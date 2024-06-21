14 человек, которые из самой нелепой ситуации выкрутились с шиком-блеском

Когда сын учился на юридическом, этот случай им рассказал преподаватель, а сын - уже мне. Случилось это в 80-е годы в нашем городе. Одна женщина в магазине в центре города купила жаровню или утятницу (может кто помнит, были такие чугунные, эмалированные), положила её в пакет и поехала на троллейбусе в другой район домой. Она в этот день получила зарплату. Город наш очень протяжённый. Народу в троллейбусе много, она стояла недалеко от дверей. Едет она, едет и вдруг чувствует, что стоящий рядом мужчина открыл её дамскую сумку и копошится там. Боковым зрением она видит, что он достал кошелёк, а тут и остановка, он выскакивает из троллейбуса, она за ним, и со всей силы бьёт его гусятницей, находящейся в пакете, пакет рвётся, гусятница оказывается у мужчины на голове, он падает. Тут собирается толпа, у него вся голова в крови, вызывается "скорая помощь" и тогда ещё милиция. Короче говоря, у мужчины тяжёлая черепно-мозговая травма, а женщину освобождают от ответственности, так как она действовала в момент совершения преступления, её действия не были растянуты во времени. (Юристы меня поправят, как правильнее). Мужчина, наверное, сто раз пожалел, что залез тогда к ней в сумку. "Есть женщины в русских селеньях... " (с)