цветы не только для лета. Приглушенный красный и коричневый помогут создать идеальные осенние «цветочные» ногти — ну просто шик!
Хромированный френч
Маникюр с хромом относится к яркому и экстравагантному направлению — максимализму. Но если вы хотите усидеть сразу на двух стульях, то блестящий кончик в паре с нюдовой основой — это допустимый вариант для «тихой роскоши».
Прозрачные нюдовые ногти
Этот дизайн олицетворяет маникюр «богатой девушки». От шикарной овальной формы до молочного оттенка цвета — это минималистичное роскошное совершенство.
Перламутровый френч
Если и делать френч, то такой! Согласитесь, выглядит обалденно! Сочетая глянцевую нейтральную основу с перламутровыми белыми кончиками, мы получаем свежий взгляд на классический образ.
Черепаховый френч
Черепаховый маникюр — хит этой осени. И, как вариация на тему, в моде черепаховый френч.
Белый цвет структурирует узор.
Мерцающий белый
Мерцающий белый маникюр легко сочетается с любым образом. К тому же, он очень нежно смотрится. Вот они, ногти богатой девушки.
Молочно-белые квадратные ногти
Предпочитаете квадратный силуэт ногтей? Молочный маникюр смотрится потрясающе в эстетике «богатой девушки».
Глазированные ногти
Еще одна разновидность белого. Эти ногти ввела в моду Хейли Бибер.
Белый с акцентами
Здесь мы видим хромированные прозрачно-молочные ногти со стразами. С помощью геля на каждом ногте создана капля «росы».
Ногти с эффектом румян
Такой маникюр — классический представитель стиля «тихая роскошь». Вот они, ногти леди. Допустимы небольшие украшения на самой ногтевой пластине.
Персиковые ногти
Персиковые ногти — это нежно. Для придания глянцевого блеска посыпьте ногти хромовой пудрой после нанесения выбранного вами персикового лака.
Жемчужно-розовые ногти
Этот дизайн также соответствуют эстетике маникюра «богатой девушки».
Ногти с эффектом блеска для губ
Суть этого тренда в том, что основой является классический бледно-розовый лак. А дальше начинаются эксперименты, например, можно добавить второй цвет.
Всплеск цвета
Если вам нравятся цветные ногти, попробуйте чередовать розовый с каким-нибудь приглушенным цветом. Пастельно-желтый смотрится нежно.
А можно попробовать вариант поярче, особенно, если у вас отпуск осенью.
Простой дизайн
Простой, но причудливый дизайн подойдет к любому образу в любое время года. Нейтральные цвета, такие как этот шоколадно-коричневый, всегда выглядят дорого.
Бордовые ногти
Фанатам бордового мы предлагаем такой вариант. Этот цвет ассоциируется с элегантностью, роскошью и теплом. Такой маникюр выглядит дорого и стильно, как на длинных, так и на коротких ногтях.
Если вы хотите как-то разнообразить бордовый, сейчас в моде простые узоры. Подобный дизайн ногтей легко создать, и он будут выглядеть фантастически.
Шоколадные ногти
Шоколадные ногти — это просто хит осени 2024. Кремовый, нежно-коричневый цвет с ярким блеском выглядит как растопленный шоколад. Такой маникюр хорошо смотрится на любой длине ногтей.
Можно сделать просто маленькие шоколадные сердечки.
Или вот такой осенний дизайн в коричнево-золотистых тонах.
Вишневый мокко
А это — «вишневый мокко». Этот маникюр сейчас покоряет соцсети. Хотя здесь больше красного, то также есть коричневая нотка.
Какому маникюру из этой подборки вы бы сказали «да»?