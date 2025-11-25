14 снимков из разных стран, после которых хочется лишь спросить: "А что, так можно было?!

Порой путешествия — это не про достопримечательности, а про мелочи: необычные вывески, продукты в магазине, дизайн отеля. В чужой стране даже самые привычные вещи вдруг кажутся экзотикой, и именно в этих маленьких деталях кроется настоящий дух этого места.