13 человек, которые однажды полюбили себя, и от этой любви расцвели так, что все вокруг ахнули

Нам часто кажется, что время не в силах что-то изменить. Но новые знания, жизненный опыт и важные события способны преобразить человека до неузнаваемости. Наши герои спустя годы не просто расцвели, а стали совершенно другими людьми. Их взгляды на жизнь изменились, а вместе с ними и внешность засияла новыми красками. Иногда достаточно лишь времени и веры в себя, чтобы раскрыть весь свой потенциал.