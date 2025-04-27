15 фотографий за которыми скрывается милые и добрые истории

Иногда за обычными фотографиями прячутся трогательные моменты, которые греют душу. Эти снимки доказывают, что в мире по-прежнему много тепла, доброты и любви.

«Я и мой близнец»

«Вас не отличить друг от друга!» © f700es / Reddit

«Коттон, которого я приютила в апреле 2023 года, — это лучшее решение в моей жизни»

«Сегодня получила по почте открытку, которую мой друг отправил мне 18 лет назад»

«Отцу 70 лет. Впервые в жизни он решил сделать у себя дома дорожку из кирпича»

«У меня и у мамы абсолютно одинаковые руки»

«Мой папа сегодня официально закончил проходить курс лучевой терапии»

«Мой дедушка в течение 70 лет собирал мелочь в этой стеклянной бутыли, и вот наконец-то он разрешил мне ее пересчитать»

«Я остановилась выпить что-нибудь на скорую руку... и вот эта маленькая душа подошла ко мне и положила голову мне на ногу. Это было настоящее волшебство»

«Познакомьтесь с Мими — я совсем недавно приютила этого малыша»

«Этот учитель купил пасхальные яйца для своих учеников за свои собственные деньги»

«Бабушка приютила Киру несколько месяцев назад. Она старая кошка, не любила других кошек и людей, поэтому сидела в приюте в маленькой комнате. Когда бабушка ее увидела, Кира запрыгнула к ней на колени, и с тех пор они не расстаются»

«Я в больнице, и мой врач заказал для меня пиццу»

«Это двухслойный Oreo с шоколадным кремом. Мне кажется, что я становлюсь свидетелем чего-то уникального, что бывает раз в жизни»

«Я нашел окаменелость на плиточном полу аэропорта»

«Птицы строят гнездо прямо в уличном фонаре у моей входной двери»