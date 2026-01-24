16 работников без лукавства рассказали, чем им запомнился тот самый испытательный срок

Испытательный срок редко проходит спокойно. Для кого-то это время неловких ошибок и необычных правил, для кого-то — неожиданных увольнений, а для кого-то внезапного прозрения, куда он на самом деле попал. Мы собрали 16 откровенных историй от работников, которые без прикрас рассказали, чем им запомнились те самые первые месяцы на новом месте.