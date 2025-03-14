13 снимков, которые без лишних слов покажут невероятные преображения

Фотоподборки
1 час назад

Иногда даже маленькое изменение во внешности способно преобразить человека до неузнаваемости. Для одних это долгий и непростой процесс, другим достаточно приложить лишь немного усилий — но итог всегда поражает.

«Финальный результат»

  • Деньги были потрачены не зря — ты выглядишь сказочно красиво! © Ok_Ant_2930 / Reddit

«Усердно работаю над собой. Скоро буду участвовать в велогонке»

«Лучшее решение, которое я приняла»

«Решилась вот на ринопластику»

«Первое фото — 25 лет, а второе — 39»

«Сделала ринопластику, пересадку и подтяжку бровей, филлеры, зубы. Изменила прическу и стала делать другой макияж. Между фото 2,5 года»

«Так я изменилась за 4 года»

«Сделала подтяжку лица, сейчас мне 54 года»

«Минус 68 килограммов»

«Мое „до-после“: 2020 и 2024»

«Сперва я скинул вес, а потом набрал мышечную массу»

«Наконец-то я могу улыбаться и делать селфи без стеснения»

«Один месяц после ринопластики»

Фото на превью TheDisasterItself / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее