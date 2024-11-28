20 человек, которые и ремонт сделали, и интересной историей обзавелись
Народное творчество
3 часа назад
Если одних людей хлебом не корми — дай обои наклеить или стиралку своими руками починить, то для других ремонт квартиры или бытовой техники — дело скучное и тягомотное. Но порой ремонт, как и любая жизненная ситуация, выливается в занятную историю, которую так и хочется в интернете выложить.
- В нашем доме лифт не работал месяц. Говорили, что серьезная поломка электродвигателя. А сегодня счастливый день: лифт запустили! Вызываю его, дверь открывается, в кабине три механика и мастер — только что закончили ремонт. Спускаемся, и чуть не доезжая до первого этажа, лифт встает. Через пару секунд по инерции машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера. Сзади звучит мрачный голос: «Куда жмешь, здесь уже все». © Палата № 6 / VK
- Как-то у нас засорилась канализационная труба. Вызвал сантехника, тот провозился с ней кучу времени, но в итоге ничего сделать не смог, взял с меня денег и ушел. А потом я обнаружил, что он зачем-то набрал воду в чашу унитаза. А я ничего смыть не мог. Просто свинство. © Rod Woolley / Quora
- Затеяли ремонт и нашли по знакомству мастера. Нас сразу предупредили: парень работящий, но делает все очень медленно. Не проблема, мастер все равно трудился, когда мы с мужем на работе были. Однажды супруг заскочил днем домой и еще с площадки услышал подозрительные звуки. Короче, влетает муж в квартиру, а там целая команда ребят на гитарах наяривает. Оказывается, наш умелец только пару часов работал, а потом они с друзьями репетировали, потому что другого места для этого не нашлось. Странно, что нам соседи не пожаловались.
- Сделали нам ремонт быстро, да некачественно. Просим переделать, а ребятки отказываются. И вдруг звонят нам: мол, крупный клиент у них наклевывается, дайте нам положительный отзыв. Да без проблем! И вот звонит нам тот крутой клиент. Но мы не стали ругать фирму, а вместо этого пригласили в гости посмотреть на наш «чудесный» ремонт. Те приехали, посмотрели, носом покрутили и уехали. Видимо, не понравилось. Я считаю, что мы поступили справедливо. © Рабочие истории / VK
- Отключили у нас домофон, звоню в контору. Там сказали, что у нас трубка сломалась, они пришлют мастера. Ну ок, ждем. Через три дня вечером домофон вдруг зазвонил. Беру трубку, а там говорят: «Третья квартира? Это мастер, я вам трубку починил, все работает, до свидания!» Я аж обалдела — кудесник нам телепатически домофон починил! © dolltroll / Pikabu
- Прорвало у нас стояк холодной воды в перекрытии между этажами. Лило знатно. Приехала аварийка, и мастера меня спрашивают: «А зачем вы нас вызвали? Вы что, сами справиться не можете? А как люди раньше жили без аварийной службы?» Ну, я за словом в карман не полезла, так что умельцы быстро взялись за работу. © k***vsezanyato / Pikabu
- Мастер взялся отреставрировать шкаф без предоплаты и повадился ко мне вечерами чаи гонять. Я его всячески отваживала, потом прямым текстом сказала, что жду его только с готовым шкафом. В итоге привез он мне его через 3 месяца! А когда я открыла шкаф, там вместо полок из натурального дерева были доски из дешевого ДСП.
- Когда мне было 7 лет, папа отправил нас с мамой на море, а сам остался дома. Возвращаемся, а там сюрприз! Папа сделал в квартире целый ремонт, купил новую мебель и технику, мне к школе оформил уголок в комнате. Мы обрадовались, а у папы был приготовлен еще один сюрприз, да покруче первого: он ушел от нас в другую семью. Ремонт был «извинительный». Удивил так удивил. © Подслушано / Ideer
- У нас года три тому назад стиралка сломалась. Вызвали мастера. Приехал молодой мужчина, привел с собой дочку лет 13-15. И тут я обалдел: мужик только выдвинул машинку из ниши, а все остальное делала девочка. Я стоял в шоке и наблюдал, как мастер ей инструменты подает. В итоге они поменяли мотор, и по деньгам вышло недорого. С тех пор стиралка отлично работает. © Epsilon63 / Pikabu
- Муж занялся ремонтом в коридоре. Я вернулась с работы, а там все белое, он что-то делает, да так ровненько, старается изо всех сил. Приготовила обед и говорю ему: «Зай, ты у меня такой молодец, но...» А он обиделся и меня перебивает: «Но что? Лучше мастера позвать? Или оставить так? Не трогай меня, Алина, я справлюсь!» Я так и не успела договорить, что пора ему отдохнуть... © Не все поймут / VK
- Один не слишком рукастый мастер повесил у нас в ванной водонагреватель. Сижу я у себя в комнате и вдруг слышу грохот, как будто кто-то разбил тарелку, только в десять раз громче. Вбегаю в ванную, а там водогрей валяется на полу, а от унитаза и раковины остались одни осколки. Вызвал другого сантехника, а на того орал по телефону минут пятнадцать. До сих пор в ужасе представляю, что ванной в тот момент кто-то мог находиться. © 1-and-only-P4RZ1V4L / Reddit
- У нас на кухне поработал очень странный электрик. Он зачем-то выкрутил все светильники, да еще сделал новую проводку так, что теперь мы не можем одновременно включить микроволновую печь и кондиционер. © Cranston Snord / Quora
Так и не успела договорить? Ерунда какая-то. Взяла бы и договорила спокойно после его слов.
Оба слишком обидчивые, похоже.
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- Решили делать ремонт. Купила я дорогущие, но очень красивые обои. Сама клеить не умею, решили вызывать мастера. Вспомнили, что родственница занимается этим делом, позвонили, пообещала все сделать на 5. Ушла я утром на работу, вечером она звонит и говорит, что все готово. Я думаю, ой, так быстро, очень хорошо. Прихожу и теряю дар речи! Я не знала, что можно настолько плохо поклеить обои! Но портить отношения с ней не хотела, поэтому ничего не сказала. Сейчас сижу и реву, смотрю на обои, которые наклеены прямо на старые с огромными пузырями. Задуманный горизонтальный рисунок в какой-то момент перетекает в диагональ, а потом и вовсе становится вертикальным. За этот ужас она запросила круглую сумму. Сижу и не знаю, что делать. Последний раз я ввязалась в деловые отношения с родственниками. © Подслушано / Ideer
- Сидели на нуле, в кошельках пусто, а тут еще и наша старенькая стиралка накрылась. В сервисе за ремонт запросили — караул! Нашли мастера по объявлению. Мужичок покопался в машинке, забрал какую-то деталь, ушел и пропал. Неделю нет, две — трубку не берет. Мы уж отчаялись, а тут он звонит. Оказывается, бедняга в больницу загремел, но уже вышел и даже деталь починил. В итоге всю сумму брать он наотрез отказался — дескать, по его вине задержка. А стиралка работает до сих пор.
- Моя мама с отоплением мучилась, пока не переехала. Она жила на последнем этаже, и ей приходилось сливать по 2-3 ведра воды из батарей. Забавно, что мерзли именно нижние квартиры, а не мама. Поэтому по просьбе жильцов этих квартир мама и занималась этой ерундой. Звонили в управляющую компанию — толку ноль. И вот мама переехала в другой город, тут ей звонят из конторы и говорят, что соседи жалуются на холод. Нужно, чтобы мама сама спустила воздух из батарей или впустила в квартиру кого-то для этого. Мама, естественно, отказалась. В итоге ее подруга с ключами пару раз впустила сантехников в квартиру. Они поколдовали, и волшебным образом все наконец-то наладили. Прошло уже несколько лет, больше не звонят. © kochepat / Pikabu
- Сломалась духовка, а я без нее как без рук. Пришел мастер, насчитал кругленькую сумму. Согласилась — новая такая в пять раз дороже обойдется. Оформили предоплату за деталь, мне сказали ждать четыре рабочих дня. Проходит неделя, чую неладное, звоню в сервис, а там девушка спокойным голосом говорит мне, что деталь придется подождать еще две недели. У меня от таких сроков глаза на лоб полезли.
- Накрылся у меня мобильник, и я позвонил в сервисный центр. Мне сказали прийти через три дня. Ну ладно. Приношу телефон, парень повертел его пять секунд и унес куда-то минут на десять. Возвращается и говорит, что девайс сдох окончательно и бесповоротно, но я могу купить у них новый телефон прямо сейчас. У меня просто челюсть отвисла, я ведь мобильник только полтора года назад приобрел. © Unknown author / Reddit
- Пришла в гости свекровь. Муж ей на меня жалуется: «Жена совсем обнаглела — машинка стиральная сломалась, так она три дня не стирала, пока мастер не починил. А вот наши бабушки руками стирали в реке и не жаловались!» Моя свекровь сочувственно улыбнулась ему, обняла и... отправила в ванну стирать его джинсы, а потом еще постельное белье. И обязательно в холодной воде. Чтобы прочувствовал, что он своей жене желает. Спустя полтора часа муж признал, что, наверное, с бабушек пример брать не стоит. © Мамдаринка / VK
- Нужно было поменять крышу на доме. Нашел одну компанию, которая предложила самую низкую цену. Попросили внести предоплату, чтобы закупить нужные материалы. Ну ок. Парни пришли на следующий день, сняли половину крыши и ушли. Больше я их не видел. С тех пор никогда предоплату не делаю. © Shaun Doetzel / Quora
- Затеяли мы как-то ремонт дома, клеили обои... Соответственно, дома хаос и беспорядок. Прихожу я домой с работы уставшая, решила принять ванну с морской солью, чтобы расслабиться. Включаю воду, беру соль и сыплю половину пачки, чтобы наверняка. Обращаю внимание на то, что вода не булькает и стала странной, засунула ногу в ванну и поняла, что вместо соли высыпала полпачки клея для обоев. Мигом начала спускать воду, включила горячую и сливала ее 2 часа, так как живу на 8 этаже. © Подслушано / Ideer
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свекровь заставившая сына стирать джинсы и постельное. просто золотая, респект ей)
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