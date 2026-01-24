16 работников без лукавства рассказали, чем им запомнился тот самый испытательный срок
Испытательный срок редко проходит спокойно. Для кого-то это время неловких ошибок и необычных правил, для кого-то — неожиданных увольнений, а для кого-то внезапного прозрения, куда он на самом деле попал. Мы собрали 16 откровенных историй от работников, которые без прикрас рассказали, чем им запомнились те самые первые месяцы на новом месте.
- Искали сотрудника в автомастерскую. Пришел обычный гаражник. Взяли. Поставили его в ночную без напарника. А к следующей смене он взял и пропал. И трубку бросал. Непонятно, но ладно. А позже я встретил его как-то раз. Он набрался духа и такой: «Да я там тачку хотел свою починить, а ямы у меня нет. А потом я вижу ваше объявление. Подумал, что это отлично, ведь есть и яма, и все необходимые инструменты. Когда все ушли, и я остался на ночной смене, загнал свою тачку и всю ночь ей занимался. Починил». Я: «Вот даешь... А почему не остался?» Он: «Я таксист». К слову, платили нам за работу хорошо, думаю, больше, чем можно заработать в такси. Пытался еще уговорить его вернуться, парень толковый, но отказался — работа в такси роднее. © Рабочие истории / VK
- Прохожу стажировку. Еще не устроилась, поэтому с коллегами и внутренней работой почти не знакома. С обязанностями пока то же самое: ничего интересного, просто заполняю бумажки. И есть тут один мужичок, немного неприятный, все время ходит по кабинету с кружкой кофе, начинает пустые разговоры, чем отвлекает всех от работы, а сам ничего не делает. Все его вопросы из раздела «А что это вы тут пишете?» стараюсь игнорировать или отвечаю злобным взглядом и вздохом. Но вот как-то вечером, уже дома, решила зайти на сайт нашего предприятия, посмотреть, что и как. И все бы хорошо, вот только тот самый мужик оказался моим начальником. Чувствую, что на работу меня не возьмут. © Палата № 6 / VK
- Взяли с испытательным сроком. Как-то коллега пришла с дочкой, мол, не с кем оставить. Девочка весь день не отходила от меня. А вечером все собрались по домам, и тут я слышу, как малышка шепчет: «Мам, а эта тетя — тоже любовница?» Ответ мамы уложил: «Нет, солнышко, любовница — это Соня из бабушкиного сериала, а тетя — любимица, но только не эта, она недавно к нам пришла. А та, что я тебе на входе показывала, помнишь, она тебе куклу подарила. Ее все в офисе любят». Уж не знаю, специально ли коллега подчеркнула, что любимица — это не я, но я пока и не претендую.
- Я как-то устроилась в организацию и проработала там всего три дня. Начальница оказалась крайне странной: в туалет разрешалось ходить только в технические перерывы — два раза в день по 10 минут. Унитаз один, очереди постоянные. Один раз я это правило решила проигнорировать. Начальница заметила, поджала губы, а коллега шепнула, что мне конец. На следующий день начальница вызвала меня к себе и спросила, как я справляюсь с работой. Я честно ответила, что по одному дню судить рано. В ответ она устроила спектакль: схватилась за сердце, откинулась в кресле, начала изображать, что ей плохо, размахивала руками и закатывала глаза. Я растерялась и спросила, вызвать ли скорую, за что на меня накричали и выгнали из кабинета. Коллеги смотрели сочувственно, а секретарь в приемной покрутила пальцем у виска в сторону начальницы. На третий день меня снова вызвали и поставили ультиматум: либо я строго хожу в туалет по расписанию, либо пишу заявление на увольнение. В качестве аргумента заявили, что в кабинете есть камера и видно, как я своим «хамским поведением» довела руководителя до приступа. Я молча пошла в отдел кадров и уволилась. © Erisalia / Pikabu
- Новенькая коллега в моей фирме — мой кумир. Шеф взял на стажировку свою племянницу, студентку юрфака. Мы ждали балованную мажорку и были готовы терпеть пару месяцев ее «обязаловки», но девчонка оказалась супер: умная, вовлеченная, идет на красный диплом и в ряде вопросов разбирается лучше некоторых «старичков». При этом она легкая, веселая и очень приятная. Один из следователей попытался ее склеить, получил отказ и начал при каждом случае ее принижать, даже перед шефом. Каждый раз она спокойно и аргументированно ставила его на место. Недавно он не выдержал и выдал: «Че, самая умная?» «Из нас двоих — однозначно», — ответила она. Моя героиня. Я думаю, что наблюдаю начало карьеры очень успешной женщины. © Карамель / VK
