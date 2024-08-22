20+ «счастливчиков», которых фортуна хорошенько подставила

Иногда бывают такие дни, когда синяя птица удачи улетает в далекие края, и все начинает валиться из рук. Но посмотришь на то, как достается другим нелюбимчикам фортуны, и понимаешь: а все не так уж и плохо на сегодняшний день.

«Кучу времени пыталась вытащить эту красоту из волос. Не смогла. Парикмахер потратила на это 3 часа. Я дала ей $ 100 чаевых»

«А я всего лишь хотела срезать чертополох. Но, кажется, он победил».

«Моя жена купила платье на завтрашнюю свадьбу и только сейчас заметила, что кассир не снял „антикражку“»

Плюс один сэндвич, минус один зубной имплант

«Моя мама остановилась, чтобы не сбить оленя, и вот как он ее отблагодарил. Вместо того, чтобы обойти машину, он прыгнул на лобовое стекло!»

«Я поскользнулся в душе и теперь выгляжу так»

Поздравляю! Некоторые люди платят за такое. © sophieornotsophie_ / Reddit

«Я принесла кексы на работу в честь своего дня рождения. Не прошло и 5 минут, как мне сообщили, что я уволена»

«Просто возьмите их!»

«Купил машину неделю назад. Дороже, чем я мог себе позволить, но она такая красивая! Решил покрасить мамин дом, приобрел краску. И вот»

«Подросток, работающий в магазине красок, видимо, не закрыл банку как следует, и куча слегка зеленовато-серой краски для стен теперь красуется на полу моей новой машины. Парень из магазина ответил мне долгими извинениями и дал мне еще одну банку краски. Прекрасно».

«Я пыталась удалить черные точки на лице с помощью специальной присоски»

Драма в одном действии

«Я просто хотел сделать апельсиновый сок»

«Я споткнулась о собак, упала с лестницы и сломала ногу»

«Я на восьмом месяце беременности, купила машину 2 недели назад. Кто-то притерся к моей тачке и оставил неправильный телефон для связи»

«Пока я переставлял холодильник, выкатился арбуз. Я не стал его сразу ловить. В итоге арбуз докатился до лестницы»

«Второй раз за 3 месяца мне нужно переезжать»

«Информация о том, что холодильник был пуст перед нашей трехмесячной поездкой, оказалась сильно преувеличена»

«Думаю, мой солнцезащитный крем не был водостойким»

«Уронила коробку с булавками на свой серый ковер. Не у всех булавок желтые головки»

«Сегодня утром пошел выпить сока»

«Я заболел ветрянкой в ​​24 года»

© ivycomb / Reddit Светлана Зубрилина 1 час назад я в 30, в больнице с сыном лежала, там и заразилась. Перенесла не тяжело, высыпаний было немного, но эти прыщи были просто гигантские, я их еще зеленкой додумалась намазать, а дел с ребенком много, так и ходила красоткой, а что сделаешь - - Ответить

«Я сделала всего один глоток. Оказалось, крышка была плохо закреплена»

«Накопил на свою первую машину. Балдел от нее 20 дней, а потом случилось это»

«Когда парикмахер говорит: „Ой, у меня возникли трудности с вашей стрижкой!“ Кстати, с меня содрали $30»

«Новый щенок уронил порошковый огнетушитель. Порошок везде. Доброе утро!»