16 фотографий «до и после», глядя на которые отказываешься верить, что это один и тот же человек

Иногда кажется, что людям трудно меняться — будто мы навсегда остаемся такими, какими родились. Но жизнь доказывает обратное. Те, кто искренне стремится к улучшению своей физической формы и готов работать над собой, достигают потрясающих результатов. Мы нашли таких людей и решили показать их вам для вдохновения.

«Занялся спортом и теперь надеюсь вдохновлять других»

«Занимаюсь спортом уже год. Реально чувствую прогресс»

Офигеть, тебя просто не узнать!

«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом и здоровое питание»

«Сбросила больше 40 кг»

«Скинула примерно 22 кг за 18 месяцев. Очень горжусь собой»

«Только регулярность тренировок и контроль за питанием и калориями дадут свои плоды!»

«Очень горда собой, поэтому решила поделиться»

«За 7 с половиной месяцев сбросила 22 кг»

«Те же джинсы спустя 6 месяцев»

«Мой результат за 6 месяцев тренировок»

«Вот как выглядела в 2018 году и как сейчас. Мне 33 года»

«Разница просто ошеломляющая. Выглядишь потрясающе»

«Иногда мне кажется, что ничего не изменилось. Но эти снимки помогают осознать всю проделанную работу»

«Минус 20 кг, начала питаться лучше и заниматься спортом»

«Слева — я в 2018 году, справа — сейчас»

«Разница между снимками — два года. Классный старт в тридцать лет!»