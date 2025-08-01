15+ пар рассказали, как через смех, ярость и пот проводили ремонт дома

Истории
2 часа назад

Совместный ремонт — отличная проверка отношений на прочность. Спорили ли вы когда-нибудь со второй половинкой с пеной у рта об оттенке краски для стен? А приходилось ли вам ставить на место зарвавшихся работников? Да или нет — в любом случае, следующие истории покажутся вам весьма захватывающими. А бонусом мы добавили 2 истории, в которых находчивость помогла людям отремонтировать вещи без скандалов и лишних затрат. И — как знать, — может быть, их опыт когда-то пригодится и вам.

  • Строили с мужем сами дом. За время стройки я успела выучить и названия инструментов, и нюансы процессов... Муж уехал на работу, а я тем временем вызвала энергосеть подводить к дому электричество. Работники сразу дали понять, что я тут — никто и на мое мнение им — плевать. Но они резко умничать перестали, когда я на просьбу принести из машины, цитирую: «Такую длинную штуку, на сверло похожую, но с палкой поперек» не моргнув глазом уточнила: «Вам центровка нужна?» Работник чуть с лесов от удивления не рухнул. © Валенсия / Dzen
  • Сегодня с мужем годовщина. Приезжаю домой, лежат лепестки роз от входной двери к спальне, иду по ним, открываю медленно дверь, горят свечи, играет тихо музыка, а муж клеит обои в одних трусах. Это был его подарок — закончить ремонт. © Палата № 6 / VK
  • Поехали с женой линолеум выбирать, хотели разный взять. Она выбирает, я артикулы записываю. Через 2,5 часа остановилась на трех видах линолеума. Идем в последний раз перепроверить выбор: и тут я понимаю, что она выбрала одинаковый линолеум в трех вариантах нарезки... Артикулы для разной ширины отличались, поэтому я этого сразу не понял. Это был тот случай, когда я ругался одним только взглядом. © lazy_buddy / Dzen
  • Решили в начале года поменять акцентную стену в гостиной над диваном. Чтобы просто освежить, без ремонта. Каких-то 3,5 метра. Красиво получилось. Но гардины не смотрятся. Поменяли. Но остальные обои стали выглядеть старыми: 10 лет не меняли. Долго искали такие, чтобы сочетались с уже готовой акцентной стеной и шторами. Нашли, переклеили. Но тут горка венге оказалась вообще не в тему. Заказали новую. Разобрали, вывезли. Новую, как оказалось, ждать 3 недели. В общем, 2 месяца спустя в гостиной все еще был разгром. Освежили стену, называется. © Ирина Гри / Dzen
  • Ремонт — это стресс, но он может и сблизить. Я сделал предложение будущей жене во время ремонта. У нас родился ребенок — тоже во время ремонта. Сейчас в доме нужно доделать еще кое-что, но меня тормозит уже второй ребенок. Мы очень гордимся проделанной работой и любим дом, который построили. Постоянно получаем комплименты от гостей. Если отношениям суждено распасться, ремонт просто ускорит этот процесс. © TheSpork32486 / Reddit
  • Мы с мужем с огромным трудом купили квартиру. Работаем на трех работах, чтобы позволить себе снимать комнатушку и покупать строительные материалы. Ремонт делаем сами, так как наемной рабочей силе просто нечем платить. Так вот соседи, которые даже во время покраски стен орут про закон, что после 19:00 и в выходные ремонт делать нельзя — достали! © Подслушано / Ideer
  • Мы купили старый дом, и я сделал ремонт в каждой комнате. Это заняло три года. Дом находится в живописном городке на заливе. Люди говорили мне: «Разве тебе не нравится жить в таком красивом месте?» А я отвечал: «Не знаю. Все, на что я смотрю каждый день, — это стена». © patti_la / Reddit
  • Сегодня, во время ремонта дома, получила необычное признание в любви... Муж сказал, что, когда был молод и жил без меня, он хотел черными обоями заклеить всю комнату, потому что ему было грустно. Сегодня дома мы клеили белые обои. И выбрал их муж. © Палата № 6 / VK
  • Муж затеял ремонт своими руками. Я в шоке. Переколупал все стены, на кухню невозможно зайти. Шпаклюет, перекрашивает, каждый вечер практически до ночи. Одновременно с кухней начал еще ремонтировать ванную. Теперь ни помыться, ни еду приготовить. И при том, что мы не обсуждали ремонт! Он просто одним днем решил и приступил. Я была в ярости, пока не поговорила с подружкой. Она у меня умная. Сказала, что мужу 45, как раз кризис среднего возраста. И он нашел свой способ с ним справиться, чтоб не заводить любовницу и не молодиться тинейджерскими забавами. © Карамель / VK
  • Завела роман с мужчиной, который развелся недавно. Переехала к нему, начала наводить свои порядки. А там ремонт — такая безвкусица, это еще его бывшая делала: жуткие коричневые обои, кресла зеленого цвета, шторы старые. Я ему и говорю, что хочу все переделать. А он тут как на меня наорал! Мол, это его прошлая жизнь, его воспоминания, и он ничего в квартире не собирается менять. Офигеть, а как тогда начинать новую жизнь в этих стенах? © Карамель / VK
  • Через пять лет после свадьбы мы с мужем наконец накопили деньги на собственное жилье. Долго взвешивали за и против — выбирали между частным домом и квартирой. Я хотела поскорее уже переехать: для дома требовалось больше времени ремонт, а в квартиру можно было заехать раньше. Но муж убедил меня, и мы купили участок земли. Еще год мы все отстраивали, делали ремонт. В результате я не пожалела, что решили подождать, потому что вечера за чаем во дворе — это лучшее, что может быть. © Мамдаринка / VK
  • Поехали с мужем в большой строительный магазин за краской для стен. Я примерно знала, какой цвет хочу, поэтому из огромнейшего числа цветов и оттенков выбрала то, что мне нравится за 1,5 минуты, а муж одобрительно кивнул головой. Сотрудник, который занимается колеровкой, сказал, что нас надо в книгу рекордов Гиннесса занести за самый быстрый выбор и согласование. Говорит, что люди могут часами выбирать цвет, орать друг на друга до хрипоты и слез. © Жужа Лаптева / Dzen
  • Жили с мужем скромно, близнецам только по 4 исполнилось. Нужно было делать ремонт — части обоев в комнате уже не было, поэтому детям было разрешено рисовать на «голой» стене. Прошел год, мы сделали ремонт, но место, где рисовали дети, не трогали. До сих пор с улыбкой вспоминаем то время, когда нам для счастья хватало лишь собраться на кровати и слушать сказки папы. © Мамдаринка / VK
  • Лучший момент моей жизни — это ремонт в собственной квартире. Тогда мы с мужем сблизились как никогда. Мы вместе выбирали мебель, цвет стен и пола. У нас было общее занятие, от которого нас никто не мог оторвать. Однако одна ссора у нас была. Мы с мужем выбрали диван, муж сам должен был договориться о размерах и заказать его. Когда диван привезли, то оказалось, что он не проходит в дверной проем. Работники вместе с мужем долго пытались его пропихнуть. Я была в ярости, потому что следствием их стараний были потертые стены и пол. Работники сразу начали исправлять это, но с мужем тогда все разругались. © Мамдаринка / VK
  • Делаем с мужем ремонт в детской комнате. Оставила на днях пятилетнего сына одного, он туда залез, нашел какой-то папин инструмент и взялся собственноручно заниматься ремонтом. Спустя полчаса я вдруг обнаружила, что малыш вырезал на стенах разные картинки животных. Собачек, котиков, птичек. Я думала, ругать его за это или хвалить. Вдруг спустя 1000 лет кто-то найдет эти рисунки и подумает, что это в древние времена люди так общались между собой. © Мамдаринка / VK

