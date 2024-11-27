20 девушек, которые сделали себе брови и теперь нарадоваться не могут

Фотоподборки
3 часа назад

Преобразить человека может даже небольшая мелочь. Это доказали наши сегодняшние героини, которые просто решили сходить и сделать брови, а выиграли джекпот.

«Если вы волнуетесь из-за своих новых бровей, то вот мои зажившие, спустя 4 недели! Сверху вниз — до, сразу после, и через месяц»

«У меня наконец-то появились брови-сестры, а не соседки, которые ненавидят друг друга»

Natalia
15 минут назад

а вот тут хорошо, натуральные брови тоже не симметричные, как и все остальное лицо

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«Это вам напоминание, что нужно доверять процессу. До, зразу после, и полное восстановление»

Мои «до и после». Честно говоря, мне так нравится! Счастлива до неприличия!

«До и после. Они не выглядят ненастоящими?»

«Фото до и через пару часов после процедуры создания нано-бровей. Я с нетерпением жду, когда они заживут!»

«От статуса „без бровей“ к этому! Очень рада изменениям!»

«Лучшее решение в жизни!»

«Так нервничала, что в итоге у меня будут брови, которые мне не нравятся. Но довольна результатом!»

«Мне нравится, как все получилось!»

«Мне так нравится иметь брови»

Natalia
12 минут назад

вот что бывает, если слишком туго заплетать косичку! веснушки мрак

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«Вчера закончила их, и я чертовски довольна тем, как они получились!»

«Использовала на бровях краску для бороды»

«Я в восторге! Раньше у меня не было бровей, а теперь у меня есть такие, которые всегда хотела!»

«Это был первый раз, когда я делала брови без ламинирования и окрашивания. Очень нервничала, но теперь я в восторге!»

«До сих пор обожаю их»

«Я очень довольна конечным результатом после полного восстановления. Доверьтесь процессу!»

«Я обожаю свои новые брови. Главное убедитесь, что вы нашли крутого мастера!»

«Мне нравится, что мне больше не нужно слушать, когда меня спрашивают, куда делись мои брови»

«Сделала брови и пока меня все устраивает!»

Хорошо, что женщины не стесняются хвастаться своими обновленными образами. И в одну подборку все красоты не уместишь, поэтому держите еще несколько:

Фото на превью Rougefarie / Reddit

Комментарии

Уведомления
Кот Баюн
1 час назад

80% какие-то мужики теперь.
Самый раз нa серьезную работу.
Хотя, страшные, конечно. От некоторых аж пробирает, какие-то трансы.
Так что работать с такими тоже не вариант.
В Европе общество к этому как-то хоть готовят.

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Кот Баюн
1 час назад

Мне эти брови напоминают уродства Средних веков и Нового времени. Когда женщины лоб выбривали, брови, зубы красили в черный цвет, кожу в белый, обессвечивали волосы мочой коня. И потом ходили мило улыбались друг другу - они самые красивые.

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