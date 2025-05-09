12 женщин показали, как пластика изменила их лица

Говорят, пластические операции на носах делали еще в 1600 г. до н. э. А римляне, к примеру, умели восстанавливать поврежденные уши примерно с 1-го века до н. э. С тех пор много воды утекло, и медицина здорово продвинулась, но все равно и сейчас многие опасаются прибегать к косметологической хирургии. Но не героини нашей статьи. Они решили показать, как изменились благодаря операциям.