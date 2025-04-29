6 доказательств того, что наука развивается стремительнее, чем мы думали
В научно-фантастических романах и фильмах о будущем можно встретить невероятные технологии. Мы смотрим на это и думаем, что такого в жизни точно не случится. Но ведь про романы Жюля Верна в свое время думали так же. Конечно, не все из его книг сбылось, но многое уже стало нашей повседневностью. Так что однозначно судить о будущем сложно. Тем более, что ученые регулярно совершают множество потрясающих открытий.
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Возвращение давно вымерших животных
Недавнее возрождение ужасных волков наделало много шума в новостях, однако это не единственные успехи в этой области. При нынешнем развитии науки воссоздание ранее вымерших животных — вопрос времени, нужно только выделить его геном. Конечно, никто не предлагает вернуть динозавров, но вот мамонты — другое дело. Это будет не завтра, но мы вполне можем представить, как в будущем будем приходить посмотреть на мамонтов или даже на саблезубых тигров в зоопарк.
Возраст за 40 — не препятствие для материнства
Да, в конце прошлого года две женщины за 50 впервые стали мамами - комедийная актриса Марина Федункив и фигуристка Маргарита Дробязко.
Женское тело предусматривает временные рамки, когда получится завести детей. Конечно, встречаются разные случаи, но в большинстве своем после 40 сейчас забеременеть и родить ребенка не просто. Не говоря уже про 50 лет или более. Но и тут наука не стоит на месте. В заморозке яйцеклеток нет ничего удивительного, но со временем это происходит все лучше и безопаснее. Более того, скоро можно будет даже яичники заморозить, если на это будут медицинские показания. Поэтому все больше зрелых женщин смогут познать радости материнства.
Выращивание новых зубов
Ну олло, лекарство планируют вначале использовать для больных с адонтией, а не для случаев кариеса.
Порой кажется нерациональным то, что эволюция придумала заменять зубы человеку в возрасте примерно 10 лет, а потом всю оставшуюся жизнь обзаводиться пломбами и имплантами. Ученые, видимо, тоже так подумали, поэтому озаботились исследованиями на эту тему. И теперь мы знаем, что скоро подобные проблемы уйдут в прошлое, можно будет просто вырастить новый комплект зубов взамен тех, которые уже потрепала жизнь кариесами и лечениями. Уже объявили о начале клинических испытаний лекарства, которое будет запускать этот процесс. И если все пойдет как по маслу, то уже в 2030 году стоматология сильно изменится.
Создание базы на Луне
Создание человеческих поселений на других планетах — это уже совсем фантастика, про такое в книгах только пишут. Если вы так думаете, то вы, конечно, правы. Но ученые любят, когда им бросают вызов. Создание базы даже на такой близкой к нам Луне — невероятно сложное дело и сейчас технически невозможное. Слишком много ограничений существует. Однако ученые потихоньку решают эти проблемы.
Ученые разработали солнечные батареи, сделанные из лунной пыли. На Земле они не пригодятся, слишком нецелесообразно доставлять сюда лунный материал для массового производства. Но вот если человечество когда-нибудь решит задержаться на Луне, то им точно понадобится энергия. И эти солнечные батареи будут очень в тему.
Космический туризм
А почему девочка такая грустная, когда говорит, что идёт в музей? Помню, когда в школьные годы ходили или ездили в различные музеи - это был настоящий праздник. Были очень интересные экскурсии с гидом, и в этот день учиться не надо (училась неплохо, но школу не любила).
В научно-фантастических фильмах и романах любят тему комических перелетов, но в реальности эта возможность долгое время была для нас закрыта. Взлеты над Землей все еще чрезвычайно редки и дорогостоящи, но одно можно точно сказать — дело продвигается. Недавний полет женской команды на высоте 100 км над планетой показал нам, насколько это становится проще. Этот полет преследовал туристические цели — посмотреть на Землю. Никто не говорит о том, чтобы делать подобные экскурсии массовыми, но кто знает, насколько простым это станет в будущем?
Транспорт будущего
Есть открытия и в развитии индивидуального транспорта. Сейчас есть различные опции — от велосипедов до автомобилей, но недавняя презентация от компании Kawasaki сможет добавить еще вариант. Они представили четвероногого робота — по виду смесь животного для верховой езды и мотоцикла. Это предусматривается именно как транспортное средство будущего.
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Комментарии
Всё когда-нибудь да будет, только нас уже не будет...
Хорошо, если вообще планета доживёт до наших правнуков.. А там уже с такими технологиями улетят другую портить
представляю как у родителей встают волосы дыбом и крутится счётчик от фразы "в космос летим"