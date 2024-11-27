20 девушек, которые сделали себе брови и теперь нарадоваться не могут

Преобразить человека может даже небольшая мелочь. Это доказали наши сегодняшние героини, которые просто решили сходить и сделать брови, а выиграли джекпот.

«Если вы волнуетесь из-за своих новых бровей, то вот мои зажившие, спустя 4 недели! Сверху вниз — до, сразу после, и через месяц»

«У меня наконец-то появились брови-сестры, а не соседки, которые ненавидят друг друга»

«Это вам напоминание, что нужно доверять процессу. До, зразу после, и полное восстановление»

Мои «до и после». Честно говоря, мне так нравится! Счастлива до неприличия!

«До и после. Они не выглядят ненастоящими?»

Я думаю, они тебе очень идут! Ты такая красивая! © Spiritual-Test-9427 / Reddit

«Фото до и через пару часов после процедуры создания нано-бровей. Я с нетерпением жду, когда они заживут!»

«От статуса „без бровей“ к этому! Очень рада изменениям!»

Ух ты! У тебя прям глаза по другому раскрываются. Великолепно! © ReferenceMuch2193 / Reddit

«Лучшее решение в жизни!»

Одно из лучших преображений, что я видела! © NumberCapital7000 / Reddit

«Так нервничала, что в итоге у меня будут брови, которые мне не нравятся. Но довольна результатом!»

«Мне нравится, как все получилось!»

«Мне так нравится иметь брови»

Шикарно! Вы прям на Джессику Рэббит похожи. © mothermooseknuckle / Reddit

«Вчера закончила их, и я чертовски довольна тем, как они получились!»

«Использовала на бровях краску для бороды»

«Я в восторге! Раньше у меня не было бровей, а теперь у меня есть такие, которые всегда хотела!»

«Это был первый раз, когда я делала брови без ламинирования и окрашивания. Очень нервничала, но теперь я в восторге!»

«До сих пор обожаю их»

«Я очень довольна конечным результатом после полного восстановления. Доверьтесь процессу!»

«Я обожаю свои новые брови. Главное убедитесь, что вы нашли крутого мастера!»

«Мне нравится, что мне больше не нужно слушать, когда меня спрашивают, куда делись мои брови»