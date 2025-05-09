12 женщин показали, как пластика изменила их лица

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3 часа назад

Говорят, пластические операции на носах делали еще в 1600 г. до н. э. А римляне, к примеру, умели восстанавливать поврежденные уши примерно с 1-го века до н. э. С тех пор много воды утекло, и медицина здорово продвинулась, но все равно и сейчас многие опасаются прибегать к косметологической хирургии. Но не героини нашей статьи. Они решили показать, как изменились благодаря операциям.

«Сделала новый нос и убрала челку, раз она столько внимания привлекла»

Катерина Лисичкина
3 часа назад

Интересная девушка! Красивые глаза, губы)) Правильно сделала, что внесла желаемые изменения,если не принимала себя прежней)))

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«Сделала глубокую подтяжку лица и шеи»

«Сделала верхнюю блефаропластику. Вся процедура под местной анестезией заняла всего15 минут!»

Pantika
8 минут назад

о, тоже сделаю при первой возможности. А то уже глаза мешает открывать.

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«Я до и после подтяжки бровей»

«Сделала липосакцию подбородка и удалила комки Биша»

Mila Tarot
48 минут назад

Я хз, что такое комки Биша, пошла погуглила - всё равно не поняла, и не вижу разницы вообще. Это очередное навязывание, чтобы женщины над собой издевались и несли деньги за удаление того, чего можно не трогать.

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«Всего лишь сделала безоперационную подтяжку лица»

«Глубокая подтяжка лица и шеи после значительной потери веса»

«Сделала нижнюю блефаропластику и очень довольна»

INA
3 часа назад

Не поняла, что изменилось. Не вижу разницу между левым и правым фото, вижу только другое освещение.

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«Мне 50 лет. Сделала глубокую подтяжку лица и липофилинг»

«До сих пор не могу поверить в то, как изменился мой подбородок после подтяжки шеи»

«Прошло 2 года после эндоскопической подтяжки бровей и губ»

«Изменила форму и размер подбородка»

Фото на превью twoleggedstone / Reddit

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