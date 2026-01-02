15 честных комиксов о том, как меняются наши отношения с собственным телом после 40 лет
После 40 жизнь не замедляется, просто наши коленки и метаболизм начинают бастовать. Добро пожаловать в клуб «40 с хвостиком»! Эти трансформации неизбежны, но они не должны быть поводом для грусти. Ведь это не единственное, что нас ждет после сорока. Открывается новая глава в отношениях с самим собой. Мы решили представить, как это происходит с помощью серии честных и забавных комиксов. Приготовьтесь к смеху и самоиронии.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
С возрастом мы перестаем себя стесняться и пытаться соответствовать чужим ожиданиям
Опыт — лучший учитель. Мы учимся тому, как правильно отвечать на любые комментарии
Ну и ковыряйся тогда в своей вонючей пи**е сама!! Или мужа попроси тот который зрелый...
Чем старше становишься, тем меньше хочется терпеть дискомфорт
Я могу понять подобные высказывания об обуви, но о белье - нет. Даже стринги будут удобными, если они правильного размера
Когда принимаешь себя и свою красоту, приходит долгожданная уверенность
То, что раньше казалось вкусным, больше не привлекает. Предпочтения в еде меняются
Эт про меня, обожаю буррату на завтрак, у нас местные фермеры-сыроделы изготавливают. Она не кислая и не соленая, очень нежный сливочный вкус. По цене выходит как тот же хохланд и тд.
Физические нагрузки — это вклад в свое здоровье, а не наказание. С возрастом отношение в тренировкам меняется
В первом подходе нет ничего плохого. Баланс калорий и их траты, главное, чтобы лишний круг был не в наказание себя, а просто по договоренности с телом, что ли.
Чем старше становишься, тем лучше чувствуешь свой организм
Помните, как мы раньше удивлялись, что бабушка встает ни свет ни заря? А теперь и сами понимаем, как это здорово
Я не сова и не жаворонок, я та птица, которое встает вместе с солнцем. Зимой поздно, летом рано.
С достоинствами и недостатками — мы всегда прекрасны, а возраст — только к лицу
Пищевые привычки могут поменяться, но это не повод отказываться от вкусностей
А в чем фишка непременного возрастного кефира, кто знает?
У меня он только на блины идет)
Память работает уже не так безупречно, но не беда, мы знаем, как облегчить себе ежедневные дела и обязанности
Возраст расставляет приоритеты. Важнее всего — мы сами
Когда ты взрослый и состоявшийся, то понимаешь, что главное — здоровье, а не социальный статус
С возрастом учишься распределять финансы, откладываешь деньги и не ждешь зарплату для покупки чего-то)
С возрастом понимаешь, что энергия и здоровье — не вечные. Начинаешь бережнее относится к своим ресурсам
Что может быть лучше после уборки сварить самой себе кофе и сидеть, наслаждаясь чистотой!
Вечеринки, спонтанные поездки и приключения! А может, лучше старый добрый санаторий?
Изменения неизбежны, и наше тело после 40 действительно становится другим. Но это только очередной повод любить себя и заботиться о себе еще больше. Быть взрослым — дело непростое, но мы все с этим справимся!
Комментарии
Другими словами - мужик обязан быть красивым, ухоженным, накачанным, и возможно не "немножко" богатым... А девушка? Ну вы сами понимаете - "это совсем другое" :)
А вот это "с возрастом", оно когда наступает? Просто хочется подготовиться 🤔