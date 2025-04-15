"Лезь в окно"? Подозреваю, что он пытался проделать трюк "давай сбежим, не заплатив", который подаётся как романтическая уловка, чтобы покорить девушку...
15 человек, которые лично убедились, что во время свидания может произойти все что угодно
Народное творчество
1 час назад
Свидание — всегда маленькое приключение, полное ожиданий и надежд. Ведь кто знает, вдруг на встречу придет «тот самый» человек, с которым захочется прожить всю жизнь. Но у судьбы, как известно, чувство юмора весьма своеобразное. И порой она устраивает такие сюрпризы, что остается либо смеяться, либо плакать.
- Познакомилась с парнем. На шестое свидание пригласил меня к себе. Я привела себя в порядок, пришла вся такая красивая. Он сказал, что сейчас придут его друзья. Хм... И вот приходят два мужика лет под 50 и женщина. И вчетвером начинают меня заманивать в свой бизнес по продаже косметики. Так быстро я еще ни с одного свидания не убегала, да еще и со стопкой ознакомительной литературы. © Не все поймут / VK
- Пошла на свидание. Гуляли в парке. Парень сказал, что отойдет на секунду, чтобы взять что-нибудь вкусненького. В итоге его не было 40 минут, я уже собралась уходить. И тут он появляется и невозмутимо выдает: «Прости, просто меня на халяву тетя покормила. Она тут рядом живет и позвала к себе. Не упускать же такую возможность». © Палата № 6 / VK
- Это было мое лучшее свидание. Парень не смог заплатить за кофе и сказал: «Лезь в окно, я отвлеку официанта, они за тобой не побегут!». Мне пришлось все оплатить самой. Парень еще пару месяцев писал и искренне не понимал, почему я ушла, не попрощавшись, и больше не отвечаю ему. © Подслушано / Ideer
- Парень настоял, чтоб мы встретились после моей работы, хотя я говорила, что буду голодная. Ничего, мол, я тебя покормлю! При встрече вытащил из-за пазухи мятую шоколадку. Отвечаю, что у меня диабет, я такое не ем. Продолжает мне настойчиво ее совать. Потом отвел в пекарню (спасибо, я не ем выпечку, особенно вечером), угостил чаем, и следующий час мы сидели на насестах, потому что нормальных стульев там не было. В течение этого часа я слушала о его похождениях. Уходила, отговорившись, что дома голодная кошка. На следующий день он мне написал: «Нормально посидели, повторим?» Ну уж нет! © Anna Artobolevskaia (Aloria) / ADME
- Познакомилась в сети с очаровательным парнем, долго болтали, а затем решили встретиться в реале. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком за спиной, я немножко удивилась, но потом подумала, что у всех свои причуды. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете, а в конце прогулки он проводил меня до дома и со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится», вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, что в одной из переписок я сказала, что всегда мечтала о всей серии. А он запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- Познакомился с девушкой в соцсети. Девушка была очень симпатичная и приятная. Решили через неделю встретиться в кафе. Она пришла с подругой, а я этого терпеть не могу. Это ведь свидание, а не встреча друзей! Отошел позвонить и краем уха услышал такую беседу: «Парень нормальный, но не мой тип. Давай, как обычно, поедим вкусно и попрощаемся». Я не скупердяй, но в мои планы не входило кормить 2 подружек. Незаметно подошел к официанту и сказал, что счет раздельный. Девушки заказали первое, второе, салат, напитки и десерт. Я заказал кофе и штрудель. В конце попросил счет. Когда дали 2 счета, девушки вдруг начали верещать, что я нищеброд, маменькин сынок и т. д. А я просто оплатил свой счет, дал официанту на чай и ушел. © geektatoo / Pikabu
