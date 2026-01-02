15 честных комиксов о том, как меняются наши отношения с собственным телом после 40 лет

После 40 жизнь не замедляется, просто наши коленки и метаболизм начинают бастовать. Добро пожаловать в клуб «40 с хвостиком»! Эти трансформации неизбежны, но они не должны быть поводом для грусти. Ведь это не единственное, что нас ждет после сорока. Открывается новая глава в отношениях с самим собой. Мы решили представить, как это происходит с помощью серии честных и забавных комиксов. Приготовьтесь к смеху и самоиронии.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

С возрастом мы перестаем себя стесняться и пытаться соответствовать чужим ожиданиям

DeaDед 1 час назад Незрелых, это тех кто не любит "мишек гамми" - - Ответить

Опыт — лучший учитель. Мы учимся тому, как правильно отвечать на любые комментарии

Таня Ра 2 дня назад Ну и ковыряйся тогда в своей вонючей пи**е сама!! Или мужа попроси тот который зрелый... - - Ответить

Чем старше становишься, тем меньше хочется терпеть дискомфорт

Плодожорка 12 минут назад Я могу понять подобные высказывания об обуви, но о белье - нет. Даже стринги будут удобными, если они правильного размера - - Ответить

Когда принимаешь себя и свою красоту, приходит долгожданная уверенность

То, что раньше казалось вкусным, больше не привлекает. Предпочтения в еде меняются

Драконятина 2 минуты назад Эт про меня, обожаю буррату на завтрак, у нас местные фермеры-сыроделы изготавливают. Она не кислая и не соленая, очень нежный сливочный вкус. По цене выходит как тот же хохланд и тд. - - Ответить

Физические нагрузки — это вклад в свое здоровье, а не наказание. С возрастом отношение в тренировкам меняется

Плодожорка 5 минут назад В первом подходе нет ничего плохого. Баланс калорий и их траты, главное, чтобы лишний круг был не в наказание себя, а просто по договоренности с телом, что ли. - - Ответить

Чем старше становишься, тем лучше чувствуешь свой организм

Помните, как мы раньше удивлялись, что бабушка встает ни свет ни заря? А теперь и сами понимаем, как это здорово

Плодожорка 3 минуты назад Я не сова и не жаворонок, я та птица, которое встает вместе с солнцем. Зимой поздно, летом рано. - - Ответить

С достоинствами и недостатками — мы всегда прекрасны, а возраст — только к лицу

Бруннера 2 дня назад С возрастом грамотность не улучшилась, запятых по-прежнему нету 😀 - - Ответить

Пищевые привычки могут поменяться, но это не повод отказываться от вкусностей

Руконожка Ай-Ай 1 час назад А в чем фишка непременного возрастного кефира, кто знает?

У меня он только на блины идет) - - Ответить

Память работает уже не так безупречно, но не беда, мы знаем, как облегчить себе ежедневные дела и обязанности

Возраст расставляет приоритеты. Важнее всего — мы сами

Когда ты взрослый и состоявшийся, то понимаешь, что главное — здоровье, а не социальный статус

Муси-пуси 2 дня назад С возрастом учишься распределять финансы, откладываешь деньги и не ждешь зарплату для покупки чего-то) - - Ответить

С возрастом понимаешь, что энергия и здоровье — не вечные. Начинаешь бережнее относится к своим ресурсам

Бруннера 2 дня назад Что может быть лучше после уборки сварить самой себе кофе и сидеть, наслаждаясь чистотой! - - Ответить