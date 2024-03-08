15+ пользователей сети, чьи мамы и бабушки с легкостью могли бы выиграть конкурс «Мисс Вселенная»
Народное творчество
4 минуты назад
Стандарты женской внешности во всем мире меняются из года в год. Однако если посмотреть на мам и бабушек на старых фотографиях, то может показаться, что именно они были эталоном красоты. Есть в них какое-то необъяснимое очарование и шарм, причем без всяких современных фильтров.
- Так-так. Получается, что вам нужен отец? © jon_targareyan / Reddit
- Я бы многое отдал, чтобы отправиться в прошлое и потягаться с твоим отцом за право быть с этой женщиной. © justapcguy / Reddit
«Моя мама сделала это фото перед тем, как впервые пошла с папой на свидание»
- У него не было шансов! © Far-Poet1419 / Reddit
«Мама в 1971 году»
«Свадебное фото моей бабушки в 1980-х»
«1984 год. Отец был невысокого роста, а мама словно амазонка»
«Фото моей мамы во время медового месяца с папой. 1983 год»
«Моя мама примерно в 1957 году»
- Мне показалось, что это Одри Хепберн. Божечки, какая красивая! © ***sonSlides / Reddit
Кстати, в другой статье мы сделали еще одну подборку фото мам и бабушек, которые иллюстрируют, как огненно хороши были женщины того времени.
«А это моя мама в 80-х»
«Моя мамуля в 1967 году»
- О-о-о, как же она прекрасна! Прошу, скажите ей об этом. © Goodizm / Reddit
«Бабушка держит моего отца перед Триумфальной аркой в 1968 году»
«Моя мама в 60-х»
- Она носила такие ботинки просто на прогулку? © DavoTB / Reddit
«А вот моя бабушка в конце 1960-х»
- Шикарные глаза. В них запросто можно потеряться. © Chip_dirk91 / Reddit
«Мама и папа в 1978 году»
- Как бы мне хотелось, чтобы кто-то смотрел на меня так, как твой папа смотрит на маму. © UnIntelligent_Local / Reddit
«Моя любимая фотография бабушки»
«Моя мама в 80-е»
- Она очень похожа на Леди Гагу. © Desperate_Counter502 / Reddit
«Выпускное фото моей мамы в школе. 1957 год»
«Фото моей мамы. Примерно 1967 год»
«Мама в 18 лет. 1969 год»
«Моя мама. Цветовая палитра 80-х — это что-то с чем-то»
Бонус: «Моя прапрабабушка. Начало 1900-х»
Сложно объяснить, почему от просмотра подобных снимков в душе становится тепло. Некоторые пользователи сети даже сделали фото, на которых прошлое и настоящее слились в одном коллаже.
Фото на превью FatsyCline12 / Reddit
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Слабая подборка. Шакалистые фото ничем не примечательных людей (в основном)
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