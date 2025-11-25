14 снимков из разных стран, после которых хочется лишь спросить: "А что, так можно было?!

3 часа назад
14 снимков из разных стран, после которых хочется лишь спросить: "А что, так можно было?!

Порой путешествия — это не про достопримечательности, а про мелочи: необычные вывески, продукты в магазине, дизайн отеля. В чужой стране даже самые привычные вещи вдруг кажутся экзотикой, и именно в этих маленьких деталях кроется настоящий дух этого места.

«Авиакомпания из Массачусетса, которой я лечу, взвешивает своих пассажиров»

  • Они всех взвешивают, потому что летают на маленьких 8-ми местных самолетах, и важно знать вес пассажиров, чтобы распределить нагрузку. © whylie****account / Reddit

«Так выглядел мой ключ от квартиры, когда жил в Китае»

Panteleich
1 день назад

И что? Просто дешманский замок, на сарай себе такой ставил 20 лет назад.

  • Да это же самая полезная в хозяйстве вещь!

«Ребята, это японский туалет. Среди множества кнопок есть та, что включает музыку, чтобы создать ощущение приватности»

«Заметил в Токио этот „джинсовый“ мопед»

«В этом общественном туалете в Норвегии есть один туалет для родителя и еще один, поменьше, для ребенка»

Викинг-светофоры в Дании

  • Ребята, это Дания, тут даже светофоры суровые!

Почему-то в Греции на эскалаторах ношение обуви Crocs запрещено

«Нашел „кринжовый“ спрайт в Греции»

«В одном из ресторанов в Китае подают блюдо „Курица, загорающая на пляже“»

Panteleich
1 день назад

Вот ведь мозги куриные! Неужели не ясно, что зонтик маловат?! Ноги аж обуглились!

«Скейт-парк в форме сковороды»

«Это здание в Германии. Стены прямые. Просто оптическая иллюзия»

«Вот как выглядят крышки люка в Германии»

«В провинции Фуцзянь (Китай) пельмени подают с кетчупом»

«Писсуары в питомнике растений в Дании сделаны в виде цветов»

Panteleich
1 день назад

А вот в замке Нессельбек под Калининградом есть писсуары в виде гильотин 😱

Фото на превью pjocke / Reddit

