Плюс качество съёмки, освещения,другая прическа и помада.Слишком очевидная разница,что бы писать комплименты.
15 женщин, которые изменили в себе всего одну деталь и здорово преобразились
Говорят, брови обладают огромной эстетической силой. При правильно подобранной форме они способны сделать человека визуально моложе и даже увеличить и сделать более выразительными глаза. А в качестве доказательств того, что они действительно оказывают влияние на внешность, мы приготовили несколько пар фотографий. На них запечатлены женщины, которые просто изменили форму бровей.
«Воспользовалась советами и исправила брови. Как у меня получилось?»
- Да ты даже выглядеть стала моложе! © runs-with-scissors / Reddit
- Обалдеть! Всего лишь изменила брови, а какая разница! © ennimeow / Reddit
«Большое спасибо человеку, который однажды спросил, что у меня с бровями. Мне действительно нужно было это услышать»
Блондинка с такими угольно-чёрными бровями была похожа нa Пьеро. Справа милая девушка.
«Только что сделала брови»
«Мой образ на сегодня»
А без макияжа было лучше. Была милая, нежная и оригинальная девушка, а стала стандартная.
- Эти брови просто потрясающие! У меня тоже очень светлые брови, и их так сложно подкрашивать. Но ты справилась. © mealteamsixty / Reddit
«Мои брови в 2019 году и сейчас»
«Вот как я изменилась за 5 лет. Теперь почти не крашусь»
«Впервые попробовала сделать брови сама»
«Впервые за долгое время выщипала брови»
«Вчера сделала брови этой женщине, и только посмотрите, как блестят ее глаза! Она глаз от себя не могла оторвать»
«Мне посоветовали отрастить брови до их естественной ширины. Все еще привыкаю к изменениям, но они мне нравятся»
До и после татуажа бровей
«Мои брови — это доказательство того, что чудеса случаются»
Да, действительно, случаются! Первое фото красивой женщины с нормальными бровями 🥰👏
«Сегодня сделала брови, как же они мне нравятся! Не могу дождаться, когда они заживут и немного посветлеют. Форма — это просто нечто!»
«Впервые сделала микроблейдинг. Пока у меня просто шок, но я не жалею, что сделала»
«Впервые в жизни у меня нормальные брови!»
- Поразительно, как брови могут изменить лицо! © pimpin14** / Reddit
- Да уж, вот это преображение! © Admirable_Quarter_23 / Reddit
И вот еще несколько статей про женщин, которые изменили форму бровей:
Комментарии
не ну я все понимаю , но мне интересно как первые две и та у которой чудеса, до таких бровей дошли? первой ,похоже ребёнок рисовал , вторая как будто в гриме для Хеллоуина ходила.