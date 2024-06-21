14 человек, которые из самой нелепой ситуации выкрутились с шиком-блеском

Истории
1 час назад

Иногда случаются ситуации, выйти из которых элегантно - надо иметь не талант, а талантище. Вот и герои нашей статьи влипли, так влипли: то наглые карманники руку в сумку запустят, то качок сделает бесцеремонное замечание, а то любопытная учительница спросит, в кого у младшенького такие темные волосы. Но герои вовремя сумели сориентироваться и четко расставили все точки над i.

  • Утром ехала на работу, автобус битком. Чувствую, мужик рядом на меня заваливается. Повернулась сделать замечание — а этот гусь мне уже в сумку залез и расстегнул потайной карман! Рванула ее на себя, мужик тут же отдернул лапищу и, видимо, по инерции, выхватил из потайного кармана первое, что попалось. Гляжу — сжимает трофей — мою запасную прокладку в веселенькой упаковке. Тут уж я не выдержала и как спросила его: «Вы это искали?» Через 5 секунд «везунчик» пулей вылетел из маршрутки, ругаясь и ища, куда бы выбросить добычу. Никогда в жизни не поверила бы, что можно так долго ржать над тем, что тебя только что обокрали! © Подслушано / Ideer
  • К моему 17-летию парень распинался, что подарит мне духи, что он на них копит, мол, все-все свои деньги вложил. Наступает день рождения, мы оба в школе. Парень поздравляет словами, подарка нет. Позже он с таинственным видом заманивает меня в гардероб, чтобы что-то показать. А там как выдаст: «Представляешь, мать у меня такого скверного характера, что залезла ко мне в рюкзак и забрала себе этот парфюм! А я только сейчас заметил». Ржала я долго. © SupSkotami / Pikabu
  • Малыш решил, что нашему коту Феликсу срочно нужен друг: «Ма, я думаю, надо взять еще одного котика или кошку из приюта, потому что Феликс мне часто жалуется, что ему самому скучно». Я люблю животных, но сейчас наша семья ни морально, ни финансово не готова взять еще одного кота, поэтому пришлось выкручиваться: «Сынок, мы с Феликсом только что общались. Оказалось, что ты не так его понял: да, ему действительно бывает скучно самому, но он бы хотел, чтобы ты с ним больше времени проводил, а не другой кот». Сработало. © Мамдаринка / VK
  • Когда-то я работала официанткой в ​​маленьком кафе. К нему вели две ступеньки. Я шагнула на первую, затем споткнулась и позорно приземлилась прямо на пятую точку на глазах у всех. Но не смутилась, а просто встала, отряхнулась, повернулась к гостям заведения и поклонилась. © Ellen Davis Fears / Quora
  • У нас в семье принято дарить полезные подарки или осуществлять желания. Накануне днюшки сестры доверили ее супругу узнать, чего ее душа желает. Он забывал, не мог подобрать повод, а потом и слов. И, наконец, звонит весь такой довольный, мол, узнал. Но, правда, из головы вылетело. Типа: «Я в этих женских штуках не разбираюсь. Что-то, чтобы вес контролировать». Это странно. У нас по линии все худые и подтянутые. Но желание именинника — закон. Заказали ей весы стильные-модные, под интерьер ванной подходящие.
    А оказалось, что она фитнес-браслет хотела. Давление измерять и телефон с него искать. Отвратительные мы дарители. Решили компенсировать хорошими смарт-часами. В общем, выкрутились и с честью вышли из этой диковатой ситуации. Но надо было видеть глаза именинницы, когда ей весы вместо браслета дарят. И все, главное, такие собой довольные. © аbsentis / ADME
  • «Откуда такие карие глазки и каштановые волосы?» — спросила учительница, впервые увидев моего младшего ребенка. Вопрос был задан веселым тоном, поскольку в предыдущие годы у нее уже учились мои старшие дети, и она помнила их светлую кожу и голубые глаза. Я опешила от такого вопроса, но, не моргнув глазом, сказала с улыбкой: «Он усыновлен». Должно быть, до учительницы дошло, в какую неловкую ситуацию она меня поставила. Она побледнела и пробормотала извинения. «Все в порядке, — сказала я, — мы не скрываем этот факт, и он знает, что я не его биологическая мать». © Kathleen Milligan / Quora
  • Мама красится в блонд, а иногда разнообразия ради — в какой-нибудь красивый русый или светлый каштан. Как-то в середине дня (работали в ту пору рядом и жили тоже — городок небольшой) звонит мне и кислым голосом сообщает:
    — Меня тут покрасили неудачно. Приходи, смывать меня будем. Я в магазине напротив банка.
    — Ну ладно, — говорю. — Сейчас слиняю и подойду. А ты там с какой хоть стороны, у какого отдела?
    Еще более кислым голосом:
    — Ты меня сразу увидишь!
    Ну, думаю, разберусь. Думала, она от огорчения преувеличивает. Захожу в магазин — и немедленно вижу матушку! Реально издалека! Оттенок, который ей сделали в салоне, был чем-то средним между флюоресцентным маркером и цветком купальницы. Наверное, и из космоса видно было. В итоге купили профсмывку и подались в другой салон, там исправили этот кислотный шик на нечто более-менее приятное. © Зорра Бланка / ADME
  • Когда дочка упала в магазине игрушек на пол и стала топать ногами, я испробовала все методы. Пыталась быть спокойной, не кричать, договориться с ней. Обещала, что вернемся за куклой, когда мама получит денежку. Ничего не работало. В голову вдруг пришла идея. Я сняла сумку и легла на пол вместе с ней. Сказала: «Полежим тут, раз тебе так хочется». Малая в недоумении вытерла слезы, поняла, что ее манипуляция не сработала. Встала и сказала, чтобы я тоже поднималась, ведь могу простыть. © Мамдаринка / VK
  • Рожала. Начались схватки. И тут врач сказал мне: «Представь, что ты кошка. И тебе не одного рожать, а пятерых. Береги силы, ведь пятерых родить нелегко!» И знаете, в голове что-то щелкнуло, я сразу стала правильно дышать, настраивать себя на тяжелый процесс, беречь силы. В итоге очень легко родила и после родов чувствовала себя очень даже бодро, смогла полноценно насладиться первыми объятиями с малышом. Очень благодарна врачу за такой, казалось бы, странный и дурацкий совет. © Мамдаринка / VK
Алина
1 час назад

