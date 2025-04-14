13 человек, которые вдохнули новую жизнь в старые вещи

Народное творчество
3 часа назад

Иногда старые вещи, которые на первый взгляд кажутся бесполезными, могут обрести вторую жизнь благодаря творческому подходу. Вместо того чтобы выбрасывать их, люди находят способ превратить эти вещи в нечто уникальное.

«Любимые джинсы сзади начали расползаться по швам и карманам. Помимо того, что починила, еще решила такую деталь добавить»

«Впервые сама себе сделала джинсы с иллюстрациями»

«Заметила, что на футболке есть пятно. Решила добавить этого забавного котика»

Alena
14 минут назад

Замечательно. Но лучше бы это нна новую майку, а не старую растянутую.

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«Одна из моих любимых рубашек порвалась. Но я нашел решение!»

«Мне очень нравятся мешковатые джинсы, но со временем они рвутся и изнашиваются. Нашла такое решение»

«Сделала это для своего друга. А ушло на это примерно два часа»

Alena
11 минут назад

Мужчина будет с цветочками нна попе ходить. А сделано красиво.

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«У мужа лопнули штаны на самом интересном месте. Сказала: „Оставь их мне!“ и починила»

Драконятина
1 час назад

Стянули. Лучше было бы подшить нормальную заплату с изнанки, а сверху аппликацию. И не видно, и крепко.

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«Починил джинсы своего 6-летнего сына. Это моя первая вышивка»

«Первый раз пробую вышивку на одном из старых шерстяных свитеров моей мамы. Я, конечно, новичок, но это было очень весело!»

OLE
1 час назад

Сдаётся мне, какие-то цветочки, разного размера, сюда подошли бы лучше.

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«Заштопалa штаны своего парня»

«Переделала старые джинсы»

«Заделала дырку в джинсах моего сына!»

Тапочек
24 минуты назад

Вот,адме,что надо было выложить.Ещё этот человек сказал что не очень шьет вручную.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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«Сшила этих милах из старого свитера»

Фото на превью Uafoto / Reddit

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