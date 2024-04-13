10 человек, которые столкнулись с трудностями перевода, но знатно повеселились

Выучить иностранный язык — значит открыть для себя новые горизонты. Слушать и понимать песни, читать книги в оригинале, общаться с носителями языка. Но когда практикуешь иностранный, порой случаются ляпы и курьезные ситуации.

В этих твитах — смех и слезы людей, которые начали изучать иностранные языки. А здесь можно ознакомиться с английскими словами, которые в современной речи лучше не употреблять.