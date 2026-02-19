15 историй про учебу за границей, в которых изюма больше, чем в свежей булочке

Лет пятнадцать- двадцать назад сотрудница отправила младшего сына учится в Вашингтон. Сын глухонемой и это единственный в мире универ для глухонемых. Возник в середине 19 века как школа для неимущих глухих детишек и за полтора столетия превратился в весьма и весьма дорогое и высокоуровневое учебное заведение. Через полгода обратил я внимание на ее компе на фотку девушки совершенно немыслимой красоты. Как из глянцевого журнала: голубые глаза, как два аметиста, сияли на лице Афродиты. Поймав мой вопросительный взгляд, сотрудница гордо сказала- " это близкая подруга моего сына. Она с ним на одном курсе учится. У них все серьезно. Тоже глухонемая". Оказалось многие туда едут именно для этого- встретить интеллигентную пару из хорошей и обеспеченной семьи ( сколько там за учебу платят писать не буду, но сумма астрономическая) .Девушка, обьяснила сотрудница, приехала учится из Претории ,что в ЮАР. Сын летал к ней и был поражен богатством её семьи боеров ( boer по голландски крестьянин, такие вот трансваальцы). Они долго летали на их вертолете, над их владениями с бесконечными стадами скота на свободном выпасе. Этот интеллигентный и симпатичный парень видимо очень нравился молодой колонистке но...не пошло. По словам сотрудницы они жесткие католики и видимо и его хотели видеть частью этого мира. Не знаю правда ли это, или тривиальное: " зелен виноград", но я таки думаю, что они просто не рискнули. Когда оба родителя от рождения глухонемые ( не травмы, простуды и тд), то можно и о детках подумать- стоит ли рисковать? Видел подобную пару- все дети точно в родителей. Вот такая вот учеба за границей с любовями и приключениями.