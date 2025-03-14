13 снимков, которые без лишних слов покажут невероятные преображения
Фотоподборки
1 час назад
Иногда даже маленькое изменение во внешности способно преобразить человека до неузнаваемости. Для одних это долгий и непростой процесс, другим достаточно приложить лишь немного усилий — но итог всегда поражает.
«Финальный результат»
- Деньги были потрачены не зря — ты выглядишь сказочно красиво! © Ok_Ant_2930 / Reddit
«Усердно работаю над собой. Скоро буду участвовать в велогонке»
- Поздравляю с достигнутыми результатами, разница на лицо! © BrushFantastic9399 / Reddit
«Лучшее решение, которое я приняла»
«Решилась вот на ринопластику»
- Боже мой! Результат просто фантастика! © marks716 / Reddit
«Первое фото — 25 лет, а второе — 39»
- Возраст тебе определенно к лицу! © NTPC4 / Reddit
«Сделала ринопластику, пересадку и подтяжку бровей, филлеры, зубы. Изменила прическу и стала делать другой макияж. Между фото 2,5 года»
«Так я изменилась за 4 года»
«Сделала подтяжку лица, сейчас мне 54 года»
- Теперь тебе будто 39. © MadameSunshineGold / Reddit
«Минус 68 килограммов»
«Мое „до-после“: 2020 и 2024»
«Сперва я скинул вес, а потом набрал мышечную массу»
«Наконец-то я могу улыбаться и делать селфи без стеснения»
- Удивительно, как будто я смотрю на двух разных людей! © CookiesInTheShower / Reddit
«Один месяц после ринопластики»
А вот еще несколько статей об изменениях, которые можно почитать:
Фото на превью TheDisasterItself / Reddit
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