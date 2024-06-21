А сразу в салоне сказать, что у мастера руки из ж… и это надо исправлять, было нельзя?
14 человек, которые из самой нелепой ситуации выкрутились с шиком-блеском
Иногда случаются ситуации, выйти из которых элегантно - надо иметь не талант, а талантище. Вот и герои нашей статьи влипли, так влипли: то наглые карманники руку в сумку запустят, то качок сделает бесцеремонное замечание, а то любопытная учительница спросит, в кого у младшенького такие темные волосы. Но герои вовремя сумели сориентироваться и четко расставили все точки над i.
- Утром ехала на работу, автобус битком. Чувствую, мужик рядом на меня заваливается. Повернулась сделать замечание — а этот гусь мне уже в сумку залез и расстегнул потайной карман! Рванула ее на себя, мужик тут же отдернул лапищу и, видимо, по инерции, выхватил из потайного кармана первое, что попалось. Гляжу — сжимает трофей — мою запасную прокладку в веселенькой упаковке. Тут уж я не выдержала и как спросила его: «Вы это искали?» Через 5 секунд «везунчик» пулей вылетел из маршрутки, ругаясь и ища, куда бы выбросить добычу. Никогда в жизни не поверила бы, что можно так долго ржать над тем, что тебя только что обокрали! © Подслушано / Ideer
- К моему 17-летию парень распинался, что подарит мне духи, что он на них копит, мол, все-все свои деньги вложил. Наступает день рождения, мы оба в школе. Парень поздравляет словами, подарка нет. Позже он с таинственным видом заманивает меня в гардероб, чтобы что-то показать. А там как выдаст: «Представляешь, мать у меня такого скверного характера, что залезла ко мне в рюкзак и забрала себе этот парфюм! А я только сейчас заметил». Ржала я долго. © SupSkotami / Pikabu
- Малыш решил, что нашему коту Феликсу срочно нужен друг: «Ма, я думаю, надо взять еще одного котика или кошку из приюта, потому что Феликс мне часто жалуется, что ему самому скучно». Я люблю животных, но сейчас наша семья ни морально, ни финансово не готова взять еще одного кота, поэтому пришлось выкручиваться: «Сынок, мы с Феликсом только что общались. Оказалось, что ты не так его понял: да, ему действительно бывает скучно самому, но он бы хотел, чтобы ты с ним больше времени проводил, а не другой кот». Сработало. © Мамдаринка / VK
- Когда-то я работала официанткой в маленьком кафе. К нему вели две ступеньки. Я шагнула на первую, затем споткнулась и позорно приземлилась прямо на пятую точку на глазах у всех. Но не смутилась, а просто встала, отряхнулась, повернулась к гостям заведения и поклонилась. © Ellen Davis Fears / Quora
- У нас в семье принято дарить полезные подарки или осуществлять желания. Накануне днюшки сестры доверили ее супругу узнать, чего ее душа желает. Он забывал, не мог подобрать повод, а потом и слов. И, наконец, звонит весь такой довольный, мол, узнал. Но, правда, из головы вылетело. Типа: «Я в этих женских штуках не разбираюсь. Что-то, чтобы вес контролировать». Это странно. У нас по линии все худые и подтянутые. Но желание именинника — закон. Заказали ей весы стильные-модные, под интерьер ванной подходящие.