- Я после медуниверситета устроилась на первую работу в поликлинику. Там в другую смену со мной работала врач: мне было 22, ей около 50. Когда я пришла, она была на больничном. В отделе кадров мне сразу рассказали, что она очень неуживчивая и из-за нее никто подолгу не задерживается. Я неделю отработала одна, старалась поддерживать порядок. Потом мы впервые встретились на пересменке. Было сразу видно, что я ей не нравлюсь, она сказала мне что-то довольно грубое. В целом, мы почти не пересекались, пациенты у всех были свои. Но по мелочам она мне пакостила и сплетничала. Я старалась не обращать внимания. И вот должна была прийти какая-то комиссия. Ее смена была вечером, а встречать комиссию нужно было мне, при этом кабинет должна была подготовить она. Я решила прийти раньше обычного, на всякий случай. В итоге захожу и вижу: на смотровом кресле развешаны ее панталоны, а к столику с инструментами прилеплена жвачка. © ellycat / Pikabu
- Это случилось со мной около шести лет назад. Меня взяли в консалтинг, но после завершения проекта просто уволили, сказав, что я «не прошел испытательный срок» и мы «культурно не сошлись». Было обидно и тревожно, тем более перед Рождеством, но одновременно — облегчение: работать там мне не нравилось. Жена поддержала, хотя я сильно переживал из-за денег, долго восстанавливался. Со временем стало ясно, что это увольнение оказалось шансом. В поисках новой работы я нашел вакансию, на которую иначе не обратил бы внимания, и попал в компанию, где действительно вырос. Сейчас я руководитель исследований в крупном международном издательстве с хорошими условиями и понимаю: если бы тогда меня не уволили, этого пути просто не было бы. © Unknown author / Reddit
- Рядом с моим домом открылась кофейня, и я пошла туда на подработку бариста. Соискателей было много, в том числе девушек, но взяли в основном парней и меня — каким-то чудом. Что это было не чудо, а проклятие, я поняла уже в первый день стажировки, когда за обучение взялась непосредственная начальница. Она постоянно хихикала с парнями, флиртовала и повторяла, что нормальные бариста — только парни, потому что «они умеют правильно обжаривать кофе». На меня же она только кривилась. Я ждать у моря погоды не стала и на следующий день просто не пришла. В ответ получила ехидное: «Ой, я так и думала. Ну какая из тебя работница — так, с мужиками хотела покрутиться в рабочее время». В итоге там остались одни парни. А через пару месяцев кофейня закрылась: почувствовав вседозволенность, они стали работать спустя рукава, и такой паршивый кофе никто покупать не хотел. © Карамель / VK
- Год назад устроился работать программистом по знакомству: друг поручился за меня перед руководителем, и меня взяли. Первое время давали много поблажек, и я привык: стал опаздывать, уходить раньше, эффективность резко падала при постоянно растущей оплате. И вот в один прекрасный момент гендир решил отследить эффективность разработчиков, что привело к выявлению моего раздолбайства. Выговор, лишение премии, снижение зарплаты до начального уровня. Все пошло под откос, грозили уволить, но оставили с испытательным сроком на три месяца. Я выпросил неоплачиваемый отпуск на четыре недели, а уже после него должен был начаться испытательный срок. Весь отпуск днями и ночами сидел и учился тому, чему должен был научиться за все время работы над проектами. И вот сегодня мой испытательный срок закончился, и я очень рад, что все завершилось именно так. Я вынес много опыта, влюбился в работу и по-настоящему стал счастлив. © Палата № 6 / VK
- Устроилась на новое место работы. Фирма серьезнее некуда: объяснительные по каждому поводу и без. Еще на испытательном сроке я умудрилась опоздать, отстав от автобуса. Объяснительная, строгое предупреждение. Второго января я проснулась в 8:30, хотя в это время уже должна была отправить отчеты всем по производству. Разрядился мобильный и не разбудил. Объяснительная, строгий выговор. Вечером после работы я зарядила мобильный до 100%, притащила механический будильник и накрутила его до упора, а еще попросила сына подстраховать своим телефоном. Проснулась — уже светло. Мобильный сдох, будильник остановился на 5:50, сын спит. С воплями и сердечными каплями я вызвала такси, а на работе вместо объяснительной написала заявление на увольнение. © Палата № 6 / VK
