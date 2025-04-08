Н.а короткие ногти миндаль не смотрится , а квадрат - идеально ..
11 популярных тенденций в маникюре, которые уже отжили свое
Нейл-индустрия знаменита разнообразием форм, текстур и цветов. Иногда бывает трудно уследить за всеми новыми тенденциями в маникюре. Мы решили узнать, от каких дизайнов рекомендуют отказаться нейл-стилисты, чтобы оставаться в тренде в этом сезоне.
1. Акцентные ногти
«Пожалуйста, помогите мне найти лак для ногтей пастельно-зеленого цвета. Нашла!»
Акцентные ногти очень полюбились многим модницам. Но в этом году набирает популярность более спокойная альтернатива. Лучше придерживаться одинакового дизайна на всех ногтях или вообще оставить пластину однотонной.
2. 3D-дизайны или «экзоскелетный» маникюр
«Я геолог, поэтому мой маникюр соответствует тематике! Ногти в стиле нежного розового кварца»
Еще один вышедший из трендов дизайн — объемные, утрированные 3D детали. Вместо этого можно выбрать более спокойный, но не менее оригинальный кварцевый маникюр.
3. Широкий френч
«Я в восторге от этого микро-френча»
Французский маникюр — бессмертная классика, которая всегда в тренде. Но широкий ободок теряет актуальность и на смену ему приходит более утонченный «микро-френч».
4. Квадратная форма ногтя
Квадратную форму ногтей сложнее поддерживать в идеальном состоянии. В том числе и по этой причине модные эксперты предлагают отказаться от «квадрата» в пользу «миндаля». Подобная форма подходит многим и прекрасно смотрится на руках.
5. Сложные дизайны
«Влюблена в тренд „мыльных“ ногтей — таких чистых и прозрачных»
Сложные текстуры и необычные дизайны были на пике популярности в прошлом году. Вместо них можно попробовать элегантный, но нетривиальный «мыльный» маникюр.
6. Яркие цвета
Сами себе противоречите, ну. Выше вон квадрат - это фи. А тут типа норм.
Многие хотят освежиться весной и порадовать себя ярким маникюром. Тем не менее, слишком яркие оттенки теряют популярность в этом сезоне и сменяются пастельными. Особенно, в этом сезоне популярны лавандовый, оливковый и «ледяной» голубой.
7. Длинные ногти
Модные длинные ногти тоже уступают место более натуральным, «своим» ногтям в молочных и пастельных оттенках. Также приветствуются такие форма как овал, «миндаль» и мягкий квадрат.
8. Яркий «барби» розовый
«Румяные ногти»
И ярко-розовые дизайны отжили свое. В качестве альтернативы эксперты предлагают обратить внимание на новинку 2025 года — «румяный маникюр». Он выглядит свежо и нежно. Самое то для весны.
9. Хромированный маникюр
Также очень полюбившиеся за предыдущие годы хромированные дизайны начинают потихоньку сдавать свои позиции. Вместо них приобретает популярность маникюр под названием «кошачий глаз» или достаточно похожий на него вельвет.
10. Матовое покрытие
Один из устаревших трендов — это матовое покрытие. В этом году модницы по всему миру предпочитают аккуратное и выгодно подчеркивающее красоту и здоровье ногтей блестящее покрытие.
11. Теплые нейтральные оттенки
Да ладно ;))) под теплый образ не подойдёт теплый оттенок ногтей ? ;))) классные оба . Афффтор , загоняетесь...
Теплые песочно-бежевые оттенки были на пике популярности в прошлом году, в 2025 многие отдают предпочтение холодным нюдовым оттенкам. Например, холодный розовый и серый цвета подходят большему количеству оттенков кожи и смотрятся свежо и натурально.
А в этих статьях можно еще подробнее ознакомиться с трендами этого сезона.
Комментарии
Понравились многие ,, не модные ,, ногти ... Главное , чтобы ручки и ноготочки были ухоженными , а уж н.а вкус и цвет все фломастеры разные ;) 😉🤷🏻♀️.