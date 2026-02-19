15 историй про учебу за границей, в которых изюма больше, чем в свежей булочке
Учеба за границей — это не только диплом международного образца и красивые фото в кампусе. На самом деле это неповторимый жизненный опыт. Ты учишься заново ходить, говорить и понимать этот мир, еще и на другом языке. Приходится объясняться на пальцах, обходить многочисленные преграды местной бюрократии и иногда отчаянно скучать по маминым блинам. Кто-то находит за границей призвание, кто-то — любовь, а кто-то — приключения, которые захочется рассказать внукам.
- Моя подруга улетела по обмену в Японию. Причем это произошло очень внезапно, я даже не знала, что она подавалась на эту программу. Шлет оттуда фото сакуры, пишет, как ей все нравится. Познакомилась там с местным, рассказала, как начались их отношения. Скоро собирается домой, говорю: «Ты же привезешь мне сувенир?» Так эта чудачка отвечает: «Обижаешь! Конечно привезу! У моего Джуна как раз есть брат. Так что готовь паспорт!» Вот шутница.
- Дочь друзей семьи бредила учебой в Милане. Родители ее отговаривали: мол, выбери что-то попроще дома, но она всю жизнь мечтала стать модным дизайнером. В итоге она выиграла грант, закончила вуз с отличием. Недавно мы были у них в гостях, гордые родители показывали, что их дочурка пошла на выпускной в платье собственного пошива. Открыла свое ателье, часто ездит на модные показы за границу. Вот что значит знать, чего хочешь.
- Когда мне было 22 года, я уехала за границу. Выиграла грант на обучение, да так и осталась там. Меня пригласили на работу, потом на другую. Потом я познакомилась с парнем — земляк, но живет за границей. Очень целеустремленный, амбициозный. Мы поженились, купили квартиру, потом дом. Дома у меня остались мама, бабушка и сестренка. Я мечтала забрать своих девочек, но, к сожалению, не успела с бабушкой, ее не стало. И вот наконец появились ресурсы: новая работа и у меня, и у мужа. Я оплатила сестре и маме курсы языка, готовила документы. Прошло почти 10 лет от задумки моей мечты до реализации. Полгода назад мои родные оказались у меня! Теперь они живут на соседней улице в маленьком доме. Сестра нашла работу, ей 22, как и мне когда-то. Она активно учит язык, все у нее получится! Мама не работает, я ей помогала сначала. А недавно она разбила такой красивый цветник перед домом и домашние растения в доме, что к ней стали приходить за советом, как вырастить такую же красоту, стали предлагать купить луковицы и отростки, мама была счастлива. Вечерами так тепло на душе, когда я вижу в маленьком доме горящие окошки и знаю, что там мои девчонки, и они рядом. Это стоило того, чтобы пахать. © Подслушано / Ideer
- Моя учеба в испанской Гранаде была похожа на бесконечную вечеринку, и все это на фоне многовековой культуры. Лекции были интересными, но настоящее образование я получила за пределами кампуса: когда искала лучшие тапас, танцевала фламенко до утра и просто впитывала этот невероятный расслабленный вайб. Все вокруг были такими дружелюбными, что заводить знакомства со студентами из разных стран было проще простого. А моя подруга училась в Сеуле. Она была в полном восторге от обилия разных крутых социальных мероприятий и концертов. Рассказывала, что еда там — это какой-то запредельный уровень. Вайб там совсем другой — суперсовременный, скоростной, где за каждым углом тебя ждет открытие. © akanksha_marvels / Reddit
- Мой друг детства укатил учиться в Чехию. Хвалился, что объездил всю Европу, легко проводит выходные в Париже и ни на что не променяет свою любимую Прагу. А потом приехал на каникулы домой и плакал над банкой вареной сгущенки.
- Училась в Риме. На первом же занятии по истории искусств завязался спор с профессором. Сама не заметила, как стала активно жестикулировать. Красивый итальянец за соседней партой долго наблюдал, а после пары подошел и на полном серьезе спросил: «Почему ты так сердито режешь воздух руками, это какой-то особый жест?». Оказалось, он пишет работу по невербальному общению. В итоге мой «темперамент» стал темой его диссертации, а сам он — моим мужем. Теперь мы спорим исключительно о том, чья очередь мыть посуду.
- Прошлый семестр я провела во Флоренции. Я успела объездить 14 стран и попробовать самые безумные вещи: каталась на собачьих упряжках и ныряла в ледяную воду в Норвегии, гоняла на лыжах в Швейцарии, летала на зиплайне в Хорватии и рассекала на гидроцикле в Греции. © Unknown author / Reddit
- Языковые курсы — это лучший способ понять, нравится вам Китай или нет. В моем университете учеба длится с 8 до 12, все остальное время в вашем распоряжении. Обучение всегда проводится на китайском языке. Лично у меня из-за этого проблемы с грамматикой, приходится уделять этому отдельное внимание. В основном можно освоить специальность китайский язык и литература. Получить образование в другой сфере очень трудно. Надо сразу знать язык на высоком уровне, да и учиться постоянно, изучать физику на китайском с китайцами не так уж просто. Главный плюс — после выпуска вся тяжелая промышленность будет драться за такого специалиста, даже без опыта работы. © Allekt / Pikabu
- Училась в Берлине, в перерыв заскочила в универскую столовую, а там очередь — километр. В сердцах буркнула себе под нос: «Ну все, заморить червячка не судьба». И тут парень у кассы оборачивается, подмигивает и без малейшего акцента заявляет: «Очень даже судьба, я тебе очередь занял!» Это оказался мой сосед по даче, с которым мы в детстве играли. Он переехал в Германию десять лет назад, и мы полностью потеряли связь. В итоге мы не только пообедали, но и весь остаток учебы держались вместе. Мир в очередной раз доказал, что он очень тесен, особенно если ты голоден.
