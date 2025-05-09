Интересная девушка! Красивые глаза, губы)) Правильно сделала, что внесла желаемые изменения,если не принимала себя прежней)))
12 женщин показали, как пластика изменила их лица
Говорят, пластические операции на носах делали еще в 1600 г. до н. э. А римляне, к примеру, умели восстанавливать поврежденные уши примерно с 1-го века до н. э. С тех пор много воды утекло, и медицина здорово продвинулась, но все равно и сейчас многие опасаются прибегать к косметологической хирургии. Но не героини нашей статьи. Они решили показать, как изменились благодаря операциям.
«Сделала новый нос и убрала челку, раз она столько внимания привлекла»
- Вот это разница! © posh1992 / Reddit
«Сделала глубокую подтяжку лица и шеи»
- А тебя люди вообще узнают? © SinkStock4620 / Reddit
«Сделала верхнюю блефаропластику. Вся процедура под местной анестезией заняла всего15 минут!»
о, тоже сделаю при первой возможности. А то уже глаза мешает открывать.
«Я до и после подтяжки бровей»
«Сделала липосакцию подбородка и удалила комки Биша»
Я хз, что такое комки Биша, пошла погуглила - всё равно не поняла, и не вижу разницы вообще. Это очередное навязывание, чтобы женщины над собой издевались и несли деньги за удаление того, чего можно не трогать.
«Всего лишь сделала безоперационную подтяжку лица»
- Обалдеть! © Unknown author / Reddit
«Глубокая подтяжка лица и шеи после значительной потери веса»
«Сделала нижнюю блефаропластику и очень довольна»
Не поняла, что изменилось. Не вижу разницу между левым и правым фото, вижу только другое освещение.
«Мне 50 лет. Сделала глубокую подтяжку лица и липофилинг»
- Так, колись, как зовут хирурга? © Consistent_Sea_4237 / Reddit
«До сих пор не могу поверить в то, как изменился мой подбородок после подтяжки шеи»
«Прошло 2 года после эндоскопической подтяжки бровей и губ»
«Изменила форму и размер подбородка»
И вот еще парочка статей об изменении внешности:
Комментарии
Если у женщины получается себя улучшить с помощью пластики, то это здорово)))