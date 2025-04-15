15 человек, которые лично убедились, что во время свидания может произойти все что угодно

Свидание — всегда маленькое приключение, полное ожиданий и надежд. Ведь кто знает, вдруг на встречу придет «тот самый» человек, с которым захочется прожить всю жизнь. Но у судьбы, как известно, чувство юмора весьма своеобразное. И порой она устраивает такие сюрпризы, что остается либо смеяться, либо плакать.