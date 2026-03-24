20+ фото из эпохи, когда мы замирали перед вспышкой и неделю ждали проявки пленки — 24.03.2026

Бывает, находишь в шкафу старую коробку с фотографиями, и от одного вида этих пожелтевших краев в голове всплывают забытые моменты. Это время, когда в пленке было всего 36 кадров, и каждый из них берегли для чего-то важного. Мы подготовили подборку архивных снимков — от самодельных костюмов на праздник и очень стилевых бать до тех самых первых в жизни фотографий, ради которых вся семья замирала по команде «Сейчас вылетит птичка!»

«Это мой дед, чемпион страны, мира и призер Олимпиады»

Да я никого круче не увижу. © tehnodoktor / Pikabu

«Мама в коляске, 1956»

«Жили мы тогда непросто — старый дом, древняя кирпичная печь, денег впритык. И вот на Новый год мама сделала мне костюм. Я Зорро!»

«Спасибо мамам, вы герои. Особенно в те непростые годы».

«Мой батя — пижон и стиляга.⁠⁠ Год так 1970, зацените очки!»

«А еще он самый лучший Дед Мороз моего детства»

«У бати на работе, 83 или 84 год. Тогда это казалось фантастикой, кнопочки нажимаешь, а оно зелененькими буковками и циферками печатает, какие-то перфокарты жрет»

«Нашла свою любимую фотку с любимой кошкой Тишкой и заностальгировала. Взяли за год до моего рождения и она прожила с нами целых 20 лет — после этого я долго не могла представить вообще никакую другую кошку в доме»

«Вот такой трудовик был у нас. Хороший мужик, пытался (и иногда получалось) научить нас чему-то полезному»

«1995 год, „выпускной“ в 3 классе. Здесь мне 10 лет. Кстати, до сих пор не понимаю, почему после 3-го класса мы все шли в 5 класс»

«Две Аленушки — я и мама. 1976 год⁠⁠»

«Мои родители, 1977 год⁠»

Какие красивые родители! Пока не прочитала тему думала, что на фото какая-то актриса и пыталась вспомнить имя. © ChloeGirl / Pikabu

«Я и мама (год 1987 или 1988).⁠⁠ Очень люблю эту фотографию»

Вспомнил то ощущение, когда упал в сугроб и не можешь подняться. Эту шубу из Чебурашки, варежки на резинке, шарф, который перекрывает дыхание и, самая мякотка, это серая шапка из заячьего пуха, который щекочет и попадает в рот. © AlexSheik / Pikabu

«Ровно 55 лет назад. Это мои родители после бракосочетания, счастливые»

«1979. Единственное фото, где мы с дедом вместе»

«Мои родители, Ижевск, 1986 год»

А это они же в 1988

«Детское фото мамы из 60-х, где-то в Псковской области»

Цветное фото в 60-х это прям диковинка. У меня и из 80-х то они единичные. © user4855368 / Pikabu

«Мои одноклассники. Это Томск, школа 37, 7-й класс, 1982-1983 учебный год, переменка на уроке труда»

«Папа на Фонтанке в 1960-х»

«Оказывается, мой дед был очень крут⁠⁠! А бабушка очень красивая. В этом году ему будет 90, а ей 85»

«Я минимум 2 раза в неделю им звоню. Они рассказывают по 20 минут одно и тоже, а я терпеливо слушаю, мне не очень сложно, а им очень приятно».

«Этому фото 70 лет. Глухая деревня в Сибири. Малец, наклонивший голову, мой будущий отец, будущий кандидат наук. Рядом с ним его брат, мой будущий любимый дядька»