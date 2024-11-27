20 девушек, которые сделали себе брови и теперь нарадоваться не могут
Преобразить человека может даже небольшая мелочь. Это доказали наши сегодняшние героини, которые просто решили сходить и сделать брови, а выиграли джекпот.
«Если вы волнуетесь из-за своих новых бровей, то вот мои зажившие, спустя 4 недели! Сверху вниз — до, сразу после, и через месяц»
«У меня наконец-то появились брови-сестры, а не соседки, которые ненавидят друг друга»
а вот тут хорошо, натуральные брови тоже не симметричные, как и все остальное лицо
«Это вам напоминание, что нужно доверять процессу. До, зразу после, и полное восстановление»
Мои «до и после». Честно говоря, мне так нравится! Счастлива до неприличия!
«До и после. Они не выглядят ненастоящими?»
- Я думаю, они тебе очень идут! Ты такая красивая! © Spiritual-Test-9427 / Reddit
«Фото до и через пару часов после процедуры создания нано-бровей. Я с нетерпением жду, когда они заживут!»
«От статуса „без бровей“ к этому! Очень рада изменениям!»
- Ух ты! У тебя прям глаза по другому раскрываются. Великолепно! © ReferenceMuch2193 / Reddit
«Лучшее решение в жизни!»
- Одно из лучших преображений, что я видела! © NumberCapital7000 / Reddit
«Так нервничала, что в итоге у меня будут брови, которые мне не нравятся. Но довольна результатом!»
«Мне нравится, как все получилось!»
«Мне так нравится иметь брови»
- Шикарно! Вы прям на Джессику Рэббит похожи. © mothermooseknuckle / Reddit
«Вчера закончила их, и я чертовски довольна тем, как они получились!»
«Использовала на бровях краску для бороды»
Мне нравится цвет и густота. Про симметрию по этой фотографии ничего сказать нельзя
«Я в восторге! Раньше у меня не было бровей, а теперь у меня есть такие, которые всегда хотела!»
«Это был первый раз, когда я делала брови без ламинирования и окрашивания. Очень нервничала, но теперь я в восторге!»
«До сих пор обожаю их»
«Я очень довольна конечным результатом после полного восстановления. Доверьтесь процессу!»
«Я обожаю свои новые брови. Главное убедитесь, что вы нашли крутого мастера!»
«Мне нравится, что мне больше не нужно слушать, когда меня спрашивают, куда делись мои брови»
«Сделала брови и пока меня все устраивает!»
Хорошо, что женщины не стесняются хвастаться своими обновленными образами. И в одну подборку все красоты не уместишь, поэтому держите еще несколько:
Комментарии
Почему у вас Вадим пишет про брови? Дайте ему что-нибудь интересное
80% какие-то мужики теперь.
Самый раз нa серьезную работу.
Хотя, страшные, конечно. От некоторых аж пробирает, какие-то трансы.
Так что работать с такими тоже не вариант.
В Европе общество к этому как-то хоть готовят.
Мне эти брови напоминают уродства Средних веков и Нового времени. Когда женщины лоб выбривали, брови, зубы красили в черный цвет, кожу в белый, обессвечивали волосы мочой коня. И потом ходили мило улыбались друг другу - они самые красивые.