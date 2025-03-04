15 женщин, которые изменили в себе всего одну деталь и здорово преобразились

Фотоподборки
1 час назад

Говорят, брови обладают огромной эстетической силой. При правильно подобранной форме они способны сделать человека визуально моложе и даже увеличить и сделать более выразительными глаза. А в качестве доказательств того, что они действительно оказывают влияние на внешность, мы приготовили несколько пар фотографий. На них запечатлены женщины, которые просто изменили форму бровей.

«Воспользовалась советами и исправила брови. Как у меня получилось?»

Anna Raizin
7 минут назад

Плюс качество съёмки, освещения,другая прическа и помада.Слишком очевидная разница,что бы писать комплименты.

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«Большое спасибо человеку, который однажды спросил, что у меня с бровями. Мне действительно нужно было это услышать»

«Только что сделала брови»

«Мой образ на сегодня»

Мгла
3 минуты назад

А без макияжа было лучше. Была милая, нежная и оригинальная девушка, а стала стандартная.

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  • Эти брови просто потрясающие! У меня тоже очень светлые брови, и их так сложно подкрашивать. Но ты справилась. © mealteamsixty / Reddit

«Мои брови в 2019 году и сейчас»

«Вот как я изменилась за 5 лет. Теперь почти не крашусь»

«Впервые попробовала сделать брови сама»

«Впервые за долгое время выщипала брови»

«Вчера сделала брови этой женщине, и только посмотрите, как блестят ее глаза! Она глаз от себя не могла оторвать»

«Мне посоветовали отрастить брови до их естественной ширины. Все еще привыкаю к ​​изменениям, но они мне нравятся»

До и после татуажа бровей

«Мои брови — это доказательство того, что чудеса случаются»

«Сегодня сделала брови, как же они мне нравятся! Не могу дождаться, когда они заживут и немного посветлеют. Форма — это просто нечто!»

«Впервые сделала микроблейдинг. Пока у меня просто шок, но я не жалею, что сделала»

«Впервые в жизни у меня нормальные брови!»

Фото на превью MarinaDorito / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
35 минут назад

не ну я все понимаю , но мне интересно как первые две и та у которой чудеса, до таких бровей дошли? первой ,похоже ребёнок рисовал , вторая как будто в гриме для Хеллоуина ходила.

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