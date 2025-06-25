Ей ПРЕДЛОЖИЛИ пройти КТГ?
Боже, нас ЗАСТАВЛЯЛИ. Без КТГ врачиха не принимала.
У меня дить лежал так, что что-то там мне пережимал, и дольше 5 минут на спине я лежать не могла, дальше меня начинало мутить, а к 14-15 минуте рвотные позывы просто заставляли переворачиваться на бочок, потому что повернуть голову вбок уже не помогало...
И ладно бы, были какие-то показания к КТГ, но нет, просто плановое...
12 историй о том, что беременность и роды — абсолютно особенное время
Говорят, беременность — это когда ты цветешь, сияешь и ешь клубнику в два часа ночи, а роды — как марафон с сюрпризом на финише. Но на самом деле это время, наполненное непредсказуемостью, курьезными, странными и порой даже забавными моментами. Собрали 12 честных историй о том, как на самом деле проходит это «особенное время».
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Во время беременности пришла в поликлинику при роддоме, там мне предложили пройти кардиотокографию (КТГ). Я отказалась, потому что у меня с собой не было простыни, чтобы прикрыться. Объясняю, мол, у вас в кабинете лежат женщины с задранными платьями, а какой-то посторонний мужик в дверь постоянно заглядывает. А мне в ответ рыжая беременная вся в проводах кричит возмущенно, что это не посторонний мужик, а ее муж... © Василиса Васильева / Dzen
- Знакомая недавно родила. Спрашиваю: «Как роды прошли?» А она, мол, приехала в роддом, а уже через 1,5 часа стала мамой, даже не мучилась. Я в непонятках: «Как так?» Ее ответ поразил. Оказалось, когда начались схватки, она была на концерте Depeche Mode, и никак не хотела с него уходить, пока не досмотрит до конца. В итоге большая часть схваток была на концерте. © Подслушано / Ideer
- Всю свою жизнь я ненавидела сметану. И вот однажды днем в супермаркете я увидела свежие булочки и вдруг захотелось их съесть со сметаной. Я тут же бросилась делать тест на беременность. Он оказался отрицательным, спустя некоторое время я узнала, что была всего на 3,5 неделе. Моей дочери сейчас почти 17. Она обожает сметану и все, что с ней приготовлено. © addjasminetochampa / Reddit
- Всегда думала, что все эти закидоны беременных — просто выпендреж для привлечения внимания. Как же, на втором месяце беременности сама начала жрать лимоны с кожурой. Могла съесть 10-20 штук за день, вместо обеда и полдника. Так хотелось лимонов — аж трясло, еле сдерживалась, чтобы в магазине не наброситься. Лопала их ящиками всю беременность. Могла даже в транспорте вытащить лимон и начать хрустеть. © Tueri / Dzen
Ей ПРЕДЛОЖИЛИ пройти КТГ?
- У меня четверо детей, и при каждой беременности мне хотелось кислого, поэтому лимоны ела как яблоки. Домашние на меня даже смотреть не могли, а мне нравилось. А когда была беременна третьим ребенком, у меня была прям патологическая потребность в разгадывании кроссвордов, накупила кучу разных журналов и каждый день разгадывала. Сын родился с потрясающей логикой. В школе учился хорошо и все тестовые задания решал правильно и быстрее всех. © Счастливая / Dzen
- Когда я рожала, одновременно со мной поступила еще одна девушка. Укладка, ногти — очень красиво выглядела. И была у нее татуировка с драконом прямо внизу живота, поэтому во время родов все медсестры ей кричали: «Тужь дракончика! Дракон, раскрывайся!» © Подслушано / Ideer
- Я работала помощницей директора частного детского сада. Каждый день ко мне подбегал один мальчишка, чтобы поздороваться. Однажды он подошел, как обычно, крепко обнял меня и спросил, когда у меня в животе появится ребенок. Я рассмеялась, потому что я просто набрала пару килограмм и сказала, что я не беременна. Спустя 5 дней я пошла и сделала тест, потому что его слова не выходили у меня из головы. Оказалось, что у меня почти закончился первый триместр! © VariousMacaroons / Reddit
- Мы с мужем ночевали в отеле, и я никак не могла уснуть. Я даже расплакалась, так сильно мне хотелось лечь в свою удобную кроватку. Кроме того, меня сильно раздражал шум на улице. Муж проснулся от того, что я истерически плакала. Он собрал все и отвез меня домой в час ночи. Мы приехали домой в 4:30 утра, и я сразу же сделала тест, и он оказался положительным. © the-willow-witch / Reddit
Когда моей дочурке было 3 месяца у неё поднялась температура, она заболела. Мне стало так горестно и я вдруг начала рыдать. Я очень редко плачу и тогда caма удивилась, почему вдруг такая реакция? Потом узнала что уже 7 недель беременности.
