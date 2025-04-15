15 человек, которые лично убедились, что во время свидания может произойти все что угодно

Народное творчество
1 час назад

Свидание — всегда маленькое приключение, полное ожиданий и надежд. Ведь кто знает, вдруг на встречу придет «тот самый» человек, с которым захочется прожить всю жизнь. Но у судьбы, как известно, чувство юмора весьма своеобразное. И порой она устраивает такие сюрпризы, что остается либо смеяться, либо плакать.

  • Познакомилась с парнем. На шестое свидание пригласил меня к себе. Я привела себя в порядок, пришла вся такая красивая. Он сказал, что сейчас придут его друзья. Хм... И вот приходят два мужика лет под 50 и женщина. И вчетвером начинают меня заманивать в свой бизнес по продаже косметики. Так быстро я еще ни с одного свидания не убегала, да еще и со стопкой ознакомительной литературы. © Не все поймут / VK
  • Пошла на свидание. Гуляли в парке. Парень сказал, что отойдет на секунду, чтобы взять что-нибудь вкусненького. В итоге его не было 40 минут, я уже собралась уходить. И тут он появляется и невозмутимо выдает: «Прости, просто меня на халяву тетя покормила. Она тут рядом живет и позвала к себе. Не упускать же такую возможность». © Палата № 6 / VK
  • Это было мое лучшее свидание. Парень не смог заплатить за кофе и сказал: «Лезь в окно, я отвлеку официанта, они за тобой не побегут!». Мне пришлось все оплатить самой. Парень еще пару месяцев писал и искренне не понимал, почему я ушла, не попрощавшись, и больше не отвечаю ему. © Подслушано / Ideer
Капибара в кимоно
17 часов назад

"Лезь в окно"? Подозреваю, что он пытался проделать трюк "давай сбежим, не заплатив", который подаётся как романтическая уловка, чтобы покорить девушку...

