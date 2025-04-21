7 редких природных явлений, на которые смотришь и думаешь «Вот это да!»

Эти редкие природные явления напоминают нам, как удивителен и непредсказуем мир вокруг. Каждый из них — настоящее чудо, которое стоит увидеть своими глазами.

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