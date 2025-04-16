9 актуальных идей для педикюра, который будет круто дополнять образ

Крупные блестки на ногтях держатся очень долго. Но такое покрытие сложно снимать. Да и смотрится оно порой не очень эстетично. Отказываться от блеска не нужно, но крупному глиттеру лучше предпочесть мелкий аккуратный шиммер, который смотрится роскошно.

А горячий хит последних лет - дизайн в стиле "глазурь". Он называется так, потому что похож на блестящую глазурь для пончика. Ногти с ним выглядят невероятно нежно, и такое покрытие будет сочетаться с любым нарядом.