15+ историй о том, как мужчины говорят «люблю» без слов
Мужчины, которые умеют рисовать идеальные стрелки не хуже визажистов, мужья, которые не боятся испачкать руки, отцы, которые учат дочерей забивать гвозди. Мы привыкли думать, что сила — это про мускулы и деньги. Но истории, которые мы собрали, доказывают обратное. Настоящая сила — в заботе, нежности и любви к тем, кто рядом.
- Был у меня парень. Жили вместе, в моей квартире, взятой в ипотеку. Он любил меня, говорил так, по крайней мере. Я постоянно натыкалась на острые углы мебели, а он говорил, что я несобранная. Кран постоянно капал, он знал, как его починить, но не чинил, уставал после работы. Если я случайно пересолила или недосолила еду, он говорил, какая я глупая, раз за столько лет не научилась правильно солить. Солнце всегда рано утром светило нам прямо в лицо, а он всегда говорил, что я дурацкую квартиру выбрала. Постепенно все в моей жизни стало дурацким, убогим, жалким. И он меня бросил. Потом в мою жизнь пришел другой. Он поменял все краны в моей квартире на новые после месяца отношений, хотя я его и не просила даже. Когда мы начали жить вместе, он первым делом передвинул кровать на новое место, а потом еще нашел и повесил специальные шторы, через которые утренние лучи солнца не проходят. А потом заменил всю старую мебель на новую, без острых углов. Если я неправильно солила еду, он просто добавлял соли или смеялся, что я это от большой любви к нему пересолила. Для него я самая прекрасная, умная, милая, хотя он о любви и не говорит особо, даже спустя 6 лет вместе. Но благодаря ему я поняла, что я не дурацкая, и квартира моя не дурацкая, и жизнь моя не дурацкая. Это в дурацких отношениях все становится таким, а с любящим и ценящим тебя человеком все прекрасно. © Не все поймут / VK
- Мои родители, что мама, что папа, были эмоционально холодными. Да, за пятерки хвалили — но не более. И с днем рождения поздравляли, но как-то сухо. А слова: «Ты классная, я тобой горжусь» я в семье впервые услышала от младшего брата. Мне это и правда было нужно услышать. Вот она, польза хождения по психологам.
- Я поняла, что не ошиблась с выбором второго мужа, когда всего через полгода после свадьбы моя 10-летняя дочь лежала дома с отравлением, и муж стойко за ней ухаживал: мыл пол, менял тазики, разбавлял лекарство и поил ее с ложечки. Они сразу друг для друга стали папулей и доченькой любимой. А биологический отец видит ее раз в год и звонит раз в месяц. Однажды она поехала к отцу в гости, а уже буквально через день папуля мчался за ней за 150 км, так как в трубку ребенок ревел белугой: «Заберите меня отсюда!» © Fedeny / Pikabu
- Сегодня была на свидании с парнем. Он — футболист, такой накачанный, брутальный. Так вот, гуляем мы по городу, и в какой-то момент срывается дождь. У меня потекла стрелка. И тут парень меня удивил: он неожиданно достал из своего портфеля косметику и легкими движениями начал вытирать разводы, попутно рисуя новую идеальнейшую стрелку. Оказалось, его мама — профессиональный визажист, а он очень неплохо рисует. Так что лет с 6 мама начала обучать его разным хитростям со словами «за плечами не носить». К своим 18 он уже успел и поработать по этой специальности. Считает, что визаж — это искусство, а не «женское дело». © Не все поймут / VK
- Живу с мужем и ребенком, и что-то бытовуха вся меня заела. В общем, разочаровалась я в семейной жизни. А тут я как-то поздно вечером стояла у окна и увидела, как стройный и накачанный мужчина в соседнем доме гладит детские вещи: ползунки, распашонки... И на меня вдруг такое счастье накатило! Я была искренне счастлива за женщину, которая рядом с таким мужчиной. Стала вновь верить в мужчин. © Подслушано / VK
«Его мать ушла от нас и снова вышла замуж. Но, несмотря на все жизненные перипетии, у меня есть ты, сынок»
