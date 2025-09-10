13 человек, которые однажды полюбили себя, и от этой любви расцвели так, что все вокруг ахнули

2 часа назад

Нам часто кажется, что время не в силах что-то изменить. Но новые знания, жизненный опыт и важные события способны преобразить человека до неузнаваемости. Наши герои спустя годы не просто расцвели, а стали совершенно другими людьми. Их взгляды на жизнь изменились, а вместе с ними и внешность засияла новыми красками. Иногда достаточно лишь времени и веры в себя, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

«Я в 16 и в 19 лет. Эмоционально было очень плохо, но я преодолела все»

«Научилась делать макияж и начала заниматься спортом. Кстати, вес тут одинаковый»

«В 11 лет и в 36. Из странного ребенка в счастливого взрослого»

«Что думаете, изменилась?»

«Слева мне 16, справа — 21»

«Длинные волосы тебе больше подходят»

21 час назад

Тут даже не в волосах дело. В настроении. Слева «ненавижу весь мир и себя» взгляд все портит. Справа улыбка украшает

«В 18 и в 25. Стала более уверенной версией себя»

«В 15 и в 33»

«Слева мне 12, справа — 33»

«В 14 и в 28»

«Прошел всего год, мне 34»

«В 15 лет и в 18»

«Слева мне 21, справа — 30»

22 часа назад

не вижу изменений кроме качества камеры на которую селфи пилит

