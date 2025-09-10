В 19 научилась губки надувать)
Больше не вижу разницы. А, ну и постриглась.
13 человек, которые однажды полюбили себя, и от этой любви расцвели так, что все вокруг ахнули
Нам часто кажется, что время не в силах что-то изменить. Но новые знания, жизненный опыт и важные события способны преобразить человека до неузнаваемости. Наши герои спустя годы не просто расцвели, а стали совершенно другими людьми. Их взгляды на жизнь изменились, а вместе с ними и внешность засияла новыми красками. Иногда достаточно лишь времени и веры в себя, чтобы раскрыть весь свой потенциал.
«Я в 16 и в 19 лет. Эмоционально было очень плохо, но я преодолела все»
«Научилась делать макияж и начала заниматься спортом. Кстати, вес тут одинаковый»
Как глаза открылись и оказались голубыми).
Хотя я на шарю в фильтрах и линзах, надеюсь не они 😁
- Вот к такому меня жизнь не готовила! © xproofx / Reddit
«В 11 лет и в 36. Из странного ребенка в счастливого взрослого»
«Что думаете, изменилась?»
«Слева мне 16, справа — 21»
«Длинные волосы тебе больше подходят»
Тут даже не в волосах дело. В настроении. Слева «ненавижу весь мир и себя» взгляд все портит. Справа улыбка украшает
«В 18 и в 25. Стала более уверенной версией себя»
А по-моему и слева уверена в себе. Если это имитация, то девушка та еще актриса!
«В 15 и в 33»
«Слева мне 12, справа — 33»
- Из ботаника превратилась в красавицу, как в фильмах. © bloodtippedrose / Reddit
«В 14 и в 28»
«Прошел всего год, мне 34»
«В 15 лет и в 18»
Слева счастливее и увереннее человек выглядит. И без дикого блюра
«Слева мне 21, справа — 30»
