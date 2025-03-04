15 женщин, которые изменили в себе всего одну деталь и здорово преобразились

Говорят, брови обладают огромной эстетической силой. При правильно подобранной форме они способны сделать человека визуально моложе и даже увеличить и сделать более выразительными глаза. А в качестве доказательств того, что они действительно оказывают влияние на внешность, мы приготовили несколько пар фотографий. На них запечатлены женщины, которые просто изменили форму бровей.

«Воспользовалась советами и исправила брови. Как у меня получилось?»

«Большое спасибо человеку, который однажды спросил, что у меня с бровями. Мне действительно нужно было это услышать»

«Только что сделала брови»

«Мой образ на сегодня»

Эти брови просто потрясающие! У меня тоже очень светлые брови, и их так сложно подкрашивать. Но ты справилась. © mealteamsixty / Reddit

«Мои брови в 2019 году и сейчас»

«Вот как я изменилась за 5 лет. Теперь почти не крашусь»

«Впервые попробовала сделать брови сама»

«Впервые за долгое время выщипала брови»

«Вчера сделала брови этой женщине, и только посмотрите, как блестят ее глаза! Она глаз от себя не могла оторвать»

«Мне посоветовали отрастить брови до их естественной ширины. Все еще привыкаю к ​​изменениям, но они мне нравятся»

До и после татуажа бровей

«Мои брови — это доказательство того, что чудеса случаются»

«Сегодня сделала брови, как же они мне нравятся! Не могу дождаться, когда они заживут и немного посветлеют. Форма — это просто нечто!»

«Впервые сделала микроблейдинг. Пока у меня просто шок, но я не жалею, что сделала»