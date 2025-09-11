17 наглядных примеров «до и после», где разница говорит сама за себя
3 часа назад
Герои нашей статьи запечатлели большие перемены в самых разных вещах и поделились своими фотографиями с людьми по всему миру. Кто-то из них показал, как выглядит пастушья собака до и после стрижки, кто-то запечатлел, как изменился за несколько лет или как преобразилась его квартира, стоило ему обзавестись девушкой.
1. «Моя мама в том же наряде 20 лет спустя»
- Клянусь, она за это время только помолодела! © MajorMajorObvious / Reddit
2. «Вот как я изменилась за 4 года»
- Обалдеть, да ты лет на 10 помолодела! © rokken70 / Reddit
- Боже мой, вот это скулы! © PhilosophyGhoti / Reddit
3. «Вот как выглядят мои уши после реконструкции. Прошло почти 3 года после операции»
4. «Я со своей девушкой в 1981 году и буквально несколько месяцев назад. Женаты уже 42 года»
- За 42 года вы постарели менее чем на 20 лет. В чем секрет? © Papichuloft / Reddit
5. «Мои руки до и после того, как я помазал их кремом. Прошло минут 15 всего»
6. «До и после. Мой парикмахер — волшебница!»
7. «Я провела почти 2 недели со слезами в постели. Волосы превратились в этот кошмар. Уже хотела подстричься налысо, но подруга посоветовала классного стилиста»
8. «Пастушья собака до и после небольшой стрижки»
- Впервые в истории человечества мы можем увидеть, как выглядит пастушья собака под всей этой шерстью. Мы все должны быть счастливы, что нам довелось это лицезреть. © Crushed_Robot / Reddit
9. «Спасли жизнь одного из самых больных маленьких персидских котов, которых мы когда-либо видели»
10. «2018 год и сегодняшний вечер»
11. «Волован до и после того, как испекся»
12. «Пирог на день рождения мужа. Люблю выпечку, но также люблю придумывать странные дизайны для своих творений»
13. «Мои перчатки до и после больших кровельных работ»
14. «Вот как выглядит новая игрушка и та, что была у меня с 2 лет»
15. «Новые кроксы и те, что носили каждый день на протяжении 2-3 лет»
16. «Вот что наделали 36 лет любви. Да, перед вами такая же кошка»
17. «Моя квартира до и после того, как у меня появилась девушка»
