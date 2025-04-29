6 доказательств того, что наука развивается стремительнее, чем мы думали

Создание человеческих поселений на других планетах — это уже совсем фантастика, про такое в книгах только пишут. Если вы так думаете, то вы, конечно, правы. Но ученые любят, когда им бросают вызов. Создание базы даже на такой близкой к нам Луне — невероятно сложное дело и сейчас технически невозможное. Слишком много ограничений существует. Однако ученые потихоньку решают эти проблемы.

Ученые разработали солнечные батареи, сделанные из лунной пыли. На Земле они не пригодятся, слишком нецелесообразно доставлять сюда лунный материал для массового производства. Но вот если человечество когда-нибудь решит задержаться на Луне, то им точно понадобится энергия. И эти солнечные батареи будут очень в тему.