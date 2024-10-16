Я решила опробовать на себе хитрости модных блогеров, и некоторые оказались дельными

В интернете сейчас есть масса лайфхаков, с помощью которых можно сделать свой образ интереснее и более стильным без особых затрат. Блогеры показывают, как стоит по-новому примерить рубашку, кофту, шарф или шейный платок. На экране все выглядит просто и соблазнительно, поэтому я решила сама проверить, насколько хорошо эти хитрости работают.

Жемчуг и платок не обязательно носить по отдельности

И шейный платок, и жемчужная нить придают образу элегантности. Но зачастую такие аксессуары выглядят немного старомодно. Да и, честно говоря, надоедает из года в год повязывать платок одним и тем же узлом или добавлять к наряду привычное ожерелье. Многие модницы показывают, как можно совместить эти два элемента. Нужно всего лишь застегнуть нить и продеть в нее платок, а затем завязать ожерелье на шее. У автора статьи жемчужная нить оказалась короткой, поэтому с другой стороны конструкция выглядела не так элегантно, как на примере. Но все равно получилось достаточно свежо и интересно. Да и ярких красок в наряде сразу стало больше.

Шарф легко можно превратить в капюшон

Хильдур 3 минуты назад Таким лайфхаком мы еще в школе пользовались)) Подозреваю, что и поколения до нас) - - Ответить

Искренне люблю большие, теплые шарфы, а вот забавную и стильную шапку мне так и не удалось найти. Поэтому я обычно просто натягиваю на голову капюшон. Но на моем осеннем пальто такой детали нет, а надевать под него толстовку — это уже немного чересчур. Зато я нашла в интернете лайфхак, с помощью которого из шарфа можно сделать капюшон.

Пользуясь видеоинструкцией, приложила шарф к шее, перекрестила его кончики, а потом продела их сквозь петлю спереди. Полотно, оставшееся сзади, просто натянула на голову — и получился капюшон. Выглядела эта конструкция прикольно, да и грела неплохо. Но, наверное, с более плотным и пушистым шарфом вышло бы еще лучше. Главное — выбрать достаточно широкий и длинный аксессуар.

А еще из шарфа можно сделать жилетку

Хильдур только что Если вместо резинки взять булавку или брошь, получится приличней - - Ответить

Мне понравился трюк с превращением обычного шарфа во что-то, напоминающее жилетку. Я сложила полотно в тонкую полоску, приложила центр ко лбу, а кончики перекинула за спину и перекрестила под затылком. Затем вернула концы шарфа обратно на грудь и расправила. Соединила два полотна и защипнула края с помощью резинки. Немного расправила получившиеся «розочки» — и готово. Мне понравилось — класс. Если бы шарф был чуть подлиннее, концы можно было бы заправить в брюки или юбку, и получилась бы настоящая жилетка.

Скучную кофту или кардиган легко можно освежить

Тревожное Пирожное 22 часа назад Отличная кофта под цвет глаз. Если под нее надеть что-то белое, рубашку или топ, будет огонь - - Ответить

Пару лет назад я каким-то чудом умудрилась купить кофту, которая мне совершенно не нравилась. И цвет специфический, и плохо сидит. Выбрасывать ее было жаль, поэтому я подсмотрела в интернете несколько хитростей, как эту «тоску зеленую» можно превратить во что-то более или менее интересное.

Надела кардиган задом наперед, собрала спинку изделия и продела голову в получившуюся полупетлю. Потом стянула боковины, застегнула пуговицы и расправила изделие на шее. Получилось отлично. Это уже было другое дело, в таком варианте этот кардиган мне понравился больше, так что можно его вернуть с антресолей в шкаф.

Другая трансформация оказалась не такой впечатляющей. В видео показывали, как укоротить кофту, не прибегая к ножницам и иголке. Я накинула резинку на верхнюю пуговицу, застегнула кардиган, а потом с изнанки продела в резинку последнюю пуговицу. Расправила изделие, и получилась укороченная модель. Нижняя подвернутая часть не выскальзывала и не собиралась в складки при ходьбе, но все равно кофта выглядела не фонтан.

А вот третий хак обернулся полным фиаско. По инструкции нужно было застегнуть кофту на все пуговицы, вывернуть наизнанку и стянуть горловину резинкой. Затем я вывернула изделие обратно и попыталась продеть руки в рукава. Получилось так себе — кардиган просто не налез на меня. Этот способ явно подходит для более свободных моделей. К тому же, у меня короткая шевелюра, и прикрыть стянутый ворот на спине было бы нечем.

