20 винтажных вещиц, у которых есть своя особая история

Иногда в руки попадают винтажные вещицы, которые будто хранят в себе целый маленький мир — со своими тайнами, приключениями и прошлой жизнью. И чем старше предмет, тем интереснее его история: такие находки могут и рассмешить, и растрогать, и заставить начать представлять, какими же были их хозяева много лет назад. Мы собрали для вас 20 винтажных сокровищ, которые точно заслуживают отдельного рассказа.

«Эту звездочку обожают все женщины в нашей семье»

«Ее можно носить как кулон или брошь, а в качестве заколки для волос она вообще начинает слегка подрагивать при каждом движении, благодаря специальному пружинному механизму»

«Бабушка показывала мне семейные реликвии. Это ожерелье принадлежало ее тете. Вообразите наш восторг, когда мы нашли это же украшение на тетиной фотографии!»

«На первом фото мой прадедушка в 1921 году, а на втором — я в комнате младшей дочери. Это трюмо в семье уже больше 100 лет»

«Изначально оно было белым, потом лет 30 ярко-красным, пока 8 лет назад я не покрасила его в лавандовый цвет».

«Утащила себе кожаную двойку, которую в 80-х дядя сшил маме на неделю моды от-кутюр в Париже»

И куда она только такое носила?! © blessitspointedlil / Reddit

«Эту шубу дедушка подарил бабушке после поездки в Вегас»

«Я забрала ее себе, когда дедушка и бабушка распродавали вещи перед переездом».

«Бабушкина керамическая подставка для губки, 1972 год. Она всегда заставляет меня улыбаться и думать о бабушке»

«Бабушка сама сделала ее. Изначально лягушка предназначалась для хранения сахара, во рту у нее была красная ложка, которая торчала, как язык, но она сломалась много лет назад. Поэтому бабушка стала использовать лягушку как подставку для губки».

«Это кольцо с опалом дедушка подарил моей бабушке, когда в 60-е работал на шахте в Австралии»

«Недавно я гостила у своей бабушки, и она решила вручить мне великолепный горчичный костюм, который годами висел у неё в шкафу»

«Оказалось, что когда-то этот костюм подарила ей моя собственная мама в благодарность за то, что в 98-ом году бабуля нянчила меня, ещё совсем малышку»

«Эта книга проделала долгий путь из Британии и, благодаря одной моей знакомой, оказалась у меня»

«Судя по надписи, когда-то в далеком 1932 году книга была подарена маленькой школьнице по имени Эвелин Скоулз за хорошую посещаемость и пунктуальность. Видимо, девчушка не только любила читать эту книгу, но и сделала ее хранилищем для девичьих „сокровищ“: листая страницы, можно увидеть с сотню красивейших винтажных картинок-вырезок из журналов, упаковок, оберток конфет... Все это богатство сохранилось и я аккуратно продолжаю беречь чье-то детство».

«Бабушка окончила школу в 1936 году и вот так она сохранила память об одноклассниках»

Я увидела и сделала себе такую же! © lavenderandme / Reddit

«В середине 90-х отец подарил Сегу. Выглядела она как небольшой синий магнитофон. Сейчас она стоит у него в гараже, в качестве радиоприемника»

«На выходных жарили в гараже шашлык, и решил я поискать ее в интернете. Был очень удивлен, когда узнал, что, оказывается, это редкий экземпляр. Коллаборация Sega и фирмы Aiwa. И стоит она каких то бешеных денег на аукционах. Такие вот дела, магнитофон по цене гаража».

«Этот стол с шахматами достался мне по наследству от дедушки»

«Я возился с фигурами в детстве, еще до того, как научился играть в шахматы. Отчасти благодаря этому столику я и заинтересовался игрой. 15 лет спустя я официально стал мастером шахмат. Наверное, мне помогло то, что у меня были правильные инструменты для начала!»

«Дракон — гроза орехов»

А если неудачно за него взяться, то во время колки часть ладони могла попасть между крыльями и хвостом. Капец как больно. ©********5*** / Pikabu

«Уродливая семейная „реликвия“ всегда была у нас предметом шуток»

«У моей тети эта картина висит с начала 70-х. Кажется, ее подарил какой-то парень, с которым она встречалась, но это не его работа. В семье шутят, что это наш единственный ценный актив».

«Я убиралась в доме одной женщины в 1980-х, и она подарила мне этот артефакт»

«Прекрасный образец траурного кольца в георгианском стиле. На обороте надпись: „Джордж Блэкэддер, 7 марта 1788 г.“»

«Хотя в нашем генеалогическом древе (насколько нам известно) Блэкэддеров нет, это кольцо принадлежит моей семье уже несколько поколений, и я его просто обожаю».

«Этот лунный глобус мне только что достался в наследство от покойной бабушки. Обратная сторона у него еще пустая, так как на момент изготовления глобуса Луна не была достаточно изучена»

«В детстве я постоянно играл с этой луной у бабушки дома. Помню, как указывал на места и придумывал о них истории».

«Тетя убеждена, что кольцо принадлежало моей прабабушке, родившейся в конце XIX века. Но у нас довольно запутанная семейная история, да и тетя любит выдумывать»

Это цвета суфражисток. Белый — символ чистоты, фиолетовый — верности и достоинства, зеленый — надежды. Подобные кольца были созданы в начале 1900-х годов и пользуются большим спросом. Они прекрасны и служат напоминанием о храбрых женщинах, боровшихся за свои права. © antiqography / Reddit

«Я мало что знаю об этой картине, кроме того, что она много лет хранилась у моей бабушки, и что дедушка, возможно, купил ее в Европе много десятилетий назад»

Подпись, похоже, имитирует Шарля-Франсуа Добиньи, и это также его стиль. Вот что странно. Стоит показать картину эксперту, потому что в худшем случае это очень искусная имитация, в лучшем случае — оригинал или работа барбизонской школы с подписью, добавленной для красоты. © Apart_Scale_1397 / Reddit

«Этот бриллиант в 6 с лишним карат — наша семейная реликвия. Я ношу его как подвеску в оправе»

Бриллиант принадлежал моей прабабушке — той еще штучке! Сначала она феерично отвергла другой камень, заявив своему мужу, что вообще-то камень, который он принес, слишком мал.