8 доказательств того, что природа даст сто очков вперед любым изобретателям

Наша цивилизация сильно зависит от транспортных сетей для перевозки людей, ресурсов и товаров. Но создать эффективную, экономически выгодную и надежную сеть не так просто. Ученые нашли выход, вдохновившись изучением плесневых культур, ведь у живых существ есть свои биологические сети, которые доводились до совершенства миллионами лет эволюции.

В университете Хоккайдо провели любопытный эксперимент: в чашке Петри выстроили макет города из овсяных хлопьев и подселили туда плесень, чтобы посмотреть, какие сети выстроит организм. Этот слизневик растет сам по себе: без всякого плана выпускает отростки, с помощью которых добывает себе пищу. С помощью света ученые воссоздали «ландшафт» — горы и реки. Свет ограничивает развитие плесени в этих местах, и так слизневик не пытается проложить путь там, где его не получится воссоздать в реальном месте.

В ходе эксперимента выяснилось, что плесень воссоздает уже существующую транспортную сеть Токио. Схему метро проектировали люди долгое время, но в будущем, как только человечество решит продолжить новые транспортные пути в новом городе, с помощью такого эксперимента получится сэкономить время и человеческий труд. Теперь достаточно будет просто выстроить в чашке Петри ландшафт этого места и плесень сама покажет, в каких районах нужно больше линий и поездов, чтобы избежать пробок и столпотворений, а где достаточно одной-двух линий. И вот готов эффективный план будущего строительства. Так эксперимент с плесенью влияет на инженерию будущего.