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  • Парень настоял, чтоб мы встретились после моей работы, хотя я говорила, что буду голодная. Ничего, мол, я тебя покормлю! При встрече вытащил из-за пазухи мятую шоколадку. Отвечаю, что у меня диабет, я такое не ем. Продолжает мне настойчиво ее совать. Потом отвел в пекарню (спасибо, я не ем выпечку, особенно вечером), угостил чаем, и следующий час мы сидели на насестах, потому что нормальных стульев там не было. В течение этого часа я слушала о его похождениях. Уходила, отговорившись, что дома голодная кошка. На следующий день он мне написал: «Нормально посидели, повторим?» Ну уж нет! © Anna Artobolevskaia (Aloria) / ADME
  • Познакомилась в сети с очаровательным парнем, долго болтали, а затем решили встретиться в реале. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком за спиной, я немножко удивилась, но потом подумала, что у всех свои причуды. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете, а в конце прогулки он проводил меня до дома и со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится», вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, что в одной из переписок я сказала, что всегда мечтала о всей серии. А он запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
  • Познакомился с девушкой в соцсети. Девушка была очень симпатичная и приятная. Решили через неделю встретиться в кафе. Она пришла с подругой, а я этого терпеть не могу. Это ведь свидание, а не встреча друзей! Отошел позвонить и краем уха услышал такую беседу: «Парень нормальный, но не мой тип. Давай, как обычно, поедим вкусно и попрощаемся». Я не скупердяй, но в мои планы не входило кормить 2 подружек. Незаметно подошел к официанту и сказал, что счет раздельный. Девушки заказали первое, второе, салат, напитки и десерт. Я заказал кофе и штрудель. В конце попросил счет. Когда дали 2 счета, девушки вдруг начали верещать, что я нищеброд, маменькин сынок и т. д. А я просто оплатил свой счет, дал официанту на чай и ушел. © geektatoo / Pikabu
  • На втором свидании парень покупал себе теплые носки в супермаркете, так как не был готов к прогулке в парке, о которой мы с ним договаривались. Самое смешное, что он их так тщательно выбирал, будто действительно хотел погулять, а на самом деле мы просто вернулись в машину, и наше свидание на этом закончилось. © Подслушано / Ideer
  • Один парень пригласил меня на свидание. Повел в довольно дорогой ресторан, заказал всякие деликатесы. Круто, думаю, романтика! В конце принесли счет, и тут я обалдела: кавалер попросил у меня телефон, но не для того чтобы позвонить, а сдать в ломбард, чтобы расплатиться за ужин. Мне его жалко стала, дала телефон, и он через пару дней действительно насобирал денег и выкупил трубку обратно. Но больше мы с ним не встречались. © Подслушано / Ideer
  • Была на свидании. В конце ужина мой кавалер попросил раздельный счет. Это было неожиданно, потому что он оплатил мне такси и купил цветы. Ну ладно, думаю. Достала кошелек, он сказал: «Погоди, мы еще не выяснили, кто платит». Затем отодвинул со стола и поставил туда локоть, давая понять, что сейчас будет армрестлинг. Я проиграла и честно заплатила за нас двоих. © Палата № 6 / VK
  • 2 года переписывалась с парнем, наконец, приехала в его город. Он пригласил меня на свидание на ужин в пафосный ресторан. Я был так взволнована! Нацепила шикарные серьги, накрасила глаза, чего, кстати, никогда до этого не делала. Он заехал за мной, мы пошли в ресторан. И тут до меня дошло, что я забыла сменить обувь! Я пошла в шлепках для ванной! Вдобавок ко всему они не были какими-то простенькими, они были ярко-фиолетового цвета с цветочками. На протяжении всего ужина пыталась спрятать ноги, скрестив их под столом, но чувствовала себя идиоткой на протяжении всего этого времени. На следующем свидании, еще до того как я села в машину, парень посмотрел на мои ноги, а я жутко покраснела. До сих пор он припоминает мне это и все время дразнит. © Harshita Muralidhar / Quora
  • Это было наше первое свидание: ужин в ресторане, прогулка по городу. Кавалер вызвал мне такси премиум-класса, выбрав способом оплаты свою банковскую карту. Подъехал роскошный мерседес. Я чуть не завизжала от восторга! Мы попрощались, я села в такси и в пути услышала: «Оплата банковской картой будет заменена на наличные». © Карамель / VK
  • Договорились встретиться у метро. Однако молодой человек не соизволил прийти. Зато явились его мама, папа и тетя. Они хотели посмотреть на меня. А я стояла и удивлялась, почему какие-то посторонние люди так пристально меня разглядывают. © VividIcyMAri / Pikabu
  • На первое свидание парень пригласил меня в ресторан на ужин. В салате, который я заказала, были помидоры-черри. Я откусила кусочек помидорки, и тут же его внутренности взлетели в воздух и приземлились прямо в глаз парню. Я подумала, что это фиаско, а он посмеялся. В общем, через три месяца мы с ним обручились. © Leslie Hammer / Quora
  • На первое свидание парень пригласил меня в суши-бар. А я ненавижу эту сырую рыбу и взяла с собой курицу, ну не голодать же весь вечер. Получилось так, что мы оба не ели эти суши и постоянно отлучались в туалет. Когда я в очередной раз вернулась из дамской комнаты, парень убрал с моей кофточки кусочек курицы и промолвил: «М-м-м, курочка. А у меня пирожки». Так я поняла, что это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Пригласил меня симпатичный парень на свидание. Мы встретились, погуляли, пошли в заведение быстрого питания. Сели за столик, парень сказал, что здесь делают вкусное мороженое, попросил его подождать. Вернулся он с одним рожком, который сам же и начал есть. Еще сказал: «Спасибо, Надя, что придержала мне место!» © Палата № 6 / VK

Иногда свидания заканчиваются не романтической сказкой, а неожиданной главой из комедии абсурда. Но кто знает — может, именно за следующим углом судьба все же припрятала то самое счастье.

Комментарии

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Mirasun
52 минуты назад

Ну хоть коменты старые сохраняйте!!! Истории эти уже наизусть знаем, а комментарии могли не все прочесть. 😡

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