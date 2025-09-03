16 фотографий «до и после», глядя на которые отказываешься верить, что это один и тот же человек

Фотоподборки
2 часа назад

Иногда кажется, что людям трудно меняться — будто мы навсегда остаемся такими, какими родились. Но жизнь доказывает обратное. Те, кто искренне стремится к улучшению своей физической формы и готов работать над собой, достигают потрясающих результатов. Мы нашли таких людей и решили показать их вам для вдохновения.

Представленный контент предназначен исключительно для информационных целей и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. По любым вопросам, касающимся вашего заболевания, всегда обращайтесь к своему врачу или другому квалифицированному специалисту в области здравоохранения.

«Занялся спортом и теперь надеюсь вдохновлять других»

«Занимаюсь спортом уже год. Реально чувствую прогресс»

Опознанная выхухоль
1 час назад

Вот есть же счастливые женщины, у которых даже при избыточной массе почти нет живота. У меня первым делом «спасательный круг» из жирка нa животе образуется

-
-
Ответить
  • Офигеть, тебя просто не узнать!

«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом и здоровое питание»

«Сбросила больше 40 кг»

«Скинула примерно 22 кг за 18 месяцев. Очень горжусь собой»

«Только регулярность тренировок и контроль за питанием и калориями дадут свои плоды!»

«Очень горда собой, поэтому решила поделиться»

«За 7 с половиной месяцев сбросила 22 кг»

«Те же джинсы спустя 6 месяцев»

«Мой результат за 6 месяцев тренировок»

«Вот как выглядела в 2018 году и как сейчас. Мне 33 года»

Muereske
2 часа назад

вопросики к груди, конечно. разве что она не совсем своя

-
-
Ответить

«Разница просто ошеломляющая. Выглядишь потрясающе»

«Иногда мне кажется, что ничего не изменилось. Но эти снимки помогают осознать всю проделанную работу»

«Минус 20 кг, начала питаться лучше и заниматься спортом»

Notya
1 час назад

Боже, какая прелестная девочка справа получилась 😍)

-
-
Ответить

«Слева — я в 2018 году, справа — сейчас»

«Разница между снимками — два года. Классный старт в тридцать лет!»

«Мне 32, сбросил больше 30 кг»

Фото на превью Elle-Ash / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее