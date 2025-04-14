13 человек, которые вдохнули новую жизнь в старые вещи
Народное творчество
3 часа назад
Иногда старые вещи, которые на первый взгляд кажутся бесполезными, могут обрести вторую жизнь благодаря творческому подходу. Вместо того чтобы выбрасывать их, люди находят способ превратить эти вещи в нечто уникальное.
«Любимые джинсы сзади начали расползаться по швам и карманам. Помимо того, что починила, еще решила такую деталь добавить»
«Впервые сама себе сделала джинсы с иллюстрациями»
Нравится всё, кроме красного полукруга в районе, как бы выразиться, третьего глаза 😁
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«Заметила, что на футболке есть пятно. Решила добавить этого забавного котика»
«Одна из моих любимых рубашек порвалась. Но я нашел решение!»
«Мне очень нравятся мешковатые джинсы, но со временем они рвутся и изнашиваются. Нашла такое решение»
«Сделала это для своего друга. А ушло на это примерно два часа»
«У мужа лопнули штаны на самом интересном месте. Сказала: „Оставь их мне!“ и починила»
Стянули. Лучше было бы подшить нормальную заплату с изнанки, а сверху аппликацию. И не видно, и крепко.
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«Починил джинсы своего 6-летнего сына. Это моя первая вышивка»
- Теперь он будет самым крутым парнем в школе. © Dragon_scrapbooker / Reddit
«Первый раз пробую вышивку на одном из старых шерстяных свитеров моей мамы. Я, конечно, новичок, но это было очень весело!»
«Заштопалa штаны своего парня»
«Переделала старые джинсы»
«Заделала дырку в джинсах моего сына!»
Вот,адме,что надо было выложить.Ещё этот человек сказал что не очень шьет вручную.
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«Сшила этих милах из старого свитера»
- Да вы бы могли их продавать. © MeecoDaRaccoon / Reddit
Тут больше подборок, где люди преобразили свои старые вещи:
Фото на превью Uafoto / Reddit
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