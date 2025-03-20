10 простых приемов, которые подчеркнут красоту дам элегантного возраста
Выглядеть изящно хочется в любом возрасте. Правильно подобрав макияж и стиль одежды, можно оставаться яркой как в 20, так и в 50 лет. В этой статье мы собрали хитрости, которые помогут выглядеть как спелое яблочко.
Используйте небольшое количество пудры
Меньше всегда лучше. И даже, казалось бы, безобидная фиксирующая пудра может сыграть злую шутку, если использовать ее в большом количестве — средство непременно выдаст себя при ярком свете. Чтобы избежать казусов, удалите с лица излишки пудры с помощью пушистой кисти и не забудьте проверить макияж при хорошем освещении, а лучше сделайте селфи с включенной вспышкой — так вы точно заметите недостатки.
Николь Кидман с любым макияжем выглядит прекрасно, но на втором фото актриса буквально расцвела. Стоило убрать излишки пудры, и взгляд звезды засиял.
Правильно подберите тональное средство
Тональное средство – это основа для стильного и красивого макияжа. Если неправильно подобрать тон, то ваша кожа может выглядеть неестественно, вы также случайно можете накинуть себе годков. Например, тон светлее вашего натурального может сделать мелкие морщинки более заметными. С возрастом лучше выбирать тональное средство на 1-2 тона темнее и лучше со светоотражающими частицами.
Также нужно обращать внимание на плотность покрытия: слишком толстый слой визуально старит и делает лицо менее сияющим. Дженнифер хороша в любом образе, но на втором фото ее макияж выше всяких похвал. Правильно подобранная тональная основа подчеркнула все достоинства внешности певицы. Ощущение, будто артистка молодильных яблочек поела.
Не стесняйтесь седины и больше уделите внимания уходу за волосами
Эксперты уверены: седина выглядит нормально, и ее не нужно прятать. Если она имеет не совсем равномерный оттенок, выровнять цвет можно с помощью мелирования. Или покрасить пряди по линии роста волос в светло-серый цвет. Они также добавят мягкости лицу. Но перекрашивать полностью шевелюру совершенно не обязательно.
Еще важно, чтобы седые волосы выглядели здоровыми. Например, можно время от времени наносить тонер — специальное средство для обновления цвета волос. Он придаст блеска и яркости. А в качестве ухода используйте фиолетовый или серебристый шампунь.
И не стоит пренебрегать кондиционерами и масками. Так как в зрелом возрасте волосы становятся более сухими, уход за ними как никогда важен. А подобные средства придадут шевелюре гладкости и сияния.
Забудьте про черную подводку
Черная подводка для глаз — это, конечно, классика. Но у нее есть подводные камни. Она подчеркивает темные круги под глазами и визуально делает глаза меньше. К тому же считается, что все, что имеет холодный оттенок, добавляет возраст. Это касается и цвета волос, например. Так что лучше заменить черный карандаш на коричневый, ведь теплые оттенки делают глаза ярче.
Так как кожа вокруг глаз со временем становится тоньше, стоит выбирать кремовые карандаши, которые хорошо скользят и растушевываются. Здорово, если в их составе будут увлажняющие компоненты, например, масло ши или масло какао.
Не бойтесь носить стильные серьги
Стилисты считают, что серьги большого размера можно носить в любом возрасте. Главное, чтобы серьги подходили к общему стилю вашего образа.
С вечерними нарядами будут шикарно смотреться серьги-люстры. На работу же можно подобрать украшения с геометрическим дизайном. Также следите за тем, чтобы серьги оставались главным акцентом, а остальные украшения были минималистичными.
Купите качественную сумку
Сумка — мощнейший аксессуар. Будучи правильно подобранной, она способна стать вишенкой на торте вашего образа или окончательно его испортить. Стилисты уверены, что женщина с качественной сумкой всегда обращает на себя внимание.
Зрелым женщинам рекомендуют избегать трендов-однодневок. К примеру, модная когда-то пластиковая сумочка кислотного цвета вряд ли придаст элегантности, а вот классическая кожаная сумка тоут — еще как. Также лучше отказаться от огромных бесформенных изделий, которые визуально искажают пропорции фигуры и придают неряшливости образу. Да и искать в них что-то одно мучение. Инвестировать стоит в хорошо пошитые классические аксессуары среднего размера и нейтрального цвета без броских деталей в виде бахромы или аппликаций.
Оформите брови
Одним из олицетворений молодости являются густые брови. Так что есть мнение, что тонкие и едва заметные брови накидывают лет, и лучше сделать их чуть шире и заметнее. С возрастом в первую очередь исчезают волоски с хвостиков бровей, поэтому стоит удлинять их мягкой прорисовкой. Новичкам можно начать с пудры для бровей, выбирая нейтральный оттенок, а не теплый или золотистый: на многих они выглядят слишком искусственными и красными.
Также можно воспользоваться техникой корейских женщин, которые выбирают более мягкую форму бровей или просто оставляют их прямыми. Считается, что естественная форма бровей ассоциируется с молодостью, и здорово, если она останется такой и в зрелом возрасте.
Подготавливайте кожу к макияжу
Обязательно увлажняйте кожу перед нанесением тонального крема. Профессионалы говорят, что в макияже для зрелых женщин на первом месте стоит именно увлажнение. Стоит избегать любых продуктов, которые могут растрескаться на коже. Визажисты замечают, что чем лучше подготовлена кожа, тем меньше макияжа нужно в итоге. Можно начать с тканевой маски, сыворотки, добавить крем или даже маску, которую не нужно смывать: это придаст здоровое сияние коже.
И есть еще классный лайфхак: попробуйте нанести капельку увлажняющего крема поверх тональной основы. Это создаст эффект отдохнувшего лица, ваша кожа будет сиять и без хайлайтеров.
Откажитесь от флисовых толстовок
Да, флисовая одежда очень удобна. Но считается, что она определенно накидывает лет своим владельцам. Вместо нее лучше выбрать свободный удлиненный кардиган. Он универсален, и в нем запросто можно сходить и на торжественное мероприятие, и на обычную прогулку.
Дамам с фигурой типа песочные часы рекомендуют носить удлиненные варианты с поясом. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте укороченные кардиганы. Они также придают женственности и ретрошика. Для создания расслабленного образа стоит присмотреться к oversize вариантам. Ну а длинные теплые кардиганы можно носить вместо пальто в периоды межсезонья. Но избегайте вариантов с капюшонами и большими пуговицами: они чаще всего выглядят несерьезно и несколько по-детски.
Ухаживайте за руками
Обязательно заботьтесь о руках на постоянной основе, ведь их состояние напрямую влияет на общее восприятие. Не зря говорят, что чаще всего выдают возраст именно руки. С возрастом и без того тонкая кожа на руках становится еще тоньше, а вены и пигментные пятна — заметнее. Для ежедневного ухода рекомендуется приобрести крем с ретинолом или хотя бы просто увлажняющий. На ночь лучше накладывать слой потолще. И не забывайте мазать солнцезащитным кремом и руки тоже.
Что касается маникюра, то тут особых ограничений нет. Зрелым дамам советуют только избегать темных лаков. Считается, что они, особенно черный, темно-синий, сине-красный и фиолетовый, визуально старят руки. А все потому, что усиливают тусклость кожи и пигментные пятна. Лучше отдать предпочтение нюдовым оттенкам, нейтральным или просто прозрачному покрытию.
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