Простую футболку стоит украсить шейным платком

У меня есть пара однотонных футболок, которые смотрятся неплохо, но уж слишком уныло. Конечно, можно подобрать к ним какие-то украшения, но у всех моделей достаточно высокий ворот, и найти подходящие аксессуары непросто. В сети одна девушка показывала, как легко можно украсить футболку с помощью шейного платка, завязанного в «розочку».

Nika88 21 час назад Смотрится интересно, но такую футболку с такими рукавами ещё найти надо. Со стандартной футболкой такой номер не пройдёт. - - Ответить

Минут пять потратила, чтобы понять, как соорудить из платка такую конструкцию. В результате завязала два кончика, затем соединила два свободных и протянула их в образовавшуюся петлю. Эти два уголка перекрестила и вытянула в разные стороны — получилось что-то похожее на цветок. После этого я просто скрепила ворот и рукав футболки платком, завязала узел и расправила кончики. Получилось симпатично. Просто класс.

Рубашку можно превратить в нарядную блузку

Я питаю определенную слабость к свободным рубашкам оверсайз. Да, многие модные эксперты говорят, что такая одежда полнит и смотрится не слишком хорошо, но мне очень нравится ощущение свободы. Двигаешься как хочешь, ткань не раздражает кожу. Однако выглядит такой образ откровенно буднично. Подсмотрела у одной девушки, как рубашку можно превратить в вечернюю блузку. Прижала рубашку лицевой стороной к груди, а спинкой наружу, заправив внутрь воротник. Закинула рукава за спину, как лямки, и пристегнула пуговицы на манжетах к планке. Аккуратно заправила рукава в джинсы, и получилась вполне симпатичная блузка с широким воротом и открытой спиной.

Свитер не обязательно стягивать в узел на груди

Мне всегда нравился образ со свитером, накинутым на плечи. Но вот повторить его никак не удавалось. Узел получался неряшливым, рукава торчали в разные стороны, и приходилось их придерживать руками. Нашла в сети способ, как аккуратно закрепить свитер без узлов и дополнительных аксессуаров. Соединила манжеты и просто завернула одну в другую. Чтобы свитер держался и внутренний шов на манжетах не бросался в глаза, я повторила это движение несколько раз. Получилось отлично, буду использовать.

Свитер можно носить как платок

В своих поисках наткнулась в интернете на видео, где девушка делала из свитера что-то наподобие платка. Решила повторить этот фокус. Завязала манжеты, сделала из рукавов петлю, продела в нее голову, а потом натянула джемпер на волосы, вытащив его поверх петли, чтобы закрыть узел на шее. Вышло симпатично, и голове было тепло. Правда, я не стала бы так экспериментировать с любимым свитером — манжеты и рукава могут быстро растянуться.

Силуэт рубашки легко меняется и без иголки с ниткой

Еще мне понравился вариант, при котором свободная рубашка превращалась в приталенную модель. Я такие фасоны не очень люблю, но иногда хочется поэкспериментировать, а покупать новую вещь не с руки. Следуя инструкции, собрала излишек ткани на спине так, чтобы рубашка облегала фигуру, и закрепила его клипсой. Потом сколола ткань булавкой и расправила складки, а получившийся хвостик засунула в джинсы. Сильно рубашку не стягивала, чтобы двигаться было удобно. Результат меня порадовал, но немного смущала булавка в районе спины.

Заодно попробовала еще один вариант от другого модного эксперта. Просто надела поверх рубашки свободное поло. Вышло неплохо, но так как обе вещи были достаточно свободные, силуэт потерялся окончательно. С более облегающим поло, как мне кажется, образ выглядел бы лучше.

Приталенное пончо мне не слишком приглянулось

Напоследок я решила проверить, можно ли как-то по-новому примерить пончо. У меня есть одна любимая модель, которую я неизменно вытаскиваю из шкафа осенью. В этой накидке тепло, и носить ее можно с чем угодно.

По совету одной из блогеров, подпоясала пончо ремнем. Результат меня не очень воодушевил, в изначальном виде вещь мне нравилась больше, да и выглядела я вроде бы стройнее.