14 снимков из разных стран, после которых хочется лишь спросить: "А что, так можно было?!

Порой путешествия — это не про достопримечательности, а про мелочи: необычные вывески, продукты в магазине, дизайн отеля. В чужой стране даже самые привычные вещи вдруг кажутся экзотикой, и именно в этих маленьких деталях кроется настоящий дух этого места.
«Авиакомпания из Массачусетса, которой я лечу, взвешивает своих пассажиров» Они всех взвешивают, потому что летают на маленьких 8-ми местных самолетах, и важно знать вес пассажиров, чтобы распределить нагрузку. © whylie****account / Reddit «Так выглядел мой ключ от квартиры, когда жил в Китае»
И что? Просто дешманский замок, на сарай себе такой ставил 20 лет назад.
Да это же самая полезная в хозяйстве вещь! «Ребята, это японский туалет. Среди множества кнопок есть та, что включает музыку, чтобы создать ощущение приватности»
Поставить унитаз в поле, и, нажав эту кнопку, появится ощущение приватности?
«Заметил в Токио этот „джинсовый“ мопед» «В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка» Ребята, это Дания, тут даже светофоры суровые! Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено «Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции» «В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»
Вот ведь мозги куриные! Неужели не ясно, что зонтик маловат?! Ноги аж обуглились!
«Скейт-парк в форме сковороды» «Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия» «Вот как выглядят крышки люка в Германии» «В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом» «Писсуары в питомнике растений в Дании сделаны в виде цветов»
А вот в замке Нессельбек под Калининградом есть писсуары в виде гильотин 😱
