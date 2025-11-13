16 фотографий и историй, которые идеально иллюстрируют фразу «в гостях у мамы»

Недавно я ездила в гости к родителям и впервые увидела фотографии маминой молодости. Меня так вдохновили эти фото, что я решила устроить себе фотосессию по их мотивам. У мамы даже сохранились некоторые вещи, которые я забрала с собой для съемки. Позже я сделала коллаж с мамиными фотографиями двадцатилетней давности и своими. Когда мама это увидела, она пустила слезу. На этих фотографиях мы с ней очень похожи, а папа на каждом коллаже придумывал, где мама, а где я — и даже пару раз ошибся. © Карамель / VK