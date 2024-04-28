История о том, как родители показали молодым, что они - не просто бездонная бочка для любых хотелок

43 минуты назад

Полгода назад.

— Мотя, я не поняла, — Ирина показала мужу СМС. — Это ты деньги снял?

— Да, Ириш. У матери машина сломалась. Пришлось снять. Это ничего?

— Ничего. Это же наши деньги.

— Просто у нее там... Короче, много чего полетело. Надо ей новую покупать, конечно.

— Так пусть купит.

— Да откуда у нее деньги? Она же еще и ремонт затеяла. Короче, навалилось. Вот я и помог ей.

— Хорошо. Рада, что ты такой заботливый сын!

— Еще и любящий муж.

— Это я знаю.

Три месяца назад.

Ирина ковырялась вилкой в тарелке, когда на кухню зашла мать.

— Ты чего не ешь? Не беременна случайно?

— Мам!

Мать налила кофе:

— А что «мам»? Ведь рожать все равно будешь. Когда купите квартиру, ремонт сделаете...

— Тогда это нескоро, — заметила дочь.

— Почему? Уже год с момента свадьбы прошел. Вы же должны были к этому моменту что-то накопить. Плюс наш подарок. На остаток — ипотеку. Чего вы ждете? Пока цены взлетят?

— Мам, ты нас уже выгоняешь?

— Нет, но Матвея не смущает жить в доме у родителей жены? Я понимаю, что весь второй этаж ваш, но все равно.

— Мам, я бы рада. Но у нас денег нет.

Теперь мать уже села рядом с дочерью.

— Как нет?

— Да Матвей потратился. На машину матери. Потом на ремонт ее балкона. Потом на путевку матери.

— Ого! И ты позволяешь ему тратить на все это?

Ирина кивнула:

— Это же его мать.

— А она на пенсию вышла?

— Да вроде нет, — покачала головой Ирина. — Работает.

— И сколько твой муженек матери отвалил?

Дочь разблокировала телефон и открыла онлайн-банк. Брови матери взметнулись вверх:

— Нормально так. А у тебя есть доступ к этим деньгам?

— Это наш общий счет.

— Вы туда и зарплаты переводите?

— Нет, мам. Тут только деньги со свадьбы. Ваши.

— Тогда собирайся!

— Куда? Суббота же, отдохнуть надо!

— Узнаешь. И паспорт возьми.

Через две недели.

— Ирин, а я не понял. А где наши свадебные? Ты куда их дела?

— Их мои родители забрали.

— Что? По какому праву?

Вечером все жильцы дома собрались в гостиной. Начала мать:

— Матвей, мы решили забрать у вас деньги, подаренные нами на вашу свадьбу. Потому что вы на них квартиру так и не купили.

— Но мы бы купили!

— Возможно. Но теперь мы сами на них купили квартиру.

Ирина и Матвей с удивлением посмотрели на родителей жены.

— Да, мы купили новостройку. Пришлось добавить свои, чтобы мы могли платеж по ипотеке потянуть.

Зять вдруг вскочил:

— То есть вы взяли наши деньги и купил квартиру на себя? Это воровство, получается?

Теща посмотрела зятю в глаза:

— Воровство – это семейные деньги, подаренные на квартиру, отдавать своей матери. Прекрасно проживая в это же время в доме тещи и тестя.

— Ах вот оно что! Вам жалко, что я наши деньги на помощь матери трачу?!

Мать мысленно отсчитала до 10 и только потом ответила:

— Деньги от нас были целевыми. И мы забрали их, чтобы потратить на эту цель.

Матвей кивнул:

— Тогда квартиру надо на нас записать.

— Нет, квартира оформлена на нас.

— Но вы же Ирине купили квартиру, так?

— Все так. Ей, а не вам. А вот тебе, как главе семьи, надо начинать думать, где вы жить будете.

— В смысле?

— Через 3 месяца мы будем ремонт здесь делать. Так что вам надо съезжать.

— Что? Ремонт?

— Конечно. Мы уже 3 года не делали его. Как раз летом и начнем.

— Подведем итоги, — впервые заговорил тесть. – Через 3 месяца вы от нас съезжаете. За это время ты, Матвей, должен найти жилье для своей семьи. А квартиру, когда будет готова, мы будем сдавать. Чтобы ипотеку побыстрее отдать.

— Так давайте мы вашу, то есть Иркину, квартиру и снимем. Ну как она достроится и ремонт вы сделаете. А пока мы тут поживем. На время ремонта уедем. А?

Ответила мать:

— Мы полчаса говорили о том, чтобы вы начали самостоятельную жизнь. А ты тут же напрашиваешься к нам в квартиру?

— Так мы же платить будем!

— Какая разница?

После переезда на съемную квартиру Матвей забыл о денежной помощи матери. Денег свободных и так не было, а теперь и подавно. Ирина тоже кое-что поняла и забрала управление семейным бюджетом в свои руки. Молодые активно копят на квартиру.

ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен! Истории».
Орфография автора в наименовании канала сохранена.

А если вам не хватило остроты в сюжете, то держите еще несколько подборок историй:

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