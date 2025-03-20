Это у Софии Вергары немного выраженная талия и фигура ян? Сама угловатость. Выраженные песочные часы с большой грудью и попой, и ярко выраженной талией. Если это не женственная фигура, то я не знаю что тогда
5 советов о том, как подобрать стиль под ваш тип внешности, чтобы не выглядеть серой мышкой
В 1980-х годах американский стилист Дэвид Кибби описал систему типирования внешности, которая позволяет найти свой личный стиль и подобрать одежду, прическу и макияж, которые все вместе создадут единый и гармоничный образ. Тысячи женщин до сих пор интересуются этой системой и стараются следовать ей. Почитайте о ней и вы - возможно, это как раз то, что вам нужно, чтобы понять, как наилучшим образом подчеркнуть ваши достоинства. Если вам сложно определиться со своим типом, вы можете пройти тест здесь или здесь. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов - фото девушек, которые выбирают наряды по системе Кибби.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Пять типов
Кибби делит черты лица и фигуры на феминные - "инь" (пухлые губы, большие глаза, округлые плечи, мягкие линии фигуры) и маскулинные - "ян" (точеные скулы и контуры тела, геометричные формы фигуры). В зависимости от сочетания инь и ян он выделяет 5 больших групп - "гамин", "натурал", "драматик", "романтик" и "классик", которые являются постепенным переходом от чистого ян до чистого инь, то есть от от очень угловатых до очень округлых форм лица и тела.
Чистые инь и ян встречаются редко, в основном во всех нас есть черты разных типов. Но даже если вы, глядя на свои фото или пройдя тест, хотя бы примерно определитесь, какие именно присущи вам, вы сможете понять, что вам идет, а что - точно нет. А также фотографируйте себя в одежде для разных типов и сравнивайте фото!
Драматик
Драматики - это четкий ян: фигура вытянутая, без ярко выраженной талии, с узкими острыми плечами, руки и ноги длинные, кисти рук - тоже длинные и узкие. Нос, скулы и линия подбородка - угловатые, глаза небольшие, губы обычно тонкие. Звездные примеры - Кира Найтли и Тильда Суинтон.
Стиль одежды должен отражать суть этого типа: жесткие ткани, которые хорошо держат форму, четкие угловатые линии, одежда простых фасонов, в которой доминирует вертикаль: например, платья и пальто прямого кроя. Что касается оттенков и принтов, драматикам очень идут очень насыщенные и темные цвета, четкие геометрические принты и вертикальные полоски, а еще лучше - однотонные ткани. Бесформенной одежды и драпировок стоит избегать, иначе потеряется четкость силуэта.
Если ваш тип - мягкий драматик (София Вергара, Софи Лорен), то есть в вашем облике есть и смягченные, округлые черты (большие глаза, полные губы), а фигура чуть более коренастая и с немного более выраженной талией, то вы можете позволить себе добавить в ваш образ чуть больше гламура: блеска и мягкой текстуры вроде бархата или замши.
Натурал
Натуральный типаж - тот, в котором ян доминирует, но при этом инь тоже присутствует. Фигуры таких людей кажутся крупными, высокими и довольно широкими: у них широкие плечи и грудная клетка, не слишком выраженная талия, длинные руки и ноги, ступни и кисти рук - большие и широкие, и в целом они выглядят довольно мускулистыми. Лицо тоже широкое, скулы и нос угловатые, глаза небольшого или среднего размера, круглые или миндалевидные, губы прямые и тонкие. Звездные примеры - Лив Тайлер и Дженнифер Энистон. К этому типу также принадлежат многие супермодели.
Натуральному подходят натуральные ткани: шерстяной трикотаж толстой вязки, лен, хлопок. Оттенки - натуральные и пастельные, а также яркие и насыщенные, принты - цветочные или анималистичные. Силуэт женственный, но расслабленный и свободный, крой удлиненный: например, юбки макси, прямые или широкие брюки, свободные рубашки, длинные пальто и кардиганы, свисающие шарфы, ремни и пояса. Детали на одежде, такие как карманы, лацканы, пряжки и пуговицы должны быть большого размера. Но с их количеством перебарщивать не стоит, основное правило - это простота. Никаких оборок!
Среди "натуралов" чаще встречаются мягкий и яркий типы. Мягкий обладает более округлыми формами, а яркий напоминает драматика, но не с такой узкой фигурой. Все эти особенности можно подчеркнуть и одеждой, добавляя жесткости или мягкости и выбирая деним, замшу, мех и вязаные вещи, напоминающие изделия ручной работы.