А сразу в салоне сказать, что у мастера руки из ж… и это надо исправлять, было нельзя?

-
-
Ответить
  • В супермаркете заруливаю в ряд с прокладками. Смотрю — стоит мужичок и, разинув рот, смотрит на полки. Так продолжалось какое-то время. Вдруг в проход сворачивает еще один мужчина с тележкой, подходит к первому и такой: «Жена попросила купить?» Тот в шоке: «Да! Но я забыл, какие именно ей нужны!» Человек с тележкой не растерялся: «Приятель, вот мой совет: просто позвони ей!» Во время этого разговора я тихо отступила и смеялась до упаду всю дорогу домой. © Susan Campbell / Quora
  • Как-то на работе коллега гордо продемонстрировал нам фотографию крутого парня без рубашки на мотоцикле и сказал: «Вот кем я хочу однажды стать». На что я немедленно отреагировала: «Вау! Тебе понадобится много времени, чтобы превратиться в мотоцикл». До сих пор не понимаю, почему он так разозлился на меня. © cecebeme / Reddit
  • Учился у нас в группе парень, совершенно нелюдимый, ни с кем не общался, всегда молчал, доклады готовил редко, если готовил, то крайне короткие, на трояк. И вот защита диплома, большая аудитория, весь поток плюс комиссия, он выходит и идеально защищается, речь, доклад, вопросы, все на «отлично». Его дипломный руководитель не выдерживает:
    — Все, я думаю, согласны, что это «отлично» без вариантов, но ответь на последний вопрос: ты пять лет проучился, от тебя лишнего слова не дождешься, ты же мог учиться на «хорошо» как минимум.
    — Просто не люблю.
    — Что не любишь?
    — Разговаривать. © cmbIcJIe / Pikabu
  • Я довольно полная девушка, при этом бегаю полумарафоны и постоянно тренируюсь. Как-то занималась в тренажерке на единственной беговой дорожке. Подошел качок и начал вести себя демонстративно: фыркнул, прислонился к стене. Устроил целое шоу, постукивая ногой, сверяясь с часами и все такое. Проходит примерно 5 минут, и он не выдерживает: «Ты скоро закончишь?» Я: «Еще 30 минут. Я только начала, извини». В ответ он смотрит на меня, на мой живот и такой: «Да ладно! Ты действительно думаешь, что это тебе поможет?» В итоге я провела на беговой дорожке еще час. Просто, чтобы побесить его. В конце концов он вышел на улицу, и позже я увидела, как он бегает кругами по парковке. © thegermanspectacle / Reddit
  • Шла как-то домой с работы. У меня месячные, в сумке с собой запасное белье. Работаю целый день, поэтому приходится подстраховываться. Зашла в магазин и что-то долго выискивала на полке. Так охрана остановила на выходе и попросила показать сумку с вывертыванием всего содержимого. Никогда не забуду лицо охранника, когда вывалила ему на стол это белье и гордо удалилась. © Подслушано / Ideer