А оказалось, что она фитнес-браслет хотела. Давление измерять и телефон с него искать. Отвратительные мы дарители. Решили компенсировать хорошими смарт-часами. В общем, выкрутились и с честью вышли из этой диковатой ситуации. Но надо было видеть глаза именинницы, когда ей весы вместо браслета дарят. И все, главное, такие собой довольные. © аbsentis / ADME
- «Откуда такие карие глазки и каштановые волосы?» — спросила учительница, впервые увидев моего младшего ребенка. Вопрос был задан веселым тоном, поскольку в предыдущие годы у нее уже учились мои старшие дети, и она помнила их светлую кожу и голубые глаза. Я опешила от такого вопроса, но, не моргнув глазом, сказала с улыбкой: «Он усыновлен». Должно быть, до учительницы дошло, в какую неловкую ситуацию она меня поставила. Она побледнела и пробормотала извинения. «Все в порядке, — сказала я, — мы не скрываем этот факт, и он знает, что я не его биологическая мать». © Kathleen Milligan / Quora
- Мама красится в блонд, а иногда разнообразия ради — в какой-нибудь красивый русый или светлый каштан. Как-то в середине дня (работали в ту пору рядом и жили тоже — городок небольшой) звонит мне и кислым голосом сообщает:
— Меня тут покрасили неудачно. Приходи, смывать меня будем. Я в магазине напротив банка.
— Ну ладно, — говорю. — Сейчас слиняю и подойду. А ты там с какой хоть стороны, у какого отдела?
Еще более кислым голосом:
— Ты меня сразу увидишь!
Ну, думаю, разберусь. Думала, она от огорчения преувеличивает. Захожу в магазин — и немедленно вижу матушку! Реально издалека! Оттенок, который ей сделали в салоне, был чем-то средним между флюоресцентным маркером и цветком купальницы. Наверное, и из космоса видно было. В итоге купили профсмывку и подались в другой салон, там исправили этот кислотный шик на нечто более-менее приятное. © Зорра Бланка / ADME
- Когда дочка упала в магазине игрушек на пол и стала топать ногами, я испробовала все методы. Пыталась быть спокойной, не кричать, договориться с ней. Обещала, что вернемся за куклой, когда мама получит денежку. Ничего не работало. В голову вдруг пришла идея. Я сняла сумку и легла на пол вместе с ней. Сказала: «Полежим тут, раз тебе так хочется». Малая в недоумении вытерла слезы, поняла, что ее манипуляция не сработала. Встала и сказала, чтобы я тоже поднималась, ведь могу простыть. © Мамдаринка / VK
- Рожала. Начались схватки. И тут врач сказал мне: «Представь, что ты кошка. И тебе не одного рожать, а пятерых. Береги силы, ведь пятерых родить нелегко!» И знаете, в голове что-то щелкнуло, я сразу стала правильно дышать, настраивать себя на тяжелый процесс, беречь силы. В итоге очень легко родила и после родов чувствовала себя очень даже бодро, смогла полноценно насладиться первыми объятиями с малышом. Очень благодарна врачу за такой, казалось бы, странный и дурацкий совет. © Мамдаринка / VK
- В супермаркете заруливаю в ряд с прокладками. Смотрю — стоит мужичок и, разинув рот, смотрит на полки. Так продолжалось какое-то время. Вдруг в проход сворачивает еще один мужчина с тележкой, подходит к первому и такой: «Жена попросила купить?» Тот в шоке: «Да! Но я забыл, какие именно ей нужны!» Человек с тележкой не растерялся: «Приятель, вот мой совет: просто позвони ей!» Во время этого разговора я тихо отступила и смеялась до упаду всю дорогу домой. © Susan Campbell / Quora
- Как-то на работе коллега гордо продемонстрировал нам фотографию крутого парня без рубашки на мотоцикле и сказал: «Вот кем я хочу однажды стать». На что я немедленно отреагировала: «Вау! Тебе понадобится много времени, чтобы превратиться в мотоцикл». До сих пор не понимаю, почему он так разозлился на меня. © cecebeme / Reddit
- Учился у нас в группе парень, совершенно нелюдимый, ни с кем не общался, всегда молчал, доклады готовил редко, если готовил, то крайне короткие, на трояк. И вот защита диплома, большая аудитория, весь поток плюс комиссия, он выходит и идеально защищается, речь, доклад, вопросы, все на «отлично». Его дипломный руководитель не выдерживает:
— Все, я думаю, согласны, что это «отлично» без вариантов, но ответь на последний вопрос: ты пять лет проучился, от тебя лишнего слова не дождешься, ты же мог учиться на «хорошо» как минимум.
— Просто не люблю.
