Ну такие столбы часто видела в деревне. По ним и понимала, что наа улице очень холодно
7 редких природных явлений, на которые смотришь и думаешь «Вот это да!»
Природа иногда удивляет нас настолько, что кажется, будто она сама создает волшебство. От ярких световых столбов до необычных луговых волн — эти редкие природные явления способны по-настоящему впечатлить и заставить забыть о времени
Округло-горизонтальная дуга
Это редкое явление, когда в небе появляется яркая цветная полоса, похожая на радугу. Она возникает, когда лунный свет проходит через ледяные кристаллы в высоких облаках, преломляя свет и разделяя его на цвета.
Световые столбы
В морозный вечер можно увидеть тянущиеся вверх световые лучи, исходящие от уличных фонарей. Это - световые столбы. Они появляются из-за ледяных кристаллов в воздухе, которые отражают свет, создавая необычный эффект.
Биолюминесцентные динофлагелляты
Это не обычный свет, а биолюминесцентные динофлагелляты — микроскопические организмы, светящиеся в темноте при движении воды. Их свет появляется из-за химической реакции, помогая им защищаться и общаться.
Вулканическая молния
Разряд, который появляется не из-за грозы, а прямо во время извержения вулкана. Все дело в том, что частички пепла (а иногда и льда) сталкиваются друг с другом в облаке дыма и пыли, создавая статическое электричество — так и вспыхивает молния
Утренняя глория
Длинные волнистые облака, которые появляются рано утром и могут тянуться на сотни километров. Они быстро плывут по небу и приносят с собой резкий порыв ветра, смену давления и направление ветра — выглядит очень эффектно.
Призрак Броккена
Так называют явление, при котором ваша тень кажется огромной и словно висит прямо в облаке напротив солнца. Вокруг головы может появиться светящийся ореол или радужные кольца — все из-за того, как свет рассеивается в капельках воды.
Воспламеняющиеся ледяные пузырьки
Бегите, если видите такое. Хоть, на первый взгляд, это просто красивые пузырьки в замерзшей воде, внутри них скрывается метан — опасный парниковый газ. Весной лед тает, и пузырьки лопаются, выпуская газ в атмосферу. Метан легко воспламеняется, поэтому пузырьки можно даже поджечь.
Эти редкие природные явления напоминают нам, как удивителен и непредсказуем мир вокруг. Каждый из них — настоящее чудо, которое стоит увидеть своими глазами.
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