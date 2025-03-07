11 женщин, которые изменили науку, несмотря на преграды и стереотипы
В мире есть столько вещей, без которых мы не представляем своей жизни! Но редко кто задумывается о том, благодаря кому наша жизнь становится удобнее. Дворники на лобовом стекле, Wi-Fi, всем известная игра Монополия и даже структура ДНК — всё это было придумано женщинами. Их имена не всегда на слуху, но их открытия изменили мир. Готовы удивиться?
1. Мэри Андерсон — автомобильные дворники
В один из холодных зимних дней 1902 года Мэри ехала в городском трамвае Нью-Йорка. Падал снег, и водитель ехал с открытыми створками лобового стекла. Ему постоянно приходилось смахивать капли. Когда она вернулась к себе в город, она наняла конструктора, который разработал для неё очиститель лобового стекла с ручным управлением. Он был похож на резиновую щетку, которой можно управлять изнутри.
Мэри Андерсон запатентовала устройство, но автомобильным компаниям показалось, что его движение будет отвлекать водителей. За свое изобретение, которое позже стало неотъемлемой частью любого автомобиля, Андерсон так ничего и не получила.
2. Стефани Кволек — кевлар
Какой материал прочнее стали в пять раз? Это кевлар — легкое волокно, которое используют для изготовления множества важных вещей. Стефани Кволек — женщина-химик, благодаря которой 1965 году была разработана технология производства кевлара.
Этот материал помог спасти жизни миллионов людей по всему миру. Его до сих пор продолжают использовать и в обычной жизни, начиная с изготовления домашних перчаток и мобильных телефонов и заканчивая авиационной промышленностью и конструкциями подвесных мостов.
3. Элизабет Мэги — игра «Монополия»
Создание «Монополии» — самой популярной настольной игры в мире — приписывают изобретателю Чарльзу Дэрроу, хотя на самом деле правила игры были разработаны Элизабет Мэги. Она хотела наглядно показать негативный эффект монополизации земель с помощью инновационной игры «Землевладелец», в которой игроки торговали имуществом, с игрушечными деньгами. Изобретательница получила патент на игру в 1904 году.
«Монополия» в ее настоящем виде была впервые выпущена компанией Parker Brothers в 1935 году. Тогда же руководству компании стало известно, что Дэрроу был не единственным разработчиком игры и что он выкупил патент Мэги за 500 долларов.
4. Джозефина Кокрейн — посудомоечная машина
Джозефина Кокрейн была любительницей устраивать грандиозные вечеринки в своем особняке. Мы с вами тоже понимаем, как сложно мыть посуду после гостей, но у Джозефины была другая проблема. Ее прислуга во время мойки часто била столовые приборы, которые были важны для хозяйки.
Тогда Кокрейн задумалась об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем ее помощницы. Она построила первую автоматическую посудомоечную машину с использованием давления воды, в медном баке которой вращалось колесо, приводимое в движение мотором.
А в 1886 году, когда у ее семьи начались проблемы с долгами, она решила запатентовать свое изобретение и открыть собственную фабрику по производству посудомоечных машин.
5. Энн Джексон — определитель номера абонента и ожидание вызова
Ширли Энн Джексон — американский физик, которая сделала несколько открытий в области телекоммуникаций. Именно благодаря ей появилась система определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении нового звонка во время разговора.
А также ее инновационные открытия привели к разработке и созданию оптического волокна и солнечных батарей.
6. Хеди Ламарр — WiFi
Хеди Ламарр — одна из самых красивых голливудских актрис, но никто не знал, что за ее внешностью скрывался самый настоящий гений. Благодаря ее технологии скачкообразной перестройки частоты сейчас мы можем пользоваться Wi-Fi и Bluetooth. Хеди была актрисой днем и изобретателем ночью.
В те годы женщинам было невозможно получить техническое образование, поэтому Ламарр выбрала творчество. Но дома ее всегда ждал инженерский стол с различными выдумками и разработками.
Помимо этой технологии, она известна созданием насадки для коробки с салфетками, светящемся ошейником для собак и специальным сиденьем для душа, которое безопасно выдвигалось из ванны.
7. Барбара МакКлинток — ДНК
Барбара МакКлинток была генетиком, которая возглавила область изучения хромосом — пакетов ДНК в ядре клеток — и того, как они влияют на поведение клетки. Барбару заинтересовал факт того, что у некоторых початков кукурузы зерна разного цвета. Это происходит, когда гены, отвечающие за цвет, «перескакивают» с одной хромосомы на другую.
Остальные генетики не обращали на это внимания, но МакКлинтон углубилась в изучение этой темы и получила Нобелевскую премию за открытие.
Оказалось, что такие гены были обнаружены у бактерий и почти во всех клетках с ДНК, что доказало правоту МакКлинток. Теперь эта тема является одной из обсуждаемых тем в биологии. Эти гены помогают бактериям вырабатывать устойчивость к антибиотикам, могут вызывать новые признаки у растений и животных, а также могут вызывать такие заболевания, как мышечная дистрофия и рак.
8. Мария Склодовская-Кюри — радиоактивность
Мария Склодовская известна уже многим. Единственная женщина, которая получила две Нобелевские премии по двум разным наукам.
Совместно со своим мужем Пьером Кюри она изучала свойства радиоактивных элементов. Мари открыла радиоактивный распад, химические элементы радий и полоний, а также активно пыталась ввести пользу своих открытий в реальную жизнь.
9. Сесилия Пейн-Гапошкин — состав звезд
Сесилия была поражена тем, что обнаружила во время изучения состава звезд. Глядя вниз через ювелирную лупу, она смогла сделать то, что астрономы столетиями пытались сделать, глядя вверх через телескопы: определить, из чего состоят звезды. Именно так родилась астрофизика.
Она смогла определить, что водород гораздо более распространен во вселенной, чем считало устоявшееся астрономическое сообщество. В миллион раз больше. Никто не верил, что аспирантка может сделать такое фундаментальное открытие. Но вскоре они признали, что Сесилия была права.
10. Ада Лавлейс — первая в мире программа для вычислительной машины
Именно так выглядели программисты 19 века. Эту девушку зовут Ада Лавлейс, и она написала первую в мире программу для аналитической машины Чарльза Бэббиджа. Ее работа охватывает алгебру, математику, логику и даже философию. В статье Ады было подробное объяснение каждого шага в вычислениях. Процесс был проиллюстрирован с помощью большой таблицы, которую она разместила на карточках.
11. Ту Юю — лекарство от малярии
Ту Юю — химик-фармацевт, чьи дальновидные исследования в области лечения малярии уходят корнями в древнюю китайскую медицину. Будучи студенткой фармакологического факультета, Юю научилась классифицировать лекарственные растения, извлекать активные ингредиенты и определять их химическую структуру.
Благодаря усилиям и желанию помочь миру, ей удалось обнаружить полезные свойства сладкой китайской полыни. Ту Юю со своей командой извлекли активное соединение артемизинин, которое помогает защититься от малярии. Теперь открытие Юю продолжает спасать жизни каждый день.
В мире постоянно появляются новые изобретения, и нередко за ними стоят женщины. В этих статьях вы найдете еще больше примеров того, что создали девушки: