5 «да» и 5 «нет» от стилистов для безупречного окрашивания волос

Если темные оттенки вам милы и менять их на блонд не хочется, обратите внимание на трендовые окрашивания этого года. Одно из них называется «черри-кола»: это, по сути, шатен с красноватым подтоном. Обладательницам темных волос повезло: они могут просто попросить в салоне затонировать собственный цвет темно-красным, и получится то что нужно. Светловолосым девушкам, конечно, придется сперва окрасить волосы в более темный цвет.

Тренд на бордовый цвет немного напоминает «черри-колу», но здесь нет шоколадного оттенка. Волосы, целиком окрашенные в насыщенный бордовый цвет, сейчас тоже в моде.