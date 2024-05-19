17 человек, на которых будто магнитная буря подействовала. По-другому произошедшее и не объяснишь

Порой, когда анализируешь свои действия, так и хочется покрутить у виска и задаться вопросом, а в себе ли мы вообще были. Ведь иногда наш мозг такие коленца выкидывает, что мы даже не осознаем, какую же несуразицу творим.

«Случайно заперся в ванной, а телефон взять забыл, пришлось ломать дверь»

Надо было просто вылить на нее ведро воды, она бы и так сложилась. © Crzykupcake930 / Reddit

«2 года моя жена ухаживала на работе за этим цветком, а сегодня принесла его домой и узнала, что он пластиковый»

«Моя жена заказала пиццу с 1/2 порцией сыра»

«Я, как обычно, закинул кроссовки жены в стиралку, ну и вот что получилось в этот раз»

«При разгрузке в темноте случайно проколол тару с чернилами. 3 недели специалисты убирали последствия с прилегающей территории и из канализации»

«Видимо, теперь придется разбирать сушилку»

«Помощница протерла грязной тряпкой с отбеливателем и спиртом наш совершенно новый телевизор, на котором еще ни пылинки не было»

© bugibangbang / Reddit Анастасия 4 часа назад А эти разводы не получится смыть специальным спреем для мониторов? Я себе купила такой и виде им и монитор от компа, и телефон, и телик. Универсальная весчь и чистить без разводов. - - Ответить

«Не знаю как, но почему-то во сне мой наушник попал ко мне в рот, и я его хорошенько пожевал»

«Арендодатель решил, что поставить стиралку в гараже — это отличная идея. Вот как выглядит теперь наше парковочное место»

«Въехал в новую квартиру и на радостях решил приготовить что-нибудь в духовке. Но там меня ждал сюрприз от предыдущего жильца. Он оставил в духовке нож»

«Только убрав старую дверь узнал, что они бывают разных размеров»

«В прошлом месяце сделала татуировку с инициалами своего парня. И только что он стал моим бывшим»

Девиз того маляра точно был таким: «И так сойдет!»

«М-да. А впереди меня ждал 6-часовой перелет»

Со мной был случай, когда спустя половину пути я понял, что наушники все это время были у меня в ушах. © Keyoken64 / Reddit

Когда хотел повторить один в один, но что-то пошло не так

«Дочь оставила садовый шланг на улице включенным на всю ночь. Ну и вот что теперь с нашим подвалом»

Для того чтобы позагорать, лучше одежды не найти