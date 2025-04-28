9 правил для базового гардероба, которые помогут собирать классный образ каждый день

Базовые вещи могут быть очень разными. Если вы не подумали о том, что подходит именно вам, вы рискуете не найти свой индивидуальный стиль. Та же белая рубашка может быть на пуговицах или без них, она может быть из хлопка или из льна, свободной или приталенной.

Выбирая вещь для базового гардероба, сосредоточьтесь на четырех главных моментах: крой, цвет, ткань, ваш комфорт. Отдавайте предпочтение вещам, которые подходят вашей фигуре — крой; дополняют тон кожи — цвет; сделаны из качественных материалов, которые вам нравятся, — ткань; и в которых вам удобно ходить — комфорт. Например, выбирайте джинсы с высокой талией, если они подчеркивают вашу фигуру, или водолазку нейтрального цвета, которая хорошо сочетается с несколькими нарядами.