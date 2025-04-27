15 фотографий за которыми скрывается милые и добрые истории

Иногда за обычными фотографиями прячутся трогательные моменты, которые греют душу. Эти снимки доказывают, что в мире по-прежнему много тепла, доброты и любви.
«Коттон, которого я приютила в апреле 2023 года, — это лучшее решение в моей жизни» «Сегодня получила по почте открытку, которую мой друг отправил мне 18 лет назад»
Я думала, что только у нас письма и открытки идут несколько лет, а, оказывается, и за границей такое бывает.
«Отцу 70 лет. Впервые в жизни он решил сделать у себя дома дорожку из кирпича» «У меня и у мамы абсолютно одинаковые руки»
Мне родичи говорят, что у меня не их породы руки, что нормальная рука должна быть под лопату заточена🤣
«Мой папа сегодня официально закончил проходить курс лучевой терапии» «Мой дедушка в течение 70 лет собирал мелочь в этой стеклянной бутыли, и вот наконец-то он разрешил мне ее пересчитать» «Я остановилась выпить что-нибудь на скорую руку... и вот эта маленькая душа подошла ко мне и положила голову мне на ногу. Это было настоящее волшебство» «Познакомьтесь с Мими — я совсем недавно приютила этого малыша»
Очаровательный Муркохвост)
«Этот учитель купил пасхальные яйца для своих учеников за свои собственные деньги» «Бабушка приютила Киру несколько месяцев назад. Она старая кошка, не любила других кошек и людей, поэтому сидела в приюте в маленькой комнате. Когда бабушка ее увидела, Кира запрыгнула к ней на колени, и с тех пор они не расстаются» «Я в больнице, и мой врач заказал для меня пиццу» «Это двухслойный Oreo с шоколадным кремом. Мне кажется, что я становлюсь свидетелем чего-то уникального, что бывает раз в жизни» «Я нашел окаменелость на плиточном полу аэропорта» «Птицы строят гнездо прямо в уличном фонаре у моей входной двери»
Эти фотографии — напоминание о том, что добро можно найти даже в самых простых моментах. Главное — уметь его замечать и делиться им с другими. Еще больше душевных снимков ищите в этой
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