- На втором свидании парень покупал себе теплые носки в супермаркете, так как не был готов к прогулке в парке, о которой мы с ним договаривались. Самое смешное, что он их так тщательно выбирал, будто действительно хотел погулять, а на самом деле мы просто вернулись в машину, и наше свидание на этом закончилось. © Подслушано / Ideer
- Один парень пригласил меня на свидание. Повел в довольно дорогой ресторан, заказал всякие деликатесы. Круто, думаю, романтика! В конце принесли счет, и тут я обалдела: кавалер попросил у меня телефон, но не для того чтобы позвонить, а сдать в ломбард, чтобы расплатиться за ужин. Мне его жалко стала, дала телефон, и он через пару дней действительно насобирал денег и выкупил трубку обратно. Но больше мы с ним не встречались. © Подслушано / Ideer
- Была на свидании. В конце ужина мой кавалер попросил раздельный счет. Это было неожиданно, потому что он оплатил мне такси и купил цветы. Ну ладно, думаю. Достала кошелек, он сказал: «Погоди, мы еще не выяснили, кто платит». Затем отодвинул со стола и поставил туда локоть, давая понять, что сейчас будет армрестлинг. Я проиграла и честно заплатила за нас двоих. © Палата № 6 / VK
- 2 года переписывалась с парнем, наконец, приехала в его город. Он пригласил меня на свидание на ужин в пафосный ресторан. Я был так взволнована! Нацепила шикарные серьги, накрасила глаза, чего, кстати, никогда до этого не делала. Он заехал за мной, мы пошли в ресторан. И тут до меня дошло, что я забыла сменить обувь! Я пошла в шлепках для ванной! Вдобавок ко всему они не были какими-то простенькими, они были ярко-фиолетового цвета с цветочками. На протяжении всего ужина пыталась спрятать ноги, скрестив их под столом, но чувствовала себя идиоткой на протяжении всего этого времени. На следующем свидании, еще до того как я села в машину, парень посмотрел на мои ноги, а я жутко покраснела. До сих пор он припоминает мне это и все время дразнит. © Harshita Muralidhar / Quora
- Это было наше первое свидание: ужин в ресторане, прогулка по городу. Кавалер вызвал мне такси премиум-класса, выбрав способом оплаты свою банковскую карту. Подъехал роскошный мерседес. Я чуть не завизжала от восторга! Мы попрощались, я села в такси и в пути услышала: «Оплата банковской картой будет заменена на наличные». © Карамель / VK
- Договорились встретиться у метро. Однако молодой человек не соизволил прийти. Зато явились его мама, папа и тетя. Они хотели посмотреть на меня. А я стояла и удивлялась, почему какие-то посторонние люди так пристально меня разглядывают. © VividIcyMAri / Pikabu
- На первое свидание парень пригласил меня в ресторан на ужин. В салате, который я заказала, были помидоры-черри. Я откусила кусочек помидорки, и тут же его внутренности взлетели в воздух и приземлились прямо в глаз парню. Я подумала, что это фиаско, а он посмеялся. В общем, через три месяца мы с ним обручились. © Leslie Hammer / Quora
- На первое свидание парень пригласил меня в суши-бар. А я ненавижу эту сырую рыбу и взяла с собой курицу, ну не голодать же весь вечер. Получилось так, что мы оба не ели эти суши и постоянно отлучались в туалет. Когда я в очередной раз вернулась из дамской комнаты, парень убрал с моей кофточки кусочек курицы и промолвил: «М-м-м, курочка. А у меня пирожки». Так я поняла, что это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
- Пригласил меня симпатичный парень на свидание. Мы встретились, погуляли, пошли в заведение быстрого питания. Сели за столик, парень сказал, что здесь делают вкусное мороженое, попросил его подождать. Вернулся он с одним рожком, который сам же и начал есть. Еще сказал: «Спасибо, Надя, что придержала мне место!» © Палата № 6 / VK
Иногда свидания заканчиваются не романтической сказкой, а неожиданной главой из комедии абсурда. Но кто знает — может, именно за следующим углом судьба все же припрятала то самое счастье.
Комментарии
Уведомления
Ну хоть коменты старые сохраняйте!!! Истории эти уже наизусть знаем, а комментарии могли не все прочесть. 😡
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