- Папа появился в больнице внезапно. От боли я тогда мало что соображала: просто хрипела и выгибалась на простынях. Обезболивающие мало помогали. Да и перелом позвоночника — такая травма, при которой мало что может помочь. Мама стояла рядом, даже не бледная, а серая. Не плакала, нет. Она держала меня за руку и строго убеждала лежать спокойно. Только что врачи сообщили, что не знают, смогу ли я ходить, и руки у нее мелко тряслись, но голос не дрожал. Они сходили пару раз на свидание, и мама уже собиралась прощаться с ним. Когда меня привезли в палату, она почему-то на автомате набрала СМС, что дочь лежит в больнице и на встречу она не придет. А незнакомый мне тогда человек приехал через полчаса. Переговорил с врачами, принес полотенце, ковшик, маленькую подушечку под голову и зубную щетку с пастой. Разговаривал с мамой и со мной, успокаивал, утешал, убеждал, поддерживал, стал опорой, нерушимой стеной. Я была лежачая несколько месяцев. Мама работала и приезжала до работы в 6 утра и после работы, в 9 вечера. Он приезжал в свой обеденный перерыв и кормил меня с ложечки, выносил судно, приносил раскраски, каждый день читал мне книги вслух, много разговаривал, помогал проходить физиотерапию, вместе с мамой держал меня за руку, когда я училась заново ходить, выкатывал меня на каталке в парк подышать свежим воздухом. Абсолютно чужой человек стал заботиться о чужой женщине и о ее ребенке. Когда я больше года находилась на домашнем обучении, он часами сидел со мной, помогал наверстывать пропущенное, нашел мне репетиторов. Они с мамой расстались, но он пришел на мой выпускной... Всем знакомым он представляет меня только так: «Это — моя старшая дочь». Всем знакомым я представляю его только так: «Это — мой папа». © Lirala / Pikabu
- Дочь друга решила заняться косплеем. Их 3 одноклассницы, у девчонок глаза горели, они долго копили деньги на костюмы. Но никто из родителей не захотел им помогать, кроме моего друга. Он помог заказать костюмы в интернете, парики. Вот так батя возится с девчачьими хотелками.
- Пятилетняя дочь очень любит своего папу. Она постоянно хочет обнимать его, играть с ним. Муж тоже без ума от доченьки, она его принцесса и самая большая радость. Но все подруги и родственники уверены, что мне должно быть обидно, что у них такая сильная связь. А мне совсем не обидно, я счастлива. Я счастлива, что у моего ребенка есть папа. Самый лучший и самый любимый. И меня, скорее всего, поймут только бывшие девочки, у которых никогда не было отца. © Мамдаринка / VK
«Я — отец-одиночка. Вот потихоньку разбираюсь в новом для себя деле»
- Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому нужно только раскрыться, он просто не умеет выражать свои чувства ни словами, ни жестами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И неважно, что он подсмотрел где-то эту фразу, но нашел же в себе смелость сказать это! © Мамдаринка / VK
- Телефон сломался, отдали в ремонт. Хожу без телефона. Вчера легла спать пораньше, а муж еще с работы не пришел, так что я оставила записку ему, чтобы меня разбудил, как будет на работу идти. Обычно я встаю в 8, а муж уходит на работу около 6:30. Он, прочитав записку, оставил мне свой телефон, хотя без него не привык обходиться, и поставил будильник на 8 утра для меня, а рядом стикер: «Не хотел тебя рано будить, поспи лучше еще, солнышко» © Не все поймут / VK
«Папы в зоопарке. Я слева»
- Первое осознанное слово моего сына было «па». Все просто: первый месяц с ним я был почти я один, жена лишь кормила. Освободил ее от всех забот, у нее швы были... Потом вместо колыбельных пел ему Rammstein, и сын засыпал сразу. Сейчас ему 5 лет, но говорит, что помнит. Со всеми дурит и всех крутит, как хочет, кроме меня. Я никогда не кричал на него, мог строго сказать что-то, но в целом понимал его, так как похож на меня по характеру. © Chem1st / Pikabu
- У нашей трехлетней дочки каждый день самые разные красивые прически. И все меня очень хвалят! И каждый раз приходится уточнять, что это у нашего папы золотые ручки. Ведь я даже хвостик нормальный сделать не могу. А самое главное, что наш папа просто обожает делать прически, у него было три младших сестры, и муж всегда говорит, что дочь — самая заветная его мечта. © Мамдаринка / VK
- Я отец двоих замечательных детей и сторонник того, что некоторые навыки необходимы и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих готовить, убираться дома и ремонту — забивать гвозди, разбираться в устройстве автомобиля. Я замечал, что дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Но жена очень консервативна в плане воспитания детей и постоянно делает замечания сыну, когда он, например, готовит.
Говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается за неподобающие занятия. Не понимаю, откуда это у нее, так как мы дома делим все домашние дела, оба работаем. © Подслушано / Ideer
Базовые умения для решения бытовых вопросов одинаково необходимы и сыну, и дочери. Сложность ситуации, в которой могут оказаться дети в своей жизни, не предугадаешь, и пусть лучше моя дочь, вдобавок к женским умениям, знает, как поймать рыбу и развести костёр, а сын, вдобавок к мужским, - как приготовить ужин и зашить дырку на вещах, чем делать различия в духе "это не женское/не мужское дело". Детей надо учить всему, что может пригодиться: скрыть знание (при необходимости) - легче, чем обойтись без него.
- Сыну исполнился годик. Мой батя, глядя, как я вожусь с сыном, сказал: «Я никогда не играл с тобой... так. Я боялся потерять авторитет». Это правда, он никогда не играл с нами. Затем мой отец тихо добавил: «Мне жаль, что я не проявил больше любви к тебе. Но и мой отец никогда не был нежным». Самое интересное произошло в конце празднования. Батя заявил: «Удачи в воспитании мальчика. А то все сейчас говорят про эту „токсичную мужественность“. Чушь полная!» А я ему: «Пап, сегодня ты сказал, что не играл со мной, потому что боялся показаться немужественным. И твой отец вел себя так же. Что, по-твоему, значит термин „токсичная мужественность“?» Отец, удивленный: «Так вот что это такое!» Любите своих мальчиков, папы. И не забудьте показать им, насколько вы заботитесь о них. Мы воспитаем поколение, которое будет лучше нас и наших родителей. © voteslaughter / Reddit
- У двенадцатилетней дочери впервые начались критические дни. Мы разговаривали с ней об этом, она знает, что это такое, и что делать. Но когда все началось, меня не было дома, и дочь растерялась и испугалась. Я была на работе, а муж дома. Я волновалась и решила отпроситься домой, но, когда пришла, все уже было хорошо. Дочь с мужем смотрели мультфильм, она была веселой и спокойной. Я спросила, чем могу помочь. Дочь без стеснения сказала, что папа помог. Он выдал прокладку и еще раз рассказал о том, что это признак взросления. И не нужно бояться, ведь это нормально и означает, что все происходит так, как надо.
Потом муж заказал пиццу, сделал доченьке ромашковый чай с мятой, и они сели смотреть мультфильм. Весь вечер я лежала вместе с ними, обнимала дочь, держала мужу за руку, и не могла поверить, что мне так повезло. В моем детстве тема месячных была абсолютным табу для мужчин, и я до сих пор помню, как со стыдом проскакивала в ванную мимо отца, держа прокладку в руках. А муж современный человек. Он любит нашу дочь, он не боится женской физиологии. Очень горжусь мужем и нашей семьей. © Мамдаринка / VK
Эти истории — доказательство того, что любовь и забота не имеют пола, а быть сильным — не значит быть безэмоциональным. Настоящая сила в том, чтобы быть рядом в трудную минуту, учить детей быть лучше, а еще — делать маленькие, но важные вещи, которые меняют жизнь к лучшему.