Любая поездка и смена привычной обстановки может стать серьезным испытанием на прочность. Недаром шутят, что после долгожданного отпуска нужна еще минимум неделя отдыха дома, чтобы прийти в себя от избытка впечатлений. Вот подборка курьезных ситуаций из отпусков и командировок, от которых не застрахован ни один из нас.

Комментарии

Уведомления
Niki SS
1 час назад

И что гордого в вывалавании на стол нижнего белья? Охранник просто выполняет свою работу.
И что за тренажёрный зал такой где всего одна беговая дорожка?

-
-
Ответить
Татьяна Лобанова
1 час назад

Ехала однажды с урока живописи, в сумке валялась мокрая тряпка, в нее были завернуты мокрые кисти и яблочный огрызок. В классе не оказалось урны, а потом я про него забыла. Спускаюсь на эскалаторе в метро, вдруг ко мне подходит женщина и шепчет:" За вами стоял мужчина и рылся в вашей сумке." Я заглянула в сумку, вспомнила, что там лежит, и широко улыбнулась. Женщина посмотрела на меня ошарашенно. Что ж вы, говорю, только сейчас мне это сказали, а когда он там лазил, промолчали? Знаете, отвечает, это опасно, они могут напасть. Добрая душа, много бы мне было от нее толку, если бы он что-нибудь ценное вытащил. Ладно, вор давно слинял, но приятно было о нем думать, день удался.

-
-
Ответить
Алина
1 час назад

А что такого, чтобы это было поводом для гордости, совершила девушка из последней истории? Охранник для собственного удовольствия ее просил сумку показать?

-
-
Ответить
Ольга Курпякова
43 минуты назад

Когда сын учился на юридическом, этот случай им рассказал преподаватель, а сын - уже мне. Случилось это в 80-е годы в нашем городе. Одна женщина в магазине в центре города купила жаровню или утятницу (может кто помнит, были такие чугунные, эмалированные), положила её в пакет и поехала на троллейбусе в другой район домой. Она в этот день получила зарплату. Город наш очень протяжённый. Народу в троллейбусе много, она стояла недалеко от дверей. Едет она, едет и вдруг чувствует, что стоящий рядом мужчина открыл её дамскую сумку и копошится там. Боковым зрением она видит, что он достал кошелёк, а тут и остановка, он выскакивает из троллейбуса, она за ним, и со всей силы бьёт его гусятницей, находящейся в пакете, пакет рвётся, гусятница оказывается у мужчины на голове, он падает. Тут собирается толпа, у него вся голова в крови, вызывается "скорая помощь" и тогда ещё милиция. Короче говоря, у мужчины тяжёлая черепно-мозговая травма, а женщину освобождают от ответственности, так как она действовала в момент совершения преступления, её действия не были растянуты во времени. (Юристы меня поправят, как правильнее). Мужчина, наверное, сто раз пожалел, что залез тогда к ней в сумку. "Есть женщины в русских селеньях... " (с)

-
-
Ответить

Похожее