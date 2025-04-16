6 вещей, которые изобрели женщины, чтобы сэкономить нам время, нервы и деньги
Все мы, будучи женщинами, пользуемся разными средствами для улучшения своей внешности. Фены, накладные ресницы, разного рода косметика уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но задумывались ли вы когда-нибудь, кто именно придумал эти бьюти-средства и какие испытания пришлось пройти их создателям, прежде чем они стали доступными для всех нас?
Накладные ресницы
В 1911 году канадская изобретательница Анна Тейлор создала первые запатентованные искусственные ресницы, сделав полумесяц из тканевого материала с прикрепленными к нему крошечными волосками. Спустя несколько лет новое изобретение быстро прижилось в Голливуде, придавая актрисам загадочности и усиливая их экранную привлекательность. В 1916 году во время съемок фильма «Нетерпимость» Д. У. Гриффит почувствовал, что актрисе чего-то не хватает. Добавление длинных искусственных ресниц сразу решило задачу. Искусственные ресницы стали неотъемлемой частью кинематографического образа и продолжили завоевывать популярность по всему миру.
Гладильная доска
Сара Бун была афроамериканской портнихой, которая прославилась изобретением современной гладильной доски. В своей патентной заявке она написала, что цель ее изобретения — "создать недорогое, простое, удобное и высокоэффективное устройство, особенно пригодное для глажки рукавов и корпусов женской одежды".
Будучи портнихой, она столкнувшись с жесткой конкуренцией, и искала способы сделать свои платья более привлекательными для покупателей. До этого портные в основном гладили одежду на деревянной доске, размещенной на двух стульях — метод, который неплохо подходил для широких юбок, но вообще не годился для узких и плотно прилегающих материалов. Решением Бун стала узкая изогнутая доска, которая легко скользила внутрь рукавов и позволяла перемещать одежду без образования складок. Ее конструкция также была мягко набита, чтобы избежать следов от деревянной поверхности, и складывалась для удобного хранения.
Менструальная чаша
Леона Чалмерс изобрела менструальную чашу в 1937 году, стремясь создать многоразовый и удобный продукт в качестве альтернативы одноразовым тампонам и прокладкам. Ее первая версия была сделана из вулканизированной резины и считалась более комфортной и незаметной. Однако продукт не получил широкой популярности из-за привычки женщин к тампонам и прокладкам, а также из-за стереотипов вокруг менструальной крови.
В начале 1950-х Чалмерс обновила дизайн чаши и продала патент, но компания, купившая его, не смогла добиться успеха из-за ограничений на маркетинг и продолжающегося табу на менструацию. Лишь в 1990-ых годах менструальные чаши получили новое развитие, став устойчивой альтернативой одноразовым продуктам. Менструальная чаша используется и сегодня. Покупка одной чаши эквивалентна 2800 тампонам! И она служит больше 10 лет.
Горячая расческа для выпрямления волос
Сара Уокер была афроамериканской предпринимательницей, ставшей первой женщиной-миллионершей среди чернокожих в Америке. Она считала, что чернокожим женщинам необходимо помогать в уходе за волосами. Помимо изобретения технологии выпрямления волос, она также занималась поиском различных средств и методов для улучшения роста волос. Несмотря на споры о первенстве изобретения, Сара Уокер оказала гораздо большее влияние на распространение этого средства. Горячая расческа во многом была похожа на современные выпрямители волос. Теплый воздух и тонкие зубцы помогали успешно выпрямлять кудрявые или волнистые волосы от корней до кончиков.
Спонж для макияжа
Реа Энн Сильва случайно попала в мир моды и красоты в далеких 2000-ых, когда продавала духи. Потом она начала работать визажистом в Лос-Анджелесе. Однако в процессе работы заметила, что косметика не всегда ложится равномерно на лице, а губки для макияжа неудобны и плохо охватывают труднодоступные участки. Сильва начала экспериментировать с формами и размерами губок, пока не остановилась на яйцевидной форме. Она не имела краев, а заостренный кончик позволял работать с труднодоступными участками.
Как глава отдела макияжа, Сильва делилась своими творениями с коллегами, но вскоре заметила, что ее губки исчезают. Актеры стали их тайком забирать. А это стало главным доказательством эффективности ее изобретения.
Устройство для перманентной завивки волос
Одни мечтают о прямых волосах, другие - о роскошных локонах. Для второй категории дам Марджори Джойнер изобрела первую машину для завивки волос, вдохновившись тем, как жаркое готовилось с бумажными шпильками для ускорения процесса. Она экспериментировала с бумажными стержнями и вскоре создала стол для завивки или выпрямления волос путем их обертывания. Этот метод позволял прическе держаться несколько дней.
Изначально изобретение вызывало жалобы на неудобство, поэтому Джойнер доработала его, добавив простую идею — защиту кожи головы во время завивки. Патент на это устройство сделал ее первой афроамериканкой, получившей патент.
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Комментарии
"жаркое готовилось с бумажными шпильками для ускорения процесса"??
А можно поподробнее?