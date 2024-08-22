20+ «счастливчиков», которых фортуна хорошенько подставила
Иногда бывают такие дни, когда синяя птица удачи улетает в далекие края, и все начинает валиться из рук. Но посмотришь на то, как достается другим нелюбимчикам фортуны, и понимаешь: а все не так уж и плохо на сегодняшний день.
«Кучу времени пыталась вытащить эту красоту из волос. Не смогла. Парикмахер потратила на это 3 часа. Я дала ей $ 100 чаевых»
«А я всего лишь хотела срезать чертополох. Но, кажется, он победил».
«Моя жена купила платье на завтрашнюю свадьбу и только сейчас заметила, что кассир не снял „антикражку“»
Плюс один сэндвич, минус один зубной имплант
«Моя мама остановилась, чтобы не сбить оленя, и вот как он ее отблагодарил. Вместо того, чтобы обойти машину, он прыгнул на лобовое стекло!»
«Я поскользнулся в душе и теперь выгляжу так»
о, у нас так одному футболисту в лицо прилетело, он примерно так же выглядел
- Поздравляю! Некоторые люди платят за такое. © sophieornotsophie_ / Reddit
«Я принесла кексы на работу в честь своего дня рождения. Не прошло и 5 минут, как мне сообщили, что я уволена»
«Просто возьмите их!»
«Купил машину неделю назад. Дороже, чем я мог себе позволить, но она такая красивая! Решил покрасить мамин дом, приобрел краску. И вот»
«Подросток, работающий в магазине красок, видимо, не закрыл банку как следует, и куча слегка зеленовато-серой краски для стен теперь красуется на полу моей новой машины. Парень из магазина ответил мне долгими извинениями и дал мне еще одну банку краски. Прекрасно».
«Я пыталась удалить черные точки на лице с помощью специальной присоски»
Драма в одном действии
«Я просто хотел сделать апельсиновый сок»
«Я споткнулась о собак, упала с лестницы и сломала ногу»
«Я на восьмом месяце беременности, купила машину 2 недели назад. Кто-то притерся к моей тачке и оставил неправильный телефон для связи»
А что такого важного для истории о притертой машине в беременности автора и сроках?
«Пока я переставлял холодильник, выкатился арбуз. Я не стал его сразу ловить. В итоге арбуз докатился до лестницы»
«Второй раз за 3 месяца мне нужно переезжать»
«Информация о том, что холодильник был пуст перед нашей трехмесячной поездкой, оказалась сильно преувеличена»
«Думаю, мой солнцезащитный крем не был водостойким»
любой солнцезащитный крем после купания нужно наносить заново, это не тушь для ресниц, он не может быть водостойким
«Уронила коробку с булавками на свой серый ковер. Не у всех булавок желтые головки»
«Сегодня утром пошел выпить сока»
«Я заболел ветрянкой в 24 года»
я в 30, в больнице с сыном лежала, там и заразилась. Перенесла не тяжело, высыпаний было немного, но эти прыщи были просто гигантские, я их еще зеленкой додумалась намазать, а дел с ребенком много, так и ходила красоткой, а что сделаешь
«Я сделала всего один глоток. Оказалось, крышка была плохо закреплена»
«Накопил на свою первую машину. Балдел от нее 20 дней, а потом случилось это»
«Когда парикмахер говорит: „Ой, у меня возникли трудности с вашей стрижкой!“ Кстати, с меня содрали $30»
Вообще, после трудностей со стрижкой должны возникать трудности с оплатой )
«Новый щенок уронил порошковый огнетушитель. Порошок везде. Доброе утро!»
Иногда питомцы хулиганят так, будто испытывают границы нашего терпения. Но это не заставляет нас любить их меньше, не так ли?