- Поехали с мужем по делам. Проезжали мимо склада, и я сказала, что работала там 15 лет назад. Повздыхала, а муж спрашивает: «За что уволили?» Я вспомнила и решила поделиться. Была я молодая и наивная. Устроилась на оптовый склад, не работа, а рай: с семи утра до двенадцати принимала заявки по телефону и оформляла их на доставку. После двенадцати заполняла накладные для постоянных клиентов на доставку на завтра утром. Машины уезжали в 6 утра, когда на складе никого не было, поэтому документы нужно было оформлять очень внимательно. После трех — домой. Испытательный срок две недели. Я очень волновалась, потому что работа мне нравилась. И вот 14-ый рабочий день. Меня вызывает директор, строго отчитывает, долго и, как мне показалось, несправедливо. Мол, работаю медленно и допустила ошибку во вчерашней накладной. Мне обидно до слез, но я держусь. Выхожу из кабинета, и дверь хлопнула — не специально, от сквозняка. Я спокойно доработала день и ушла домой, никто ничего не сказал. На следующий день прихожу на работу, а на моем месте сидит другая девочка. Разговорились, оказалось, ее взяли на испытательный срок на две недели. Я пошла к директору, уже догадываясь о причине. Директор, человек в возрасте, сказал: «Ты вчера дверью хлопнула — это все равно что пощечину мне дала при всех. Ты уволена. Без расчета». Вот такой случай был в моей рабочей биографии: уволили за то, что хлопнула дверью. © Палата № 6 / VK
- Вернулся в детский сад, в который ходил в детстве, чтобы пройти свою последнюю педагогическую практику. Оказалось, что некоторые из сотрудников до сих пор работают там спустя 20 лет, и пара человек сразу узнали меня! © Headstart96 / Reddit
- В наш отдел пришла новая сотрудница на испытательный срок, и за месяц она успела вывести из себя весь коллектив, состоящий из пяти женщин. Она постоянно вмешивалась в разговоры и давала советы всем без исключения. Особенно ее раздражали наши предпочтения в одежде и макияже. Постоянно критиковала наш внешний вид и давала непрошенные советы: «Тебе не идет эта юбка, нужно другую», «Эта помада тебе не подходит, давай я тебя накрашу своей». К концу испытательного срока мы были в ярости от ее поведения. Даже обратились к начальнице с просьбой не оставлять ее в нашем отделе, но оказалось, что эта «особь» является племянницей нашей начальницы. © Палата № 6 / VK
- Пришел работать по объявлению в небольшое семейное заведение. Меня взяли на стажировку, начали обучать на кухне. Обучением занимался молодой парень, лет 25-26. Честно, когда я его увидел, то подумал, что это будет несерьезно: не поверил, что он может научить меня чему-то. Но в один из дней пришла мама этого парня и устроила мне настоящий мастер-класс. Было очень познавательно: у нее 30-летний опыт работы шеф-поваром. Еще через день пришла сестра начальника и тоже занялась моим обучением. Через недельку на кухне уже была и его маленькая дочь! Ей на вид было лет 5-6, а овощи она резала раза в два быстрее, чем я. В общем, тогда я понял, что эта семья реально жила этим небольшим бизнесом. Я сильно ошибался, думая, что меня тут ничему не научат. Именно благодаря работе там я сейчас работаю в одном из лучших ресторанов города. До сих пор заглядываю к ним перекусить: лучше еды, чем там, я в своей жизни еще не ел! © Палата № 6 / VK
- Когда только начинала работать журналистом, мне поставили условие: если мой текст наберет определенное количество просмотров, испытательный срок пройден. А газета была днищевая, просмотры почти никто не набирал. Тогда мой парень разослал ссылку на материал во всякие чаты вроде «однокурсники», а потом написал: «Извините, чатом ошибся». Текст набрал вдвое больше просмотров, меня оставили. Теперь так же отправляю парню ссылки на подарки, которые хочу получить, а следом пишу: «Ой, извини, чатом ошиблась». © Подслушано / Ideer
- В первый же день работы мне выдали новый дорогущий ноутбук, чтобы я забрал его домой для работы. На следующий день заехал в популярную кофейню и случайно оставил там этот ноутбук в туалете. Пришел на стажировку — и реальность догнала. Причем это была одна из самых людных кофеен в городе, и я был просто в шоке, что ноутбук все еще оставался в туалете, когда я вернулся. Никому не рассказывал об этом до сих пор. Прошло 4 года. © Aplusmistake / Reddit
