17 случаев, когда перемены были настолько разительными, что ахнуть хочется

Кардинальные перемены случаются не только в кино. И герои нашей статьи доказывают это своим примером. Они изменились, и глядя на их на снимки «до» и «после», порой сложно поверить, что это один и тот же человек. Мы собрали 17 самых впечатляющих случаев, где разница настолько разительна, что фотографии, кажется, сделаны в параллельных реальностях. Готовы это увидеть?

1. «Я в 29 лет и в 34 года»

У меня аж глаза на лоб полезли от такой разницы! © ElectriciSea / Reddit

2. «Я в 24 и в 31 год. Фото слева заставило меня осознать, как сильно может изменить внешность потеря веса и бритье со стрижкой»

3. «Разница между снимками — 2 года. Сбросила за это время около 34 кг»

4. «Я 5 лет назад и сейчас»

Это точно один и тот же человек? © Eem2wavy34 / Reddit

5. «Между снимками год разницы, сбросила почти 50 кг»

6. «Я в 29 и в 32 года. Бросил вредную привычку, начал ходить на прогулки, соблюдать водный режим и режим сна»

7. "Скинула примерно 22 кг за 18 месяцев.

8. «Скинула около 50 кг за 2 года»

9. «Вот как меня изменили регулярные тренировки и здоровое питание!»

10. «Слева — я в 2018 году, справа — сейчас. Я очень много ходил»

11. «Минус 20 кг, начала питаться лучше и заниматься спортом»

12. «Я в 29 и в 30 лет. Начал заниматься спортом»

13. «Маме надоели боли в коленях и не только. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом и здоровое питание»

14. «Занялся спортом и теперь надеюсь вдохновлять других»

15. «Разница за 3 года. Просто невероятно, как легко потерять себя в отношениях. Я действительно осознала это после разрыва»

«Я пошла на терапию, выработала более здоровые привычки и поработала над своей самооценкой — той, которая больше не зависит от внешнего одобрения! Мне нужно было это расставание, чтобы сосредоточиться на себе!»

16. «Вот как я изменилась за 7,5 месяцев»