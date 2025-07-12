15 преображений, в которые невозможно поверить, пока толком не рассмотришь

Наверное, у всех есть такие знакомые, с которыми долго не виделся, а потом с трудом узнаешь. Героини нашей подборки тоже решили преобразиться. Кого-то к этому толкнула измена супруга, кого-то — проблемы со здоровьем, а кто-то просто сам захотел. Теперь, когда смотришь на их фото из прошлого и настоящего, кажется, будто это разные люди.

«Было нелегко, но вот я спустя всего год после того, как потеряла бабушку, близкого друга и развелась»

«Мне помогли спорт, муж и дефицит калорий. Мой супруг — пауэрлифтер, он помог мне понять, что гораздо лучше быть сильной, чем просто стройной»

Я ахнула от твоего фото в платье! © FineCauliflower / Reddit

«Сделала подтяжку лица, бровей, пересадку жира, уменьшила губной желобок и лоб»

Теперь ты — будто бы твоя дочь. © Alarming_Situation_5 / Reddit

«Фото „до“ было сделано за несколько месяцев до того, как мне исполнилось 17 лет, и я начала меняться. Спустя три с лишним года я стала легче почти на 20 кг»

«Я в свой 35-й и 36-й день рождения»

Да тебе же снова 20! © Linguinaut / Reddit

«Чуть больше года и 25 кг спустя. Честно, такое ощущение, будто у меня новое лицо»

«Летом я ходила в спортзал 6 раз в неделю, а во время учебы 2-4. Я сосредоточена на том, чтобы набрать мышечную массу, так что за 16 месяцев я стала легче меньше, чем на 1 кг»

А тут разница между снимками — 3 года

«Мне сделали операцию по расширению верхней челюсти, а еще я стала легче на 36 кг. 30 лет я жила с круглым лицом, а теперь оно будто бы новое»

«Спасибо йоге за все. За 15 месяцев минус почти 30 кг»

Показалось, что это фотографии двух сестер. Отличная работа. © Unknown author / Reddit

«Поддерживаю форму с января. Достижения в тренажерке воспринимаю просто как приятный бонус»

«Скинула 27 кг за 17 месяцев»

«Я просто хожу в спортзал 3-4 раза в неделю, занимаюсь силовыми и кардиотренировками. Это мой прогресс за год»

«А у меня минус 23 кг»