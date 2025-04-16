6 вещей, которые изобрели женщины, чтобы сэкономить нам время, нервы и деньги

Сара Бун была афроамериканской портнихой, которая прославилась изобретением современной гладильной доски. В своей патентной заявке она написала, что цель ее изобретения — "создать недорогое, простое, удобное и высокоэффективное устройство, особенно пригодное для глажки рукавов и корпусов женской одежды".

Будучи портнихой, она столкнувшись с жесткой конкуренцией, и искала способы сделать свои платья более привлекательными для покупателей. До этого портные в основном гладили одежду на деревянной доске, размещенной на двух стульях — метод, который неплохо подходил для широких юбок, но вообще не годился для узких и плотно прилегающих материалов. Решением Бун стала узкая изогнутая доска, которая легко скользила внутрь рукавов и позволяла перемещать одежду без образования складок. Ее конструкция также была мягко набита, чтобы избежать следов от деревянной поверхности, и складывалась для удобного хранения.