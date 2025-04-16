9 актуальных идей для педикюра, который будет круто дополнять образ
Летний сезон уже не за горами, а значит, пора подумать об открытой обуви! Идеальный педикюр – обязательная составляющая комфортного и стильного образа в теплую погоду. Сохраняйте подборку свежих и оригинальных идеи дизайнов, которые вдохновят вас поскорее достать любимые сандалии.
А о том, какой педикюр делать не стоит ни при каких обстоятельствах, мы расскажем в бонусе.
Натуральный педикюр
Конечно же, красный цвет для педикюра всегда был классикой. Тем не менее, он может смотреться проигрышно и будет как у бабули. А вот ногти в натуральном цвете выглядят уже лучше. Такой педикюр будто скрывает недостатки и придает более естественный вид ногтям. Самое то на теплое время года!
"Русалка"
«Моему педикюру с переливающейся рыбьей чешуей 2 недели»
Теплое время года - отличное время для экспериментов с педикюром. Ногти, напоминающие рыбью чешую, будто созданы для пляжа и морских волн. Да, вариант, конечно, для смелых, но выглядит блестяще во всех смыслах.
Неоновые цвета
2 фото: «Первый раз попробовала неоновый педикюр. Кажется, я влюбилась»
Белый педикюр часто выбирают за его классический вид, который идеально вписывается в теплые сезоны. Но, на наш взгляд, такой вариант стал слишком распространенным и выглядит довольно обычно. Тем, кто хочет добавить яркости, стоит обратить внимание на неоновые цвета — они эффектно подчеркивают загар.
Цветочный педикюр
Цветочные узоры идеально подходят не только для маникюра, но и для педикюра! Особенно растительные мотивы актуальны в теплое время года. Такие рисунки можно сделать как на всех пальцах, так и на одном, как яркий акцент. Просто в яблочко!
Анималистичный принт
«Как вам мои леопардовые ногти?»
Анималистичные принты привносят в образ яркий и стильный акцент. К примеру, леопардовый дизайн на ногтях ног смотрится элегантно и роскошно. Не менее эффектно выглядят и другие животные узоры, такие как зебра, жираф или змея, которые также отлично подойдут для создания модного педикюра.
3D-элементы
Нна ногах еще хуже, чем нна руках. Будто мухи или мусор налип
3D-ногти вновь набирают популярность, ведь с помощью объема можно создать дерзкий и экстравагантный образ. Но если вам нравится минимализм, то можно использовать в дизайне камни и кристаллы. Этот тренд предлагает множество вариантов для стильного педикюра. Для тех, кто любит стремиться к идеалу.
Рисунок с сердечками
«Педикюр «Валентинки»
Сочетание красных сердечек и светлого фона — это беспроигрышный вариант. Может показаться, что подобный дизайн хорош для Дня святого Валентина, но и педикюр на весну-лето с таким рисунком будет смотреться роскошно, мило и романтично.
"Глазурь" на ногтях
2 фото: «Новый педикюр»
3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка»
Крупные блестки на ногтях держатся очень долго. Но такое покрытие сложно снимать. Да и смотрится оно порой не очень эстетично. Отказываться от блеска не нужно, но крупному глиттеру лучше предпочесть мелкий аккуратный шиммер, который смотрится роскошно.
А горячий хит последних лет - дизайн в стиле "глазурь". Он называется так, потому что похож на блестящую глазурь для пончика. Ногти с ним выглядят невероятно нежно, и такое покрытие будет сочетаться с любым нарядом.
Лавандовый педикюр
Фиолетовый цвет в последнее время набирает популярность и становится настоящим трендом. Однако от темных оттенков на ногтях ног лучше отказаться, так как они могут выглядеть как синяки, а такой эффект вряд ли кому-то нужен. А вот лавандовый оттенок, наоборот, отлично освежает и идеально подходит на теплое время года.
Бонус: ни при каких обстоятельствах не стоит делать французский педикюр
Специалисты советуют отказаться от французского педикюра, при котором выделяется отросший край ногтя. Если на руках такой стиль смотрится уместно, то на ногах он создает впечатление, будто дама забыла к мастеру сходить. Белая полоска лишь акцентирует внимание на отросшем крае, усиливая этот эффект. Для педикюра лучше отдавать предпочтение однотонному покрытию или равномерному дизайну.
А вот еще одна статья про тренды в нэйл-индустрии на весну.
Комментарии
Какой идиот писал и иллюстрировал эту статью? Всё, от начала и до конца, полнейшее фиаско. Веселят редкие здравые комментарии. Но они-то уж точно не заслуга команды Эдми..