10 человек, которые столкнулись с трудностями перевода, но знатно повеселились

Народное творчество
44 минуты назад

Выучить иностранный язык — значит открыть для себя новые горизонты. Слушать и понимать песни, читать книги в оригинале, общаться с носителями языка. Но когда практикуешь иностранный, порой случаются ляпы и курьезные ситуации.

  • Мама в молодости работала на стройке, там были немцы. Вот они подходят к ней и говорят такие: «У вас есть бИдера?» Мама подумала, это фамилия чья-то. Отвечает, нет, мол, у нас таких нет! Те товарищи так странно на нее посмотрели, пошли в соседнее помещение и вышли оттуда с ведрами! Маме так стыдно стало. Ведра на виду стояли, они, наверное, решили, что она жадная и не захотела их отдавать. © Инесса Федоровна / ADME
  • Я переводчик, рабочий — английский. Из-за огромной конкуренции стараюсь совершенствовать язык каждый день: помимо основной работы, беру заказы в интернете и подрабатываю репетитором у взрослых. На днях поняла, что пора сделать передышку: в голове что-то выключилось, и на протяжении трех страниц текста я переводила слово palace как «палас». Так и отправила заказчику буклеты о роскошных трехэтажных паласах. © Подслушано / VK
  • Прихожу в автомагазин, прошу подобрать моторное масло. Продавец: «Если дымится, 5w-30». Я: «В смысле, если дымится? Ничего у меня не дымится, с чего вы это взяли?» Продавец: «Я говорю, есть Idemitsu 5w-30, масло японское такое». © veos / Pikabu
  • Самым сложным магазинным квестом для меня в Таиланде было купить пипетку. Я ее даже рисовала! Меня в нескольких магазинах очень старались понять, но так и не смогли — пришлось заказывать доставку. © Petite_Ame / ADME
  • В отделении почты отправляю посылку в Китай. Принимает ее девушка и говорит:
    — Ой, а ее, наверное, вам не пропустит таможня.
    — Это почему же? — спрашиваю.
    — Здесь написано «таблетки».
    — Девушка, это не таблетки, это tablet, «планшет» по-английски. Прислали бракованный, отправляю назад. © 33happy / Pikabu
  • Вспомнилась небольшая история про «доброе утро» из случаев по работе. Дело было в Казахстане, где большинство понимает нас. Коллегу зовут Геннадий. Работали с турками, а по-турецки Günaydın (звучит как «гюнайдын») — это «доброе утро». Мы все в одном кабинете сидели. К Гене много кто заходил, обращался по рабочим моментам. Турки неделю недоумевали, отвечали на этот «гюнайдын» (Геннадий) в любое время суток, не понимали, почему сейчас утро и почему люди желают доброго утра всегда только Гене. Потом все-таки осмелились спросить, в чем дело. © TheDeemah / Pikabu
  • Глажу я однажды кота и хвалю: «Дики, хороший котик, пушистый котик!» Из кухни высовывается немецкоязычный друг: «Waaas? Šestikotnik?!» — на местном слово означает «шестиугольник», произносится «шестикотник». Подумал, видимо, что у меня крыша поехала: говорю с котом по-словенски, да еще и шестиугольником называю. © Бессмертное пони / ADME
  • В 5-м классе проходили вопросительные слова на английском. На контрольной было задание: записать рядом переводом английское вопросительное слово. И мой одноклассник записал их как kto, chto, kogda, kuda просто транслитом. Мы думали, что он не выучил, но он правда не понимал, в чем проблема. Потом мы купили у него эту контрольную за 10 рублей. Всем классом собирали деньги, чтобы ржать, бесплатно не отдал. © Подслушано / VK
  • Kак-то в ТЦ на фудкорте стоим у прилавка с домашней едой рядом с молодой индийской парой. Там куча блюд, кассир худо-бедно объясняется по-английски, дошли до полбы с грибами, и тут у всех затык. И мне приспичило помочь. А слово «полба», ясен пень, по-английски знать не знаю. Хотела сказать, что полба — предок пшеницы, но слово «предок» тоже вылетело из головы. И вот стоим, все пялятся на меня, я с умным видом объясняю, что полба — это «дедушка пшеницы, тушеный с грибами и луком». © Изяслав в ярости / ADME
  • Был матч с балканцами, не помню уже, с кем именно. Сидел я в секторе рядом с гостевым. Сильно удивлялся, когда пацан на гостевом время от времени начинал орать: «Позор! Позор!» Вроде неплохо балканцы играют, выигрывают, что позорного? И только потом мне объяснили, что «позор» означает «внимание», парень призывал внимательно в обороне своих играть. © Злой Доктор / ADME

В этих твитах — смех и слезы людей, которые начали изучать иностранные языки. А здесь можно ознакомиться с английскими словами, которые в современной речи лучше не употреблять.

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