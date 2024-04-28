История о том, как родители показали молодым, что они - не просто бездонная бочка для любых хотелок

Полгода назад. — Мотя, я не поняла, — Ирина показала мужу СМС. — Это ты деньги снял? — Да, Ириш. У матери машина сломалась. Пришлось снять. Это ничего? — Ничего. Это же наши деньги. — Просто у нее там... Короче, много чего полетело. Надо ей новую покупать, конечно. — Так пусть купит. — Да откуда у нее деньги? Она же еще и ремонт затеяла. Короче, навалилось. Вот я и помог ей. — Хорошо. Рада, что ты такой заботливый сын! — Еще и любящий муж. — Это я знаю.

Три месяца назад. Ирина ковырялась вилкой в тарелке, когда на кухню зашла мать. — Ты чего не ешь? Не беременна случайно? — Мам! Мать налила кофе: — А что «мам»? Ведь рожать все равно будешь. Когда купите квартиру, ремонт сделаете... — Тогда это нескоро, — заметила дочь. — Почему? Уже год с момента свадьбы прошел. Вы же должны были к этому моменту что-то накопить. Плюс наш подарок. На остаток — ипотеку. Чего вы ждете? Пока цены взлетят? — Мам, ты нас уже выгоняешь? — Нет, но Матвея не смущает жить в доме у родителей жены? Я понимаю, что весь второй этаж ваш, но все равно. — Мам, я бы рада. Но у нас денег нет. Теперь мать уже села рядом с дочерью. — Как нет? — Да Матвей потратился. На машину матери. Потом на ремонт ее балкона. Потом на путевку матери. — Ого! И ты позволяешь ему тратить на все это? Ирина кивнула: — Это же его мать. — А она на пенсию вышла? — Да вроде нет, — покачала головой Ирина. — Работает. — И сколько твой муженек матери отвалил? Дочь разблокировала телефон и открыла онлайн-банк. Брови матери взметнулись вверх: — Нормально так. А у тебя есть доступ к этим деньгам? — Это наш общий счет. — Вы туда и зарплаты переводите? — Нет, мам. Тут только деньги со свадьбы. Ваши. — Тогда собирайся! — Куда? Суббота же, отдохнуть надо! — Узнаешь. И паспорт возьми.

Через две недели. — Ирин, а я не понял. А где наши свадебные? Ты куда их дела? — Их мои родители забрали. — Что? По какому праву? Вечером все жильцы дома собрались в гостиной. Начала мать: — Матвей, мы решили забрать у вас деньги, подаренные нами на вашу свадьбу. Потому что вы на них квартиру так и не купили. — Но мы бы купили! — Возможно. Но теперь мы сами на них купили квартиру. Ирина и Матвей с удивлением посмотрели на родителей жены. — Да, мы купили новостройку. Пришлось добавить свои, чтобы мы могли платеж по ипотеке потянуть. Зять вдруг вскочил: — То есть вы взяли наши деньги и купил квартиру на себя? Это воровство, получается? Теща посмотрела зятю в глаза: — Воровство – это семейные деньги, подаренные на квартиру, отдавать своей матери. Прекрасно проживая в это же время в доме тещи и тестя. — Ах вот оно что! Вам жалко, что я наши деньги на помощь матери трачу?! Мать мысленно отсчитала до 10 и только потом ответила: — Деньги от нас были целевыми. И мы забрали их, чтобы потратить на эту цель. Матвей кивнул: — Тогда квартиру надо на нас записать. — Нет, квартира оформлена на нас. — Но вы же Ирине купили квартиру, так? — Все так. Ей, а не вам. А вот тебе, как главе семьи, надо начинать думать, где вы жить будете. — В смысле? — Через 3 месяца мы будем ремонт здесь делать. Так что вам надо съезжать. — Что? Ремонт? — Конечно. Мы уже 3 года не делали его. Как раз летом и начнем. — Подведем итоги, — впервые заговорил тесть. – Через 3 месяца вы от нас съезжаете. За это время ты, Матвей, должен найти жилье для своей семьи. А квартиру, когда будет готова, мы будем сдавать. Чтобы ипотеку побыстрее отдать. — Так давайте мы вашу, то есть Иркину, квартиру и снимем. Ну как она достроится и ремонт вы сделаете. А пока мы тут поживем. На время ремонта уедем. А? Ответила мать: — Мы полчаса говорили о том, чтобы вы начали самостоятельную жизнь. А ты тут же напрашиваешься к нам в квартиру? — Так мы же платить будем! — Какая разница? После переезда на съемную квартиру Матвей забыл о денежной помощи матери. Денег свободных и так не было, а теперь и подавно. Ирина тоже кое-что поняла и забрала управление семейным бюджетом в свои руки. Молодые активно копят на квартиру.