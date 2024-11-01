18 видов осеннего маникюра, который смотрится статусно

Красивые ногти дарят хорошее настроение. А мы расскажем, что сейчас в тренде и какой дизайн ассоциируется с роскошью и высоким статусом. Наверняка вам что-то понравиться — сохраняйте идеи себе для будущего маникюра.

Цветочный маникюр

Цветы не только для лета. Приглушенный красный и коричневый помогут создать идеальные осенние «цветочные» ногти — ну просто шик!

Хромированный френч

Маникюр с хромом относится к яркому и экстравагантному направлению — максимализму. Но если вы хотите усидеть сразу на двух стульях, то блестящий кончик в паре с нюдовой основой — это допустимый вариант для «тихой роскоши».

Прозрачные нюдовые ногти

Этот дизайн олицетворяет маникюр «богатой девушки». От шикарной овальной формы до молочного оттенка цвета — это минималистичное роскошное совершенство.

Перламутровый френч

Если и делать френч, то такой! Согласитесь, выглядит обалденно! Сочетая глянцевую нейтральную основу с перламутровыми белыми кончиками, мы получаем свежий взгляд на классический образ.

Черепаховый френч

Черепаховый маникюр — хит этой осени. И, как вариация на тему, в моде черепаховый френч.

Белый цвет структурирует узор.

Мерцающий белый

Мерцающий белый маникюр легко сочетается с любым образом. К тому же, он очень нежно смотрится. Вот они, ногти богатой девушки.

Молочно-белые квадратные ногти

Предпочитаете квадратный силуэт ногтей? Молочный маникюр смотрится потрясающе в эстетике «богатой девушки».

Глазированные ногти

Еще одна разновидность белого. Эти ногти ввела в моду Хейли Бибер.

Белый с акцентами

Здесь мы видим хромированные прозрачно-молочные ногти со стразами. С помощью геля на каждом ногте создана капля «росы».

Ногти с эффектом румян

Такой маникюр — классический представитель стиля «тихая роскошь». Вот они, ногти леди. Допустимы небольшие украшения на самой ногтевой пластине.

Персиковые ногти

Персиковые ногти — это нежно. Для придания глянцевого блеска посыпьте ногти хромовой пудрой после нанесения выбранного вами персикового лака.

Жемчужно-розовые ногти

Этот дизайн также соответствуют эстетике маникюра «богатой девушки».

Ногти с эффектом блеска для губ

Суть этого тренда в том, что основой является классический бледно-розовый лак. А дальше начинаются эксперименты, например, можно добавить второй цвет.

Всплеск цвета

Если вам нравятся цветные ногти, попробуйте чередовать розовый с каким-нибудь приглушенным цветом. Пастельно-желтый смотрится нежно.

А можно попробовать вариант поярче, особенно, если у вас отпуск осенью.

Простой дизайн

Простой, но причудливый дизайн подойдет к любому образу в любое время года. Нейтральные цвета, такие как этот шоколадно-коричневый, всегда выглядят дорого.

Бордовые ногти

Фанатам бордового мы предлагаем такой вариант. Этот цвет ассоциируется с элегантностью, роскошью и теплом. Такой маникюр выглядит дорого и стильно, как на длинных, так и на коротких ногтях.

Если вы хотите как-то разнообразить бордовый, сейчас в моде простые узоры. Подобный дизайн ногтей легко создать, и он будут выглядеть фантастически.

Шоколадные ногти

Шоколадные ногти — это просто хит осени 2024. Кремовый, нежно-коричневый цвет с ярким блеском выглядит как растопленный шоколад. Такой маникюр хорошо смотрится на любой длине ногтей.

Можно сделать просто маленькие шоколадные сердечки.

Или вот такой осенний дизайн в коричнево-золотистых тонах.

Вишневый мокко

А это — «вишневый мокко». Этот маникюр сейчас покоряет соцсети. Хотя здесь больше красного, то также есть коричневая нотка.