15+ пар рассказали, как через смех, ярость и пот проводили ремонт дома

20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Народное творчество
3 года назад
Совместный ремонт — отличная проверка отношений на прочность. Спорили ли вы когда-нибудь со второй половинкой с пеной у рта об оттенке краски для стен? А приходилось ли вам ставить на место зарвавшихся работников? Да или нет — в любом случае, следующие истории покажутся вам весьма захватывающими. А бонусом мы добавили 2 истории, в которых находчивость помогла людям отремонтировать вещи без скандалов и лишних затрат. И — как знать, — может быть, их опыт когда-то пригодится и вам.
Герои другой нашей статьи превратили процесс ремонта в занимательные истории. А как вы клеили обои со второй половинкой, обновляли мебель или красили стены? Расскажите об этом в комментариях.