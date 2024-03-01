15 женщин, которые сделали брови и это просто небо и земля

Глаза, конечно, зеркало души, но брови тоже ого-го. Они могут так изменить внешность, что будто другим человеком становишься. По ним даже можно определить эпоху — чего только стоят брови-ниточки из 2000-х.

«Моему лицу больше подходят прямые или изогнутые брови?»

«Пожалуйста, скажите, что со временем станет лучше»

«А ведь я просила естественные»

«Только что сделала брови и это восторг»

«Фото до и сразу после микроблейдинга. Пока мне все нравится»

«Я та-а-ак кайфую от своих бровей! Прошел всего час, а уже чувствую, как жизнь меняется»

«В прошлом году экспериментировала с бровями и сделали их тоньше. По-моему, сейчас я выгляжу гармоничнее, да?»

«Только что подправила брови, как вам?»

«Сомневалась над пудровым напылением бровей, но сейчас я от них в восторге»

Божечки, как же гламурно ты стала выглядеть. © TruthIvy / Reddit

«Моя лучшая трата денег»

«Этому микроблейдингу уже 3 года, полностью выдержал испытание временем»

«Божечки, зачем я это сделала»

«На втором фото я просто сама подкрасила брови хной»

«Забыла сделать фото „до“ и это все, что я нашла»

«Сделала брови, но что-то не уверена, что мне нравится»

«Сделала микроблейдинг и наконец-то каждое утро можно не марафетить свои брови»