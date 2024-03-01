15 женщин, которые сделали брови и это просто небо и земля

Глаза, конечно, зеркало души, но брови тоже ого-го. Они могут так изменить внешность, что будто другим человеком становишься. По ним даже можно определить эпоху — чего только стоят брови-ниточки из 2000-х.
«Моему лицу больше подходят прямые или изогнутые брови?»
«Пожалуйста, скажите, что со временем станет лучше»
«А ведь я просила естественные»
«Только что сделала брови и это восторг»
«Фото до и сразу после микроблейдинга. Пока мне все нравится»
«Я та-а-ак кайфую от своих бровей! Прошел всего час, а уже чувствую, как жизнь меняется»
«В прошлом году экспериментировала с бровями и сделали их тоньше. По-моему, сейчас я выгляжу гармоничнее, да?»
«Только что подправила брови, как вам?»
«Сомневалась над пудровым напылением бровей, но сейчас я от них в восторге»
«Моя лучшая трата денег»
«Этому микроблейдингу уже 3 года, полностью выдержал испытание временем»
«Божечки, зачем я это сделала»
«На втором фото я просто сама подкрасила брови хной»
«Забыла сделать фото „до“ и это все, что я нашла»
«Сделала брови, но что-то не уверена, что мне нравится»
«Сделала микроблейдинг и наконец-то каждое утро можно не марафетить свои брови»
«До и после»
А вот еще несколько человек, которые точно знают, что брови — это вам не мелочи: