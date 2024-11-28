20 человек, которые и ремонт сделали, и интересной историей обзавелись

Если одних людей хлебом не корми — дай обои наклеить или стиралку своими руками починить, то для других ремонт квартиры или бытовой техники — дело скучное и тягомотное. Но порой ремонт, как и любая жизненная ситуация, выливается в занятную историю, которую так и хочется в интернете выложить.