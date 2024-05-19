17 человек, на которых будто магнитная буря подействовала. По-другому произошедшее и не объяснишь
Порой, когда анализируешь свои действия, так и хочется покрутить у виска и задаться вопросом, а в себе ли мы вообще были. Ведь иногда наш мозг такие коленца выкидывает, что мы даже не осознаем, какую же несуразицу творим.
«Случайно заперся в ванной, а телефон взять забыл, пришлось ломать дверь»
- Надо было просто вылить на нее ведро воды, она бы и так сложилась. © Crzykupcake930 / Reddit
«2 года моя жена ухаживала на работе за этим цветком, а сегодня принесла его домой и узнала, что он пластиковый»
Значит пластик хороший, и ведь пыль с листьев наверняка вытирала...)))
«Моя жена заказала пиццу с 1/2 порцией сыра»
«Я, как обычно, закинул кроссовки жены в стиралку, ну и вот что получилось в этот раз»
Все не вечно в этом мире, кросы не стирала, а вот спортивные тапки однажды засунула, итог стали меньше на пол размера(
«При разгрузке в темноте случайно проколол тару с чернилами. 3 недели специалисты убирали последствия с прилегающей территории и из канализации»
«Видимо, теперь придется разбирать сушилку»
Показалось, что это кошачий наполнитель. Потом попкорн. Главное не перепутать
«Помощница протерла грязной тряпкой с отбеливателем и спиртом наш совершенно новый телевизор, на котором еще ни пылинки не было»
А эти разводы не получится смыть специальным спреем для мониторов? Я себе купила такой и виде им и монитор от компа, и телефон, и телик. Универсальная весчь и чистить без разводов.
«Не знаю как, но почему-то во сне мой наушник попал ко мне в рот, и я его хорошенько пожевал»
«Арендодатель решил, что поставить стиралку в гараже — это отличная идея. Вот как выглядит теперь наше парковочное место»
«Въехал в новую квартиру и на радостях решил приготовить что-нибудь в духовке. Но там меня ждал сюрприз от предыдущего жильца. Он оставил в духовке нож»
«Только убрав старую дверь узнал, что они бывают разных размеров»
«В прошлом месяце сделала татуировку с инициалами своего парня. И только что он стал моим бывшим»
Девиз того маляра точно был таким: «И так сойдет!»
«М-да. А впереди меня ждал 6-часовой перелет»
- Со мной был случай, когда спустя половину пути я понял, что наушники все это время были у меня в ушах. © Keyoken64 / Reddit
Когда хотел повторить один в один, но что-то пошло не так
«Дочь оставила садовый шланг на улице включенным на всю ночь. Ну и вот что теперь с нашим подвалом»
Для того чтобы позагорать, лучше одежды не найти
Казусы случаются в жизни каждого. И хорошо, если человек умеет посмеяться над собой и просто пойти дальше.
Комментарии
Автoр Елизaвета Л., Вы сeгодня Шaрик, Матрoскин или дядя Федoр? Только это oбъяснило бы, почeму загoловок и подбoрка живут oтдельными жизнями. Что кoнкретно Вам не пoнять без мaгнитных бурь - кривoруких, кто что-то рассыпaет и прокaлывает, или тех, кто голoву испoльзует толькo чтoбы в нее есть, но никак не думaть? Или, мoжет, только магнитнaя буря Вам помoгает узнать, что если будeшь загoрать в одeжде с дырaми, то дырaми и загoришь?
а кто-то знает, что должно было получится из помидоров в духовке?