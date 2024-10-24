9 устаревших украшений и аксессуаров, которые портят весь образ. И чем их заменить

Как говорится, встречают по одежке. А кому не хочется выглядеть модно? Тренд на «тихую роскошь» ворвался с ноги в мир моды, ставя элегантность во главу угла. Посмотрим на вещи, которые уже не актуальны. Эта статья для тех, кто хочет освежить и осовременить свой образ.

Ремни с логотипом

Ремень может сделать ваш образ элегантным и более дорогим. В 2024 году абсолютный антитренд — это пряжка в виде логотипа модного бренда, потому что это стало считаться слишком вызывающим. Ремень со свисающей цепочкой на поясе вышел из моды еще в 2023 году. И вообще, лучше забыть обо всяких цепях в районе талии. Широкий пояс как мини-корсет — тоже мимо. В общем, пояс должен гармонично дополнять образ, но не перетягивать на себя все внимание.

Сумки с логотипом

Здесь та же история, что и с ремнями. Логотип с большими блестящими буквами — это уже как бы дурной тон, такое слишком бросается в глаза. Небольшая лаконичная сумочка — то, что надо.

Сумка-багет особенно актуальна в этом сезоне.

Устаревшие золотые серьги

«Кажется, что украшения же маленькие, что от них зависит? Но зависит многое», — уверяет стилист Мария Лоскутова. Согласитесь, нас с детства учили, что золото — это инвестиции. Но золотые украшения со временем теряют актуальность. Например, сейчас в моде круглые золотые серьги. Но это не те серьги, что вы купили 20-30 лет назад. Так что лучше приобрести качественную актуальную бижутерию, тем более, что сейчас появились современные материалы, не вызывающие аллергии. «Представьте, вы надели современное платье или пиджак и достали те серьги, что вам дарила бабушка 30 лет назад. И эти украшения полностью перебьют современность всего аутфита. И вы сразу перестанете выглядеть актуально», — объясняет стилист.

Неактуальные золотые кольца

В целом в этом году идет тренд на крупные украшения. Массивные серьги, цепочки и, конечно же, кольца. Плюс нынешних украшений в том, что их можно надеть хоть с черным платьем, хоть с вязаным свитером, и к деловому костюму они тоже подойдут.

Резинки-пружинки

Небрежные пучки, завязанные резинками-пружинками, — уже не торт. Теперь волосы должны лежать аккуратно. А убрать их можно с помощью обычной резинки нейтрального цвета (в моде аккуратные пучки) или лаконичной заколкой. Да, пластиковые заколки, которыми многие из нас пользовались еще в школе, внезапно стали модными. Вот так сюрприз!

Браслет с красной нитью

Моду на браслет с красной нитью ввели голливудские звезды, но такая вещь не вписывается в стиль «тихая роскошь». Запястье можно подчеркнуть изящной актуальной цепочкой.

Браслеты с шармами

Браслеты с шармами были в топе в 2010-х. Их тогда их носили все модные инфлюенсеры. Однако сейчас они безнадежно устарели. Чем их можно заменить? Актуальным браслетом простого дизайна.

Если хочется чего-то посмелее, то обратите внимание на браслеты-каффы.



Тонкие цепочки

Нынешняя мода любит крупные украшения, поэтому тонкие цепочки не приветствуются. А вот цепи в несколько рядов и массивные подвески снова в топе.

Кольца на верхних фалангах пальцев

Сейчас модные блоггеры не носят тонкие кольца на фалангах пальцев. Да и такого, чтобы на каждом пальце было по кольцу, тоже не встретишь. Несколько колец на одной руке — уже достаточно.