12 историй о том, что беременность и роды — абсолютно особенное время

Самая жуть-это помидор, заполненный черничным вареньем со сметаной и сверху соль. Муж с кухни вылетал, когда я только начинала мякоть из помидора доставать🤣не мог смотреть, как я это ем. Жареные до угольков пельмени со сметаной тоже непередаваемое черно-белое блюдо🤣соленые грузди свекра могла есть мисками даже без хлеба и желательно ночью. Свекр целую бочку засолил, потом смеялся, что я весь его закусон сожрала🤣 Рожала в январе 22 года назад и уж очень мне хотелось зимой и ягод свежих и фруктов вкусных экзотических. Не знаю, где это муж всё доставал, но по возможности старался. Если ничего не "добывал", варил из замороженной вишни компот, я съедала все ягоды, он пил компот. И клюкву грызла прям мороженую. А вообще, слава богу, что всё давным давно позади 🙏