Сильно на маму действует 12- часовая смена. Ещё хорошо бы понять о какой больнице идëт рречь. Если больница с психоневрологическим уклонм тогда всë нормально, ну, а если об обычной больнице, то маме пора в отпуск))
16 фотографий и историй, которые идеально иллюстрируют фразу «в гостях у мамы»
Есть что-то особенное в том, как мама встречает — будь тебе пять лет или тридцать пять. Ее дом всегда пахнет едой, теплом и заботой, а рядом с ней снова чувствуешь себя ребенком. Эти фото и истории — о тех самых мгновениях, когда возвращаешься к маме и будто попадаешь в прошлое.
«Вот так меня встретила мама после 12-часовой смены в больнице»
- Какая же это приятная вещь — знать, что тебя ждет такое! © Ennion / Reddit
Снова подросток
Мне 23, я замужем. С родителями живем в разных городах. Приехала к маме навестить ее. Как-то ушла в гости к подруге. Каково было мое удивление, когда поздно ночью мне позвонила мама и сказала: «Ребенок, шуруй домой, быстро!» Почувствовала себя 15-летней девочкой, которая сейчас вернется домой и получит люлей за то, что пришла так поздно. © Подслушано / Ideer
«Переехал от родителей полгода назад из-за работы. Приехал в гости — и он ни на шаг от меня»
😭пëселя с собой слабо забрать?. Нельзя так над собачкой издеваться. Судя по поведению для собачки этот человек центр вселенной, представте если лишить центра вселенной кого-то?? Это же крах всей жизни))
Почувствовала любовь
Приехала к маме с ночевкой. Утром просыпаюсь от того, что она зашла в комнату и тихо, ласково так говорит: «Котенок мой хороший, пойдем завтракать». Я потягиваюсь в сладкой истоме, предвкушая блинчики с вареньем, как в детстве. Я снова маленькая дочка, мое сердце окутывает нежность, и, зевая, спрашиваю, что же она такое мне приготовила на завтрак. Оказалось, мама звала кота. © Подслушано / Ideer
«В гостях у мамы. У нее самый классный коврик для мышки»
Забота не меняется с годами
Когда была маленькая и болела, папа делал мне йодную сетку, но не обычную, а разрисовывал меня цветочками. Сейчас мне 21 год, приехала к родителям и заболела, и да, папа снова разрисовал меня. © Подслушано / Ideer
«Моя мама приехала в гости, и вот что она творит с моей собакой, пока я на работе»
- Она пытается сделать из него физрука? © windy444 / Reddit
Жизнь в деревне
Приехала к родителям в деревню на пару дней погостить. Полночи и все утро принимали роды у собаки. Только все благополучно закончилось, прибежал ошалелый папа: рожает коза! В итоге в семье прибавление, мама зовет приезжать почаще. © Подслушано / Ideer
«Мамин пес любит садиться рядом с ней на диване — прямо как человек»
«Заехал в гости к родителям. Мама говорит, что Ося очень уважает жареную курочку и всегда так контролирует ее готовку»
Предстпвляю какой это атракцион для кота... Он наверн когда видит птичек за окнм представляет такую же картину)))
Память в двух поколениях
Недавно я ездила в гости к родителям и впервые увидела фотографии маминой молодости. Меня так вдохновили эти фото, что я решила устроить себе фотосессию по их мотивам. У мамы даже сохранились некоторые вещи, которые я забрала с собой для съемки. Позже я сделала коллаж с мамиными фотографиями двадцатилетней давности и своими. Когда мама это увидела, она пустила слезу. На этих фотографиях мы с ней очень похожи, а папа на каждом коллаже придумывал, где мама, а где я — и даже пару раз ошибся. © Карамель / VK
«Я приехала домой с учебы, и мы с мамой задремали у камина»
«Я не смог поехать домой на новогодние праздники из-за болезни. Мама настояла на том, чтобы заехать, и привезла домашний суп»
Семейный утренник
Приехала к родителям. Веселимся с мамой — я ее щекочу, она хохочет и зовет папу на помощь, а он не идет. Выходим из комнаты со смехом, а из другой выходит папа в трусах и с одеялом на плечах. Мама ему: «Что же ты меня не спасаешь?» А он ей: «Я плащ искал!» © Подслушано / Ideer
«Каждый раз, когда я приезжаю домой к маме, этот добряк встречает меня вот так»
- Можно и мне к твоей маме? © Unknown author / Reddit
«Приехал к родителям, папа решил стать звездой кадра, на котором я сплю»
Иногда достаточно просто побыть рядом с мамой, чтобы снова почувствовать уют, которого не найти больше нигде. Эти моменты — напоминание о том, что дом начинается с людей, которые тебя ждут. А если хочется еще немного душевного, почитайте эту подборку семейных историй.