— Что не любишь?
— Разговаривать. © cmbIcJIe / Pikabu
- Я довольно полная девушка, при этом бегаю полумарафоны и постоянно тренируюсь. Как-то занималась в тренажерке на единственной беговой дорожке. Подошел качок и начал вести себя демонстративно: фыркнул, прислонился к стене. Устроил целое шоу, постукивая ногой, сверяясь с часами и все такое. Проходит примерно 5 минут, и он не выдерживает: «Ты скоро закончишь?» Я: «Еще 30 минут. Я только начала, извини». В ответ он смотрит на меня, на мой живот и такой: «Да ладно! Ты действительно думаешь, что это тебе поможет?» В итоге я провела на беговой дорожке еще час. Просто, чтобы побесить его. В конце концов он вышел на улицу, и позже я увидела, как он бегает кругами по парковке. © thegermanspectacle / Reddit
- Шла как-то домой с работы. У меня месячные, в сумке с собой запасное белье. Работаю целый день, поэтому приходится подстраховываться. Зашла в магазин и что-то долго выискивала на полке. Так охрана остановила на выходе и попросила показать сумку с вывертыванием всего содержимого. Никогда не забуду лицо охранника, когда вывалила ему на стол это белье и гордо удалилась. © Подслушано / Ideer
Любая поездка и смена привычной обстановки может стать серьезным испытанием на прочность. Недаром шутят, что после долгожданного отпуска нужна еще минимум неделя отдыха дома, чтобы прийти в себя от избытка впечатлений. Вот подборка курьезных ситуаций из отпусков и командировок, от которых не застрахован ни один из нас.
Комментарии
И что гордого в вывалавании на стол нижнего белья? Охранник просто выполняет свою работу.
И что за тренажёрный зал такой где всего одна беговая дорожка?
Ехала однажды с урока живописи, в сумке валялась мокрая тряпка, в нее были завернуты мокрые кисти и яблочный огрызок. В классе не оказалось урны, а потом я про него забыла. Спускаюсь на эскалаторе в метро, вдруг ко мне подходит женщина и шепчет:" За вами стоял мужчина и рылся в вашей сумке." Я заглянула в сумку, вспомнила, что там лежит, и широко улыбнулась. Женщина посмотрела на меня ошарашенно. Что ж вы, говорю, только сейчас мне это сказали, а когда он там лазил, промолчали? Знаете, отвечает, это опасно, они могут напасть. Добрая душа, много бы мне было от нее толку, если бы он что-нибудь ценное вытащил. Ладно, вор давно слинял, но приятно было о нем думать, день удался.
А что такого, чтобы это было поводом для гордости, совершила девушка из последней истории? Охранник для собственного удовольствия ее просил сумку показать?
Когда сын учился на юридическом, этот случай им рассказал преподаватель, а сын - уже мне. Случилось это в 80-е годы в нашем городе. Одна женщина в магазине в центре города купила жаровню или утятницу (может кто помнит, были такие чугунные, эмалированные), положила её в пакет и поехала на троллейбусе в другой район домой. Она в этот день получила зарплату. Город наш очень протяжённый. Народу в троллейбусе много, она стояла недалеко от дверей. Едет она, едет и вдруг чувствует, что стоящий рядом мужчина открыл её дамскую сумку и копошится там. Боковым зрением она видит, что он достал кошелёк, а тут и остановка, он выскакивает из троллейбуса, она за ним, и со всей силы бьёт его гусятницей, находящейся в пакете, пакет рвётся, гусятница оказывается у мужчины на голове, он падает. Тут собирается толпа, у него вся голова в крови, вызывается "скорая помощь" и тогда ещё милиция. Короче говоря, у мужчины тяжёлая черепно-мозговая травма, а женщину освобождают от ответственности, так как она действовала в момент совершения преступления, её действия не были растянуты во времени. (Юристы меня поправят, как правильнее). Мужчина, наверное, сто раз пожалел, что залез тогда к ней в сумку. "Есть женщины в русских селеньях... " (с)