Бонус: когда находчивость пришла на помощь в нужный момент

  • В стиральной машинке потекла резинка на загрузочном люке. Пошли с мужем в сервис, а там говорят, что заказывать надо, ждать с полгода и стоить будет как полцены машинки. Расстроились было. Но муж у меня не лыком шит. Взял эту резинку и ушел куда-то. В итоге исправил за всего полсотни: просто сходил в шиномонтаж, там приклеили заплатку, правда, черного цвета. © Alla Novikova / Dzen
  • Мы с мужем проснулись от хлюпанья. Побежали в ванную — а там течет труба под раковиной. Вода по полу, у нас паника! «Сереж, вызываем сантехника?» — на нервах кричу я мужу. А тот в ответ: «Долго ждать. Да и дорого. Давай попробуем сами». Короче, пока муж перекрывал воду и выяснял причину протечки — треснул старый шланг, — я нашла в интернете лайфхак. И мы за 15 минут с ним сделали следующее: вырезали резиновую заплатку из велосипедной камеры, затянули ее автомобильным хомутом поверх трещины, а для надежности промазали герметиком. Прошло полгода — течи нет. А недавно вызвали-таки сантехника менять трубы, так тот недовольно бубнил, что все сильно умные стали, по видосикам ремонт делают, так, глядишь, и без работы останешься. Мужу потом рассказала, мы только посмеялись.

Герои другой нашей статьи превратили процесс ремонта в занимательные истории. А как вы клеили обои со второй половинкой, обновляли мебель или красили стены? Расскажите об этом в комментариях.

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