11 женщин, которые изменили науку, несмотря на преграды и стереотипы

В один из холодных зимних дней 1902 года Мэри ехала в городском трамвае Нью-Йорка. Падал снег, и водитель ехал с открытыми створками лобового стекла. Ему постоянно приходилось смахивать капли. Когда она вернулась к себе в город, она наняла конструктора, который разработал для неё очиститель лобового стекла с ручным управлением. Он был похож на резиновую щетку, которой можно управлять изнутри.

Мэри Андерсон запатентовала устройство, но автомобильным компаниям показалось, что его движение будет отвлекать водителей. За свое изобретение, которое позже стало неотъемлемой частью любого автомобиля, Андерсон так ничего и не получила.