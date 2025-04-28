У Кардашьян не платиновый блонд, а какой-то неудачный белый парик.
5 «да» и 5 «нет» от стилистов для безупречного окрашивания волос
Тренды приходят и уходят, но настоящий стиль — вне времени. В этой статье собраны окрашивания, которые сейчас на пике популярности, и те, что постепенно теряют актуальность. Вдохновляйтесь, экспериментируйте — но помните: лучший тренд тот, в котором вы чувствуете себя собой.
Тренд: «черри-кола» и бордовый цвет
Если темные оттенки вам милы и менять их на блонд не хочется, обратите внимание на трендовые окрашивания этого года. Одно из них называется «черри-кола»: это, по сути, шатен с красноватым подтоном. Обладательницам темных волос повезло: они могут просто попросить в салоне затонировать собственный цвет темно-красным, и получится то что нужно. Светловолосым девушкам, конечно, придется сперва окрасить волосы в более темный цвет.
Тренд на бордовый цвет немного напоминает «черри-колу», но здесь нет шоколадного оттенка. Волосы, целиком окрашенные в насыщенный бордовый цвет, сейчас тоже в моде.
Устарело: балаяж
Окрашивания, которые предусматривают темные корни и контрастное осветленное полотно, уходят в прошлое. Балаяж и омбре еще недавно были безумно популярны, но тенденции меняются: девушки хотят, чтобы волосы выглядели более натурально, оставались здоровыми и не требовали особого ухода. Сейчас даже знаменитости отказываются от балаяжа в пользу более естественных окрашиваний и переходов цвета.
Опять в тренде: платиновый блонд
Платиновые блонды и ледяные серебристые оттенки остаются вне времени и актуальны каждый сезон. Однако в 2025 году стилисты прогнозируют тренд на сочетание холодных базовых тонов с теплыми золотистыми подтонами — это создает эффект мягкого градиента и более цвет кажется более естественным.
Устарело: слишком темный цвет
Устарела я🤣 побегу в платиновый блонд краситься. Чтоб в тренде быть🤣🤣🤣
Такие цвета волос, как черный, требуют практически безупречного лица. Если на лице есть морщинки и несовершенства, слишком темные оттенки лишь подчеркнут их. В особенности осторожными с темными окрашиваниями стоит быть в зрелом возрасте.
Вместо однотонного черного попробуйте цвет на пару тонов светлее, или же разбавьте темное полотно волос парой более светлых бликов, чтобы освежить образ.
Тренд: аккуратные переходы в седине (Blended Grey Transitions)
Всe больше людей решают не маскировать седину, а подчеркивать еe естественную красоту. С помощью мелирования или затемняющих прядок можно добиться эффекта продуманного, ухоженного образа.
Устарело: две белые пряди у лица
Ну так и Дуалипа давно так не носит!!! Не вводите нас в заблуждение!
Вы могли видеть это популярное окрашивание у знаменитостей, в TikTok или даже просто на улице: многие молодые девушки подхватили моду на осветление прядок у лица. Некоторые красили пряди не в светлый, а в яркий цвет — рыжий или розовый, например. Но стилисты надеются, что эта «рамка» у лица совсем скоро канет в небытие. Вот Дуа Липа, например, уже красится в трендовый бордовый.
Тренд: «Espresso Martini Brunette»
Насыщенные коричневые оттенки переживают настоящий бум — и в 2025 году их популярность только возрастает. Один из лучших примеров — глубокий, многогранный оттенок Espresso Martini, как у Хлои Кардашьян.
Устарело: медные оттенки
Тренд: бронд
Этот оттенок — для тех, кто любит гармонию: нежный, как первый луч солнца, но глубокий, как спелый мед; бронд выглядит дорого даже при минимальном уходе. Использование насыщенных ореховых, кофейных, светло-каштановых, медовых, янтарных, бежевых, жемчужных и пшеничных оттенков имитирует в волосах эффект бликов солнечного света.
Устарело: яркие цвета волос
Ну вот и славненько. Наверно пора мне в нежно- розовый покраситься :не в тренде но и не кринж))))
Звучит категорично, но погодите возмущаться. Из моды постепенно уходят супер-насыщенные, плотные неестественные цвета. И это просто очередная модная тенденция 2025 года, а они, как мы знаем, частенько меняются. Поэтому любителям ярких волос рекомендуем не расстраиваться.
Тем более, что не все яркие цвета на волосах подвергнуты остракизму. В тренды неожиданно вырвался кислотно-зеленый, так что если вы достаточно смелы и авантюрны, можно попробовать покрасить пару прядок на лето.
Перевоплощаться, пробовать новые образы, краситься — это же так интересно!
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