- Месяце на пятом беременности приспичило сходить за грибами. Благо, была осень. Муж, конечно, меня пытался отговорить: «Зачем тебе в лес? Успокойся!» А у меня прям тоска, в итоге поехали. У меня уже был достаточно заметный округлый живот, садиться на корточки я уже не могла, поэтому когда видела гриб, вставала на колени, чтобы до него дотянуться. Нашла я полянку с лисичками и ползала по ней на коленках, периодически восклицая: «А вот смотри еще!», «Ой, как много!», «Ой, красота!», а муж стоял пораженный, но с улыбкой умиления на лице. © Екатерина Пономарева / Dzen
- Во время первой беременности я во всех аптеках скупала глюконат кальция. Меня узнавали во всех аптеках нашего района, а если не было глюконата, ела мел. Однажды перед телевизором не заметила, как заточила несколько штук мелков и мне захотелось еще, а это были последние. Я с такой злобой допрашивала мужа, куда он дел мел, ведь была целая коробка. Муж сначала хихикал, потом уже со слезой в голосе завопил: «Ты что же, думаешь, что я тоже ем эту гадость?!» © Викторовна / Dzen
- Мне жутко хотелось томатного сока посреди ночи. Пошла на кухню — там стояли 10 банок перца в томате. Я их вскрыла, заливку выпила. До утра отпустило. На следующий день захотелось острых маринованных томатов. Нашла такие в трехлитровых банках, купила и съела всю банку. Ночью снова захотела томатный сок, пошла в ларек, а его там нет. Обошла полрайона и, в конце концов, нашла, а утром снова захотелось помидоров. Отпустило меня только после третьей банки. Сын с детства ненавидит помидоры и никогда не ест их и соусы тоже, видимо, тогда наелся. © Анна Алексеева / Dzen
- Когда я была беременна, мы с мужем поехали в отпуск. Гуляли там по улочкам города, наслаждались отдыхом, потом свернули с главной улицы, и муж сказал, что хотел бы поужинать в нашем любимом ресторане. И тут я как начала кричать на него, закатила ему истерику, что он не запланировал ничего особенного и что мы просто бесцельно ходим по улицам. Я сама не могла понять, зачем я так сделала, а позже на той же неделе у меня случилась задержка, и я сделала тест на беременность, именно так мы и узнали, что ждем малыша. © alliejc / Reddit
А вот еще статья с правдивыми историями о беременности:
Комментарии
Сожрала весь ревень на даче. Ребенок ревень любит, а я на него больше смотреть не могу
Самая жуть-это помидор, заполненный черничным вареньем со сметаной и сверху соль. Муж с кухни вылетал, когда я только начинала мякоть из помидора доставать🤣не мог смотреть, как я это ем. Жареные до угольков пельмени со сметаной тоже непередаваемое черно-белое блюдо🤣соленые грузди свекра могла есть мисками даже без хлеба и желательно ночью. Свекр целую бочку засолил, потом смеялся, что я весь его закусон сожрала🤣 Рожала в январе 22 года назад и уж очень мне хотелось зимой и ягод свежих и фруктов вкусных экзотических. Не знаю, где это муж всё доставал, но по возможности старался. Если ничего не "добывал", варил из замороженной вишни компот, я съедала все ягоды, он пил компот. И клюкву грызла прям мороженую. А вообще, слава богу, что всё давным давно позади 🙏
Я как не в себя ела жареный черный хлеб с солью и огурцом. Сын огурцы обожает.
Ha работу ходила мимо киоска готовой еды, где продавались максимально майонезные салаты. Никогда их не ела, а тут три дня подряд при виде этих салатов аж слюна капать начинала )) покупала и с огромным удовольствием поедала их перед работой, в 7 утра. Через неделю увидела положительный тест )) потом всю беременность самым вкусным в мире для меня были медовое пирожное и ряженка, в паре ))
у меня не было никаких бзиков во время беременности , мне было все равно, что есть. и токсикоза не было. и на запахи не реагировала . все как всегда .поэтому мне странно все это читать