- Закончив семестр во Флоренции, могу сказать, что это было лучшее, что случилось в моей жизни. Город — будто ожившая картина эпохи Возрождения: каждая улица пропитана историей, искусством и ароматами потрясающей еды. Занятия не были скучными лекциями: мы учились прямо в музеях, садах и на площадях, и это сделало учебу в сто раз круче. Такие пары уж точно никогда не забыть. © Apprehensive_Emu8138 / Reddit
- Я училась в ирландском Корке, и это было просто потрясающе. Это не мегаполис, скорее уютный городок, но атмосфера вечного праздника там чувствуется на каждой улице. В Ирландии невероятное количество достопримечательностей и столько истории! Прошлое и настоящее здесь настолько тесно переплетены, что каждый день превращается в маленькое приключение. Даже если вы не собираетесь там учиться, я искренне рекомендую просто съездить в Ирландию в путешествие. © ringofphoenix22 / Reddit
- Я учился в Южнотихоокеанском университете на Фиджи! И я вам скажу, что это был незабываемый опыт. Такого разнообразия культур я не видел больше нигде. Представьте: в одном кампусе ребята из Меланезии (фиджийцы, жители Соломоновых островов, Вануату, Папуа — Новой Гвинеи), студенты из Микронезии (Кирибати) и Полинезии (Тонга, Самоа, Тувалу). И тут же — люди из Европы, Австралии, Новой Зеландии... © Afromolukker_98 / Reddit
- Учусь в Турции. Часами сижу в библиотеке. Заметила одного симпатягу. Как-то он подсел ко мне, и давай шептаться. Говорит: «Ты вообще отдыхаешь?» Я рассмеялась, мол, нет, а он вдруг убежал. Я аж опешила, а потом дошло — на самом деле он спросил: «Ты меня вообще слушаешь?» Дело в том, что в турецком языке между словами «отдыхать» и «слушать» всего одна буква разницы. Охомутать парня в тот день не удалось, зато свою ошибку я больше не повторяла.
- Уезжая на учебу, я рассчитывала завести пару новых друзей, но совсем не ожидала встретить столько потрясающих и непохожих друг на друга людей. Непередаваемое ощущение, когда тот, кого вы знаете всего полгода, становится вам ближе чем те, кого вы знали годами. Я «выросла» благодаря людям, которых встретила. Знаю, звучит как жуткое клише, но я будто стала другим человеком. © UnforeseenThoughts / Reddit
- Брат подруги уехал учиться в Америку. Она провожала его с радостью: мол, мешаться не будет, да и с такой разницей во времени общаться толком не выйдет. Но не тут-то было! Брат начал специально ставить будильник среди ночи, чтобы разбудить ее звонком или прислать видео с пар. Она ворчит, что не высыпается, а на самом деле хранит каждую его открытку. Похоже, это стоило того, чтобы осознать: расстояние для настоящей любви — не помеха.
Про учебу за границей. Все рассказики светятся такой фонтанирующей радостью и энтузиазмом, что возникает ощущение ,что это рекламные баннеры гипотетической фирмы- посредника, специализирующейся на обучении за границей. И...почему то нет комментариев. Надо заполнить вакуум.
Лет пятнадцать- двадцать назад сотрудница отправила младшего сына учится в Вашингтон. Сын глухонемой и это единственный в мире универ для глухонемых. Возник в середине 19 века как школа для неимущих глухих детишек и за полтора столетия превратился в весьма и весьма дорогое и высокоуровневое учебное заведение. Через полгода обратил я внимание на ее компе на фотку девушки совершенно немыслимой красоты. Как из глянцевого журнала: голубые глаза, как два аметиста, сияли на лице Афродиты. Поймав мой вопросительный взгляд, сотрудница гордо сказала- " это близкая подруга моего сына. Она с ним на одном курсе учится. У них все серьезно. Тоже глухонемая". Оказалось многие туда едут именно для этого- встретить интеллигентную пару из хорошей и обеспеченной семьи ( сколько там за учебу платят писать не буду, но сумма астрономическая) .Девушка, обьяснила сотрудница, приехала учится из Претории ,что в ЮАР. Сын летал к ней и был поражен богатством её семьи боеров ( boer по голландски крестьянин, такие вот трансваальцы). Они долго летали на их вертолете, над их владениями с бесконечными стадами скота на свободном выпасе. Этот интеллигентный и симпатичный парень видимо очень нравился молодой колонистке но...не пошло. По словам сотрудницы они жесткие католики и видимо и его хотели видеть частью этого мира. Не знаю правда ли это, или тривиальное: " зелен виноград", но я таки думаю, что они просто не рискнули. Когда оба родителя от рождения глухонемые ( не травмы, простуды и тд), то можно и о детках подумать- стоит ли рисковать? Видел подобную пару- все дети точно в родителей. Вот такая вот учеба за границей с любовями и приключениями.