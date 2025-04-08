11 популярных тенденций в маникюре, которые уже отжили свое

Многие хотят освежиться весной и порадовать себя ярким маникюром. Тем не менее, слишком яркие оттенки теряют популярность в этом сезоне и сменяются пастельными. Особенно, в этом сезоне популярны лавандовый, оливковый и «ледяной» голубой.