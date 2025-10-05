15 комиксов о том, какой оказалась взрослая жизнь без прикрас. Но нам она все равно нравится

В юности мы мечтали поскорее стать взрослыми, чтобы не отпрашиваться у родителей, зарабатывать самостоятельно и свободно распоряжаться своим временем. Но с возрастом наши потребности меняются. Там, где мы ждали постоянного веселья и блеска, нас встречают счета за коммуналку, очереди в магазинах и мысли об ортопедической подушке вместо новых тусовок. Эти комиксы с юмором и теплом показывают, как сильно меняется наша жизнь «тогда и сейчас». Уверены, вы найдете здесь свои истории.

Ожидание от вечеринки в юности — это сплошное веселье. Но с возрастом, иногда, большую радость приносит отмена мероприятия

Дура справа, тебя кто-то волоком, что ли на вечеринку тащить собирался?! Не хочешь, зачем вообще ходить? Чтобы было как во вчерашнем комиксе?

Раньше мы не очень беспокоились о режиме питания, пирожок на остановке и стакан газировки были нормой. А сегодня заботимся о сбалансированном питании и заготавливаем обеды на целый день

Юность поблемам с желудком не помеха! Газировку в молодости литрами могут пить лишь люди без проблем со здоровьем.

В юности нам было важно мнение других и мы проявляли любовь статусами в соцсетях. Сейчас же любовь проявляется заботой о близких и поступками

Отдых в юности — это еще одна возможность попасть на вечеринку или отдохнуть с друзьями. Во взрослом же возрасте хочется скорее уехать на дачу, где тишина и покой, и никто не беспокоит

Да от человека всё зависит! Для меня и в молодости поход в шумное место (клуб) + бессонная ночь были пыткой, и ни разу не отдыхом.

Общение с друзьями в юности — это кино, тусовки или клубы почти каждый день. А сейчас, в череде будней, мы особенно ценим моменты встречи с близкими подругами

Раньше в воскресенье мы спали до обеда и шли наслаждаться выходным днем. Во взрослой жизни в выходные забот иногда бывает даже больше, чем в будни

В юности смс о зарплате означало, что теперь можно устроить шопинг. Сейчас мы грамотно распределяем средства на обязательные платежи: коммуналка, детский сад, продукты и накопления

Как человек, поработавший продавцом в магазинах одежды и обуви, имею все основания не согласиться, что дело тут в возрасте.

Мечты в юности: Хочу черный БМВ, крутые часы и чтобы Маринка согласилась пойти на свидание. Мечты сейчас: Купить новый пылесос и чтоб спина не болела

Пс, чел! А на работу устроиться не пробовал? Говорят, за это деньги платят. Тогда и пылесос можно будет себе позволить

Косметика раньше — это модная помада всех оттенков, тушь и тон, чтобы было по ярче. А теперь же мы предпочитаем уходовую косметику и здоровье кожи

Проявление смелости с возрастом тоже меняется

Смелость - позвонить в теплосеть?! А так эта девушка и жила бы с холодными батареями? Удивительно - это мягко сказано.

Новая одежда раньше — это самое модное платье всем на зависть. А сейчас выбираем комфортную одежду, подходящую на все случаи

Смотря какая резинка. У некоторых производителей она капец тугая!
И штаны точно для офиса подойдут, или, всё же, лучше брюки?

Просмотр кино в юности — целый сезон сериала за одну ночь. Во взрослой жизни хорошо, если найдешь время досмотреть двухчасовой фильм за неделю

Крупные покупки раньше — это модная сумка от известного бренда. А сейчас покупаем хороший матрас, потому что спина важнее

Раньше на Новый год была масса планов! Теперь смотрим на это проще и хорошо, если удается отметить его в кругу родных

В юности мы долго готовились к дню рождения и строили планы. С возрастом относимся к этому празднику намного проще

В этих комиксах мы показали простую истину: взрослая жизнь — не хуже и не лучше юности, она просто другая. Она наполнена мелкими радостями, которые мы начинаем ценить только с возрастом. А теперь расскажите в комментариях, какие контрасты юности и взрослой жизни есть у вас?

Я ни разу не тусовочный человека, но от вашего "взрослого мира" в петлю тянет

Самое печальное в этой поделке даже не очередная кучка стереотипов, а "день рождение "..
Где же всё-таки эдми авторок набирает?

