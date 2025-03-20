5 советов о том, как подобрать стиль под ваш тип внешности, чтобы не выглядеть серой мышкой

Кибби делит черты лица и фигуры на феминные - "инь" (пухлые губы, большие глаза, округлые плечи, мягкие линии фигуры) и маскулинные - "ян" (точеные скулы и контуры тела, геометричные формы фигуры). В зависимости от сочетания инь и ян он выделяет 5 больших групп - "гамин", "натурал", "драматик", "романтик" и "классик", которые являются постепенным переходом от чистого ян до чистого инь, то есть от от очень угловатых до очень округлых форм лица и тела.

Чистые инь и ян встречаются редко, в основном во всех нас есть черты разных типов. Но даже если вы, глядя на свои фото или пройдя тест, хотя бы примерно определитесь, какие именно присущи вам, вы сможете понять, что вам идет, а что - точно нет. А также фотографируйте себя в одежде для разных типов и сравнивайте фото!