Классик
Классический типаж характеризуется сбалансированностью: такие люди среднего роста, плечи не прямые и не покатые, руки и ноги средней длины, талия не слишком выражена, а черты лица - гармоничные и умеренные, без излишней резкости. Глаза и губы небольшие. Этот типаж можно назвать "утонченной леди". Звездные примеры - Грейс Келли и Эми Адамс.
"Классикам" отлично подойдут ткани средней плотности, простые симметричные силуэты с небольшим акцентом на талии и нейтральные оттенки, такие как черный, серый, белый, бежевый, темно-синий и хаки. Ярких принтов лучше избегать, выбирайте что-то простое - горошек или полоску. Классикам идет элегантный стиль: приталенные пиджаки, платья с поясами, брюки или юбки с высокой талией. Бесформенную, свободную и мешковатую одежду лучше не носить. Также стоит избегать перегруженности наряда деталями.
Выделяют также типажи "мягкий классик" - с более пухлыми губами и большими глазами, и "драматический классик" - с угловатым подбородком, носом и скулами. Эти нюансы должны быть отражены и в одежде - "мягкие классики" могут носить что-то более легкое, слегка блестящее "иньское", "драматические классики" - наоборот, более жесткое и матовое.
Гамин
Гамин - сочетание инь и ян в равной степени. Это типаж, который выглядит миниатюрным, немного мальчишеским (именно поэтому ему идет стрижка "пикси"), с маленькими ступнями и кистями рук, большими глазами, маленьким носом, средними или тонкими губами. Звездные примеры - Одри Хепберн, Мишель Уильямс, Одри Тоту, Кэти Перри, Вайнона Райдер, Хэлли Берри.
Соответствие иньско-янскому образу должно соблюдаться и в одежде: это смешение мягких и жестких тканей, контрастые цвета, вещи не оверсайз, а по фигуре, стиль скорее игривый, чем элегантный: например, укороченные брюки и куртки. Слишком женственных деталей - жемчуга или высоких каблуков, гаминам следует избегать.
Чистый гамин - редкость, поэтому выделяют такие типажи, как мягкий и яркий гамин. В мягких гаминах больше инь, они могут позволить себе более женственную одежду, а яркие - более мускулистые и угловатые, в них больше ян, поэтому им подойдет задорный мальчишеский стиль.
Романтик
Романтик - полная противоположность драматику: это просто воплощение инь. Покатые плечи, округлые руки и ноги, небольшие, но не слишком узкие ступни и кисти рук, фигура - "песочные часы", с ярко выраженной талией, большие глаза и полные губы, небольшой нос. Звездный пример - Мэрилин Монро, Сальма Хайек, Кейт Уинслет.
Стиль одежды должен отражать плавные и мягкие формы романтика: мягкие, легкие, полупрозрачные ткани вроде шелка и тонкого хлопка, силуэт, подчеркивающий талию: например, заправленные рубашки и брюки и юбки с высокой талией, ремни и пояса. Одежда приталенная, но не слишком обтягивающая. Весь образ - подчеркнуто нежный. Романтикам подходит одежда в горошек или с цветочным узором. Они могут позволит себе и оборки, и кружева, и драпировки.
Театральный романтик - типаж с чуть более резкими чертами, чем чистый романтик, в нем, так сказать, есть щепотка ян. Звездный пример - Вивьен Ли и Селена Гомес. Поэтому он может позволить себе чуть более жесткие ткани и силуэты, но при этом одежда все равно должна оставаться "романтической".
Бонус 1: "Отчаялась найти свадебное платье под свой типаж. Пришлось шить. Зато я чувствовала себя реальной красоткой!"
- Все платья в магазине были слишком "принцессочными", а я - мягкий гамин. Я с самого начала знала, что хочу что-то короткое, в стиле 60-х. Поэтому вместе с портным мы сшили свадебный костюм моей мечты: юбку и приталенный жакет. Я знаю, что воротник далек от рекомендаций (он слишком большой и угловатый, а должен быть намного мягче - круглее и меньше). Я так рада, что не выбрала стандартное длинное платье! © blitz19_96 / Reddit
Бонус 2: "Казалось бы, два похожих платья. Но насколько же лучше смотрится второе! Чувствую себя в нем гораздо увереннее"
Думаю, тут дело не в типаже, а в длине. Трудно чувствовать себя уверено в нижнем белье (если юбка такой длины, верх должен быть максимально закрыт)
- По типажу я романтик. Платье справа, в отличие от левого, отлично корректирует фигуру, а драпировки подчеркивают талию. © alpacabentobox / Reddit
Комментарии
Совершенно бесполезная теория. Все равно каждый представляет себя тем, кем видит в своих мечтах. И женщина в белом костюме - тому подтверждение. По типажу она регистраторша в ЗАГСе, а видит себя Гаврошем.