15+ пар рассказали, как через смех, ярость и пот проводили ремонт дома

Совместный ремонт — отличная проверка отношений на прочность. Спорили ли вы когда-нибудь со второй половинкой с пеной у рта об оттенке краски для стен? А приходилось ли вам ставить на место зарвавшихся работников? Да или нет — в любом случае, следующие истории покажутся вам весьма захватывающими. А бонусом мы добавили 2 истории, в которых находчивость помогла людям отремонтировать вещи без скандалов и лишних затрат. И — как знать, — может быть, их опыт когда-то пригодится и вам.