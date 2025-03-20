10 простых приемов, которые подчеркнут красоту дам элегантного возраста

Меньше всегда лучше. И даже, казалось бы, безобидная фиксирующая пудра может сыграть злую шутку, если использовать ее в большом количестве — средство непременно выдаст себя при ярком свете. Чтобы избежать казусов, удалите с лица излишки пудры с помощью пушистой кисти и не забудьте проверить макияж при хорошем освещении, а лучше сделайте селфи с включенной вспышкой — так вы точно заметите недостатки.

Николь Кидман с любым макияжем выглядит прекрасно, но на втором фото актриса буквально расцвела. Стоило убрать излишки пудры, и